香港創新發明展覽會約60個創科發明亮相 瑞士日內瓦國際發明展 助香港初創「出海」

關於香港創新發明展覽會

「香港創新發明展覽會」由香港出口商會主辦、香港特別行政區政府創新科技署贊助，旨在向世界展示香港的創科潛力，並把香港創科成品帶上國際舞台。本項目亦將促進創科業內的夥伴合作，並培育充滿活力的創新和科技文化。



項目更多詳情，請瀏覽： https://hk-ii.com



關於香港出口商會

香港出口商會成立於1955年5月，為註冊於《香港公司條例》的非牟利貿易團體。商會致力為為香港出口商服務及為會員增值，發展香港成為貿易的中樞。





免責聲明

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