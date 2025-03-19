香港人壽宣佈冠名贊助 《麥花臣節x盧巧音 時間綫II演唱會2025》

香港人壽簡介

香港人壽保險有限公司（「香港人壽」）於2001年成立，由五間本地金融機構聯合組成，包括亞洲保險有限公司、創興銀行有限公司、招商永隆銀行有限公司、華僑銀行 (香港) 有限公司及上海商業銀行有限公司；各股東均建基於香港，平均服務香港逾50年，根基穩固，實力雄厚。我們主要透過創興銀行、招商永隆銀行、華僑銀行 (香港) 及上海商業銀行的龐大分銷網絡，約130個分銷點，為客戶提供快捷方便的一站式保險及理財服務。

