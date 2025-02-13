香港刑事律師網正式上線 為市民提供專業刑事法律支援

香港 - 2025年2月13日 - 香港刑事律師網正式推出，為香港市民提供一個全方位刑事法律資訊平台，並協助尋找專業律師應對刑事案件。此網站專注於各類刑事案件，無論是盜竊、詐騙、襲擊、毒品相關罪行，還是洗黑錢、非法賭博等，都能提供專業資訊及律師配對服務，讓市民在面對法律問題時獲得適切的支援。



一站式刑事法律資訊平台



刑事案件對被告而言，往往是一個突如其來且充滿壓力的挑戰，而香港刑事律師網的目標正是希望為被告及其家人提供清晰的法律指引，減低對未知的恐懼。網站內容涵蓋廣泛，包括：



