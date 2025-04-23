香港人壽贊助本地帆船隊B.L.U.出賽 推動體育發展及傳承 宣揚「無懼風浪、追求卓越」的理念

香港 - 2025年4月23日 - 香港地理上四面環海，是舉辦水上運動賽事的理想場地，當中帆船是頗受注視的水上運動項目之一。今年，香港人壽贊助本地帆船隊B.L.U.出賽，藉此推動本地體育的發展及傳承，並鼓勵大眾透過運動擁抱健康人生，一起乘風破浪，追求突破！



帆船競賽不單講求高度的團隊合作和技術水平，更需要因應各種環境因素作出靈活的策略調整，確保能夠持續航行，保持領先地位，充份呈現「無懼風浪、追求卓越」的精神。同樣地，香港人壽運用保險的專業知識和經驗，專注了解客戶需要和市場變化，務求突破傳統界限，提供創新和多元化的保險產品和服務，協助客戶把握每個機遇，成為優越人生的掌舵人。



香港人壽贊助B.L.U.帆船隊出戰在4月12日舉行的「Monsoon春季系列賽2025」的賽事。比賽當日，B.L.U.帆船隊在突如其來的強風大雨下與其餘十多支參賽隊伍競逐錦標，經過一輪激烈比拼，最終成功贏得多個獎項，包括PHS/ORC組別「首名衝線 (Line Honour)」榮譽、PHS/ORC組別冠軍以及ORC組別總季軍，充份地表現「無懼風浪、追求卓越」的比賽精神。



香港人壽首席市務總監高卓軒先生表示：「香港人壽一直積極推動多元文化和體育的發展及傳承，希望透過是次贊助帆船競賽，宣揚『無懼風浪、追求卓越』的理念，同時鼓勵大眾多參與運動以提升健康，攜手建構一個充滿活力和正向能量的社區。香港人壽的理念，與帆船競賽互相呼應，同樣強調高度團隊合作及技術水平，需要因應各種環境因素，靈活調整策略以保持領先地位。香港人壽的團隊本著這種理念，致力了解客戶需要和市場變化，提供多元化和具競爭力的保險產品和服務，為客戶人生的每個階段護航，攜手開創更豐盛的未來。」



Monsoon 春季系列賽 2025

「Monsoon春季系列賽2025」由白沙灣遊艇會舉辦，賽事在西貢牛尾海附近的水域和離島舉行，提供具挑戰性的繞泡賽和島嶼賽。



B.L.U. 帆船隊簡介

B.L.U.帆船隊成立於2014年，致力於推動帆船運動的發展，當中超過一半隊員擁有帆船教練資格和10年以上的航海經驗。團隊多年來積極參與不同賽事，並曾在環島賽盃、中國杯、粵港澳大灣區盃、澳門盃等大型賽事奪得冠軍。團隊亦有參與帆船培訓及社區活動，期望培養新一代的帆船運動愛好者。





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