香港創新發明展覽會40多項本地創新發明亮相創業日2024

智慧城市：NerOcean發明無創監測裝置「人工青口」，可檢測水中重金屬及放射性核素，將監測成本同降低達到95%。「人工青口」榮獲金獎。

智能家居與生活：BioLogiQ Elite 發明可再生植物基產品(ReGen plant-based products)，作為木製品的可持續替代品，碳足跡及產生的微塑膠較少。可再生植物基產品榮獲金獎。

智能金融：納米及先進材料研發院發明具有3D納米骨架陽極的超穩定鋰金屬電池，可用於電子產品的快速充電。

健康技術及藥物：香港城市大學梅彥昌教授及李欣科博士發明人工智慧的呼吸分析儀，可用作傳染病快速規模化檢測。人工智慧的呼吸分析儀榮獲金獎。

智能交通：科技園初創綠飛國際推出可供商業運營的4人座電動飛機，可應用於短途運輸、綠色短途觀光及物資運輸。

智能工業：BioLogiQ Elite 發明創新植物基材料解決方案BioLogiQ ，讓製造商製造出可持續的產品。BioLogiQ方案榮獲金獎。