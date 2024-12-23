香港乒乓網 全力推動乒乓球運動普及發展 獲廣大迴響 首次參與「香港戶外用品及運動博覽 暨 健身科技及器材博覽2024」 承辦及統籌「2024善集團會展盃乒乓球賽」及主辦多項學界會展盃

香港 - 2024年12月23日 - 香港乒乓網日前在香港灣仔會議展覽中心隆重參加「香港戶外用品及運動博覽暨健身科技及器材博覽2024」，這是該集團首次於此大型博覽中展示其實力與熱情。在博覽中，香港乒乓網主辦了「2024會展盃明日之星乒乓球比賽」及「學界精英乒乓球比賽」，並以支持機構身份承辦及統籌「2024善集團會展盃乒乓球賽」，全力推動乒乓球運動的普及與發展。



（左起）世界混合團體賽季軍吳詠琳，奧運銅牌得主李皓晴，全國人大政協鄺美雲小姐，教育局局長蔡若蓮女士，世界混合團體賽季軍黃鎮廷，奧運銅牌得主杜凱琹，香港乒乓網創辦人 Ray （貓哥）

香港乒乓網始創人Ray Chan（貓哥）表示：「在『2024會展盃明日之星乒乓球比賽』和『學界精英乒乓球比賽』中，我們感恩地看到最小的參賽者年僅7歲，便把乒乓球打得頭頭是道；而在『2024善集團會展盃乒乓球賽』中，參賽者中有超過70歲的老友記，同樣地，打得有板有眼。這充分體現了乒乓球運動帶來的體育精神。我很榮幸能成為這一盛事的一份子，並在香港會議展覽中心舉辦第一個大型的乒乓球比賽，感到十分自豪。」



在「2024善集團會展盃乒乓球賽」中，香港乒乓網負責統籌、報名及製作，提供了一站式的乒乓球專業比賽規劃及活動策劃，整合資訊系統及活動執行，確保比賽能順利進行。Ray Chan（貓哥）更在友誼比賽中親自擔任裁判，為奧運銅牌得主杜凱琹、李皓晴，及其他香港乒乓首席男子球員黃鎮廷、巴黎奧運乒乓球代表吳詠琳，及香港教育局局長蔡若蓮，及港區全國人大代表鄺美雲......等名人即場計分，展現了專業的賽事管理。



Ray Chan（貓哥）在活動結束後感謝所有來賓、參賽者及團隊的支持，並表示道：「這次比賽由香港體育乒乓球會及香港體育管理有限公司主辦，特別感謝善集團的全力冠名贊助。善集團的宗旨是『追思生命價值，傳承愛與和平』，這份理念，與乒乓球作為國粹運動的精神相互呼應。」



（左起）世界混合團體賽季軍黃鎮廷，奧運銅牌得主杜凱琹，奧運銅牌得主李皓晴，世界混合團體賽季軍吳詠琳

在賽場上，香港乒乓球隊的奧運選手們也展現了他們的高超技藝。杜凱琹、李皓晴、黃鎮廷及吳詠琳等選手為比賽主持開球禮，正式揭開序幕。他們的精彩表現，贏得了現場觀眾的熱烈掌聲，充分展現了乒乓球運動的魅力。



而在主辦「2024會展盃明日之星乒乓球比賽」 暨 「學界精英乒乓球比賽」中更善心滿滿，身為主辦單位的香港乒乓網，不但吸引超過約300名兒童及青少年參賽，所得之收益，更扣除必要開支，全數捐贈予知行善心慈善基金，其創辦人鍾雅詠女士，對Ray Chan（貓哥）及香港乒乓網的熱心捐助表示感激。



此次在短時間之內，能成功舉辦多場乒乓球賽事，充分展現了香港乒乓網在推廣乒乓球運動方面的努力和成就。Ray Chan（貓哥）表示，這次活動是香港乒乓網其中一個里程碑，在未來的日子，香港乒乓網將會以更多創新及多元化的形式，推動乒乓球及其他運動，從香港到大陸，甚至國際，務求讓運動成為都市人生活中的一部分，為大家減減壓，提升生活質素。香港乒乓網感謝所有參與者的支持，期待未來能有更多此類活動，讓乒乓球運動在香港蓬勃發展，並繼續為社會帶來正能量。



如欲了解更多活動信息，請關注香港乒乓網的官方網站和社交媒體平台。



