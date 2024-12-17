香港仁和體檢 推出四價流行性感冒疫苗優惠

優惠價低至$250 港九新界均可接種

2 歲或以下嬰幼兒

65 歲或以上長者

孕婦

免疫系統功能不全者

長期病患

身體質量指數（BMI）數值達 30 或以上人士

醫護人員 (包括安老院舍和殘疾人士院舍的護理人員)

寄宿院舍住戶（例如安老院舍和殘疾人士院舍）

疫苗接種地點：







香港 - 2024年12月17日 - 香港仁和體檢因應香港將踏入流感高峰期，推出四價流行性感冒疫苗優惠，以優惠價 HK$250即可接種四價流行性感冒疫苗。流行性感冒（簡稱流感）是一種由流感病毒引致的急性呼吸道疾病。流感可由多種類型的流感病毒引起，而本港最常見的是甲型（H1）流感、甲型（H3）流感和乙型流感病毒。本港全年都有流感病例，但一般在一月至三月／四月及七月至八月較為常見。病毒主要透過呼吸道飛沫傳播，患者會出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、流鼻水、頭痛、肌肉疼痛及全身疲倦等症狀。患者一般會在 2 至 7 天內自行痊癒。然而，免疫力較低的人和長者一旦染上流感，可以引致較重病情，並可能會出現支氣管炎、肺炎或腦病變等併發症，嚴重時更可導致死亡。嚴重感染或流感併發症亦有可能發生在健康人士身上。接種季節性流感疫苗（流感疫苗）是其中一種預防季節性流感及其併發症的有效方法，亦可減低因流感而入院留醫和死亡的個案。基於流感疫苗有效預防流感及其併發症，因此，除了已知對疫苗有禁忌症的人士外，所有市民每年都應接種季節性流感疫苗，以保障個人健康。接種疫苗後身體約需兩星期產生抗體來預防流感病毒。由於接種疫苗後身體約需兩星期產生抗體來預防流感病毒感染，因此應該在冬季流感季節開始之前至少兩星期前接種，以致在流感季節期間有足夠保護。過往香港的冬季流感季節通常在一月開始。然而，即使未能在冬季流感季節前接種，仍可儘快接種。流感疫苗與其他藥物一樣，使用後都可能出現副作用，包括發燒、肌肉疼痛、紅腫、噁心、頭痛等。大多數副作用都比較輕微，應在 1-2 天內會消退。如果出現嚴重副作用，或打針後不良反應持續不減，請及早求醫。年齡介乎 2 歲至 17 歲的小童或青少年要注意，在接種減活疫苗後最少 4 個星期，不應服用任何含「阿士匹靈」或「水楊酸鹽類」的藥物，否則有機會引致嚴重腦病「雷爾氏綜合症」。高危人群香港銅鑼灣告士打道280號世貿中心3401-03室九龍旺角亞皆老街8號朗豪坊辦公大樓54樓1-6室屯門屯門良景廣場屯門良景廣場L2樓L231號舖查詢熱線：2152-8503