香港人壽宣佈冠名贊助 《麥花臣節x盧巧音 時間綫II演唱會2025》

香港 - 2025年3月19日 - 香港人壽冠名贊助由實力派歌手盧巧音呈獻之《麥花臣節x盧巧音 時間綫II演唱會2025》。相隔3年，盧巧音再度用音樂和樂迷分享音樂旅程，嶄新演繹她於音樂與心靈的時間綫，展現盧巧音豐富的音樂歷程。樂迷在今次演唱會能細味盧巧音由初出道的強烈搖滾性格，到近年喜歡運動和追求健康飲食的生活品味，一起回憶彼此之間相伴成長的時間綫。
是次演唱會以「Timeline時間綫」為主題，以「重溫」和「創新」為主軸，帶出7大人生階段：RE - VISIT、RE - EXPLORE、RE - SET、RE - ALIGN、RE - START、RE - CLAIM和RE - IGNITE。盧巧音的想法是，人是活在過去、現在與未來的混合當中。如果有時光機，她希望重返過去，把所有事情都做得更加完美，讓自己於不同人生階段均活得精彩及有意義，往後回望亦不枉此生。
《麥花臣節X盧巧音 時間綫II演唱會2025》將於2025年4月26日（星期六）假旺角麥花臣場館舉行，是次演唱會由香港人壽冠名贊助，森立演藝主辦及JIO出品。
香港人壽首席市務總監高卓軒先生表示：「香港人壽很高興成為《麥花臣節x盧巧音 時間綫II演唱會2025》的冠名贊助商，讓更多音樂愛好者可以細味盧巧音的精彩演繹。是次演唱會的主題『Timeline時間綫』，正好貼近香港人壽的信念。扎根香港二十多年，香港人壽由過去、現在到未來，均致力為每位客戶不同的人生階段提供最大的守護和支援，陪伴他們迎接人生旅程的不同機遇和挑戰，攜手實現更豐盛的未來。香港人壽一向透過贊助及支持不同的藝術和文化活動，協助推動本地的藝術文化發展，提昇大眾的身心靈健康。稍後香港人壽亦會推出與這個演唱會相關之推廣及遊戲活動，誠邀大家密切留意香港人壽Facebook和Instagram官方專頁的最新消息。」
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香港人壽簡介
香港人壽保險有限公司（「香港人壽」）於2001年成立，由五間本地金融機構聯合組成，包括亞洲保險有限公司、創興銀行有限公司、招商永隆銀行有限公司、華僑銀行 (香港) 有限公司及上海商業銀行有限公司；各股東均建基於香港，平均服務香港逾50年，根基穩固，實力雄厚。我們主要透過創興銀行、招商永隆銀行、華僑銀行 (香港) 及上海商業銀行的龐大分銷網絡，約130個分銷點，為客戶提供快捷方便的一站式保險及理財服務。