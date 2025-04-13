香港創新發明展覽會約60個創科發明亮相 瑞士日內瓦國際發明展 助香港初創「出海」

超過10個香港中小學發明概念首次於頂級國際創科展覽展出香港 - 2025年4月13日 - 香港出口商會旗下計劃香港創新發明展覽會於歐洲中部時間4月9至13日，引領約30間本地創科企業及中小學生團隊，亮相第50屆瑞士日內瓦國際發明展展出約60項本地創科發明。
「香港創新發明展覽會」計劃展區位於Hall 1的 A57攤位，佔地80平方米。計劃由香港出口商會主辦，獲創新科技署贊助，旨在為本地創科業界創造免費的國際交流機會，將香港獨特的創科發明帶上國際頂尖展覽，接觸國際企業和用戶，向全球說好香港創科故事。
「香港創新發明展覽會」展出的香港創新發明涵蓋智慧城市、智能家居與生活、智能金融、健康技術及藥物、智能交通及智能工業等類別，以及新加入的青年組別(18歲或以下)。展出創科產品包括：
| 智慧城市：香港物流機械人研究中心研發「不倒翁」球形地下管道檢測機械人，用於地下污水排放隧道檢測的創新產品。它成功突破地下管道密閉空間檢測的限制，提供360度清晰的實景圖，並能夠在惡劣環境下進行長距離收集隧道內部的狀況。
機械人靈感源自不倒翁，透過重心力學保持平衡，能隨水漂流。機械人應用多傳感器融合技術及人工智能，提升影像品質。機械人可用於檢測污水排放隧道和有蓋雨水排放溝渠，檢查明渠和水邊堤岸結構穩定性，以及調查河流生態和水文形態。
| 智能金融：香港工業人工智能及機械人研發中心(FLAIR)開發無代碼計算機視覺人工智能線上解決方案WISIO ，提供多個行業專用模型的訓練、部署及實際應用的一站式人工智能視覺平台，降低以專案形式進行之視覺檢測解決方案的入門門檻。
WISIO 提供一鍵式數據整合、自動標記、直觀的模型管理和即時的數據分析，使沒有數據科學專業知識的使用者能夠簡化工作流程、提高生產力，並透過人工智能驅動的應用程式，提供新的洞見和商業價值。
| 健康技術及藥物：專注開發免疫分析新技術的生物科技初創Elleon Biotech推出新一代免疫檢測技術產品 PhenoDot，能夠在單次實驗中能同時檢測到細胞表面和分泌物標記，實現更快、更便宜和更精確的顯型分析。
PhenoDot未來可應用於藥物結合評估和開發，以及用於克隆、抗體生成和免疫療法的細胞選擇，更可以應用於醫學診斷層面上，例如癌症標記檢測。
| 智能交通：物流及供應鏈多元技術研發中心的電子關鎖可協助降低兩地海關人員重複檢查同一批貨物的需要，提升跨境清關效率。
電子關鎖於2016年開始應用於內地覆蓋內地廣東省、湖南省、福建省及澳門78個清關點，聯同香港的13個清關點，合共提供超過1000條路線給業界選擇。
| 智能工業：全球創新植物材料解決方案供應商BioLogiQ研發可持續植物基物料與產品，以減少海洋和地球中塑膠污染的積累、碳足跡和環境中的微塑料，兼顧可持續發展和產品體驗。
| 青年(18歲以下)：聖保羅男女中學附屬小學團隊提出智能全地形探索輪椅 – X-Chair 概念。
X-Chair 是一款融合AI智能導航、全地形適應技術與環保能源的高科技輪椅，讓使用者能夠輕鬆穿越城市、戶外甚至極端環境。它配備智能懸掛與履帶輪系統，可安全行駛於樓梯、草地與雪地，並透過陀螺儀與AI演算法保持平衡。
香港出口商會副會長、香港創新發明展覽會項目召集人黎貞潔表示：「今年是香港出口商會成立70週年，也是我們第二次舉辦香港創新發明展覽會計劃。香港創科數十年來實力雄厚，挑戰在於面向全球商界的舞台有限。透過舉辦香港創新發明展覽會計劃，我們著力提升香港初創、產品和發明家的國際知名度，讓他們得以免費參與瑞士日內瓦國際發明展般的國際場合，讓他們得以接觸更多出口和海外合作機會。」
日內瓦國際發明展總監 Caroline Simonet 表示：「適逢今年國際發明展50週年，我們很高興再次看見來自香港的創新發明參與展覽，特別是今年新加入的青年團隊的創新意念，為我們的觀眾帶來不一樣的全球發明體驗。我們期望香港初創都能把握機會，在全球頂尖的國際發明展找到來自全球的潛在買家和投資者。」
參與展覽的生物科技初創Elleon Biotech創始成員Daniel Sherlock-Yip表示：「作為生物科技初創，推廣專家導向的基礎技術與產品殊不簡單。我們需要面向全球的生物醫學專家，解釋我們的科研成果，而參與瑞士日內瓦發明展是絕佳的機會。透過香港創新發明展覽會的穿針引線，我們成功在展覽與多個歐美科研、生物醫學機構接觸，獲得難能可貴的市場推廣機遇。」
聯繫中小學生團隊的星級科學教育創辦人何澧昇表示：「當參與學校的中小學生得知他們的發明能夠橫跨半個地球，從香港來到瑞士日內瓦參與世界級創科展覽均非常雀躍。能夠參與香港創新發明展覽會，接觸全球觀眾對同學而言是相當難得且鼓舞的體驗。這有助他們在STEAM學習方面更上一層樓，更清楚了解未來升學、就業和創業生涯規劃方向。」
關於香港創新發明展覽會
「香港創新發明展覽會」由香港出口商會主辦、香港特別行政區政府創新科技署贊助，旨在向世界展示香港的創科潛力，並把香港創科成品帶上國際舞台。本項目亦將促進創科業內的夥伴合作，並培育充滿活力的創新和科技文化。
項目更多詳情，請瀏覽：https://hk-ii.com
關於香港出口商會
香港出口商會成立於1955年5月，為註冊於《香港公司條例》的非牟利貿易團體。商會致力為為香港出口商服務及為會員增值，發展香港成為貿易的中樞。
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