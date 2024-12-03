香港初創企業KPay獲5500萬美元注資 成為2024年全球支付領域最大A輪融資

KPay 鞏固其亞洲區領先地位，協助商戶財務管理並優化業務運作； Apis Growth Markets Fund III 及 Apis Global Growth Fund III的注資將 加速 KPay 於未來五年內支援 100 萬商戶的發展目標。

一站式財務管理及商業營運平台KPay Group首輪融資, 成為2024年全球支付領域最大一筆A輪融資

香港/新加坡 - 2024年12月3日 - 一站式財務管理及商業營運平台 KPay Group (KPay)，今日宣布成功完成首輪機構融資，籌得創紀錄的5,500萬美元，成為2024年全球支付領域最大一筆A輪融資此項融資由Apis Growth Markets Fund III 及 Apis Global Growth Fund III (兩者均由Apis Partners LLP 擔任投資組合經理)領投。總部位於英國的Apis Partners是一家以可持續發展及影響力投資為本的全球私募股權投資基金公司，管理資產總值達23億美元。是次投資肯定了KPay的策略願景、市場領導地位及進取的業務增長目標；不僅將加速KPay現有市場的增長，而且將為其在亞洲新興市場的擴張計劃奠定重要基礎。2024年上半年亞太區的金融科技融資達至六年來新低，KPay仍能吸引機構投資者的青睞，於A輪融資成功創全球紀錄，足以彰顯其卓越的執行力及未來發展潛力，同時亦印證投資者願意支持像KPay這樣的公司──在亞洲地區具備行之有效的擴張策略，並能以高成本效益的方式進行拓展。在是次A輪融資之前，KPay從未公開籌集任何機構投資來實現增長。KPay將全力透過Apis Partners 的投資將其版圖擴張至亞洲主要經濟體，包括印尼、菲律賓、馬來西亞、泰國等，並將運用資金推動業務拓展及策略性併購。Apis 與 KPay 有著共同願景，相信彼此合作將推動有意義的改變，他們深信中小企業於社會的重要角色；而中小企業佔亞洲總就業人數的55.8%，支持其成長可促進更廣泛的經濟發展並強化地區經濟。KPay 成立僅 3 年，業務遍及香港、新加坡和日本 ，服務超過 45,000 間商戶，以一站式平台方案促進各種規模的商戶的財務、營運和數碼轉型，收入年複合增長率達166%。憑藉其開放式架構的生態系統，KPay 目前與超過 150 家 SaaS 供應商、銀行機構及金融服務機構合作，並計劃將合作夥伴數量增加一倍，於亞洲地區支援更多企業的財務及數碼轉型。KPay聯合創辦人及首席執行官陳德群表示：「我對團隊所取得的里程碑感到萬分驕傲。我們將運用這筆資金作更好戰略部署，不僅擴大現有市場的中小企業商戶群，還將我們的足跡延展至新的商戶行業類別、各種規模的商戶，以及開拓亞洲地區其他市場；邁向我們於未來五年內服務100萬商戶的目標。」KPay總裁兼首席財務官余鷹揚補充：「這筆資金將提升我們財政實力和靈活性，加強創新產品的開發、加快開拓及佔領市場的速度，以及優化客戶體驗和營運。KPay將致力成為商戶首選的一站式財務管理及業務營運平台，讓他們享受更簡單、更智能、更具成本效益的產品及服務。我們銳意吸引最頂尖的合作夥伴和全球人才一起並肩同行，實現公司的願景和使命。」Apis 聯合創辦人兼執行合夥人 Matteo Stefanel 表示：「我們非常榮幸能參與此次KPay 的融資。公司的多位創辦人已是第三次合作創業，優秀的管理團隊展現出亮麗的成績。作為全球最積極投資於成長期金融科技公司的投資者之一，Apis希望透過其在該領域專業的能力，結合KPay的實力一起加速在亞洲地區的持續擴展，並在多元化的財務管理、支付和 SaaS 領域中提供新世代的解決方案。」Apis 聯合創辦人兼執行合夥人Udayan Goyal 補充：「作為一家專注於金融服務領域的投資者，我們著重 KPay 於市場帶來的獨特價值──為商戶提供簡便而有影響力的金融方案。這項投資充分反映我們在可持續發展及影響力投資方面的使命：促進金融業的可持續和普惠性增長，推動金融普及化、嵌入式金融及推動數字經濟。我們期待著KPay透過我們的支持，在亞洲地區提供更完善的金融解決方案。」