香港仁和體檢 推出新一代15價肺炎球菌疫苗

精準預防血清3型惡菌

對任何疫苗成分或接種23價肺炎球菌多醣疫苗後曾出現嚴重過敏反應的人士

正在懷孕或哺乳中的女士

正在發燒人士

香港 - 2025年1月8日 - 肺炎球菌有超過100種血清型號，當中尤以血清3型惡菌帶來最大威脅。不論是幼童還是成人，由肺炎球菌感染引起的嚴重及往院個案，大部分都是血清3型肺炎球菌所至。肺炎是僅次於癌症的第2大死亡原因，每10萬人計算，由2001年感染人數至死亡為45人至2021年的感染人數至死亡為132.1人，20年間的增幅達2倍以上，升幅驚人並不能忽視，而且肺炎球菌是由常見的細菌性肺炎病菌透過咳嗽或打噴嚏而傳播，感染力強。肺炎球菌有超過100種血清型號，當中以血清3型惡菌有來最大威脅，不論幼童還是成人的嚴重及住院個案，大部分都是血清3型肺炎球菌所引致。兒童感染引致死亡達59%-68%，長者則達36%-48%，死亡率高達30%-47%。肺炎球菌可引致肺炎及嚴重疾病，如腦膜炎丶中耳炎及敗血症,甚至死亡，而最有效的預防方法就是接種疫苗，新一代15價疫苗可覆蓋預防15種血清型肺炎球菌（1、3、4、5、6A、6B、7F、9V、14、18C、19A、19F、22F、23F、33F），成人或2歲以上小朋友只需接種1針。不適用人士:香港仁和體檢 [銅鑼灣]香港銅鑼灣告士打道280號世貿中心3401-03室查詢熱線：2152-8503