香港創新發明展覽會40多項本地創新發明亮相創業日2024

超過10項展出發明獲得「第四屆亞洲創新發明展覽會-香港」獎項香港 - 2024年12月10日 - 香港出口商會旗下項目「香港創新發明展覽會」今日於創業日2024，展出超過40多項本地創新發明。
展出的創新發明經由行內專業人士嚴格評審，考核發明的新穎性、創新和發明水平、技術實用性和象徵意義。展品均為原創，並已在市場上推出的製成品，且具有專利保護或正進行專利申請。
創業日2024展示的創新發明眾多，涵蓋智慧城市、智能家居與生活、智能金慧、健康技術及藥物、智能交通及智能工業。今年，「香港創新發明展覽會」加入青年組別，讓18歲以下的年青發明者參與其中，與全球創科領袖交流創新意念。
「香港創新發明展覽會」部份展出發明於「第四屆亞洲創新發明展覽會 - 香港」獲獎：
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香港出口商會副會長、香港創新發明展覽會項目召集人黎貞潔表示：「『連通』一直是香港出口商會的核心價值觀之一。『香港創新發明展覽會』將香港發明者或團隊的創新發明，在頂尖國際展覽向全球展示香港的創新科技實力，促進創科專才、企業家和投資者合作。來年4月，我們亦會參加第50屆瑞士日內瓦國際發明展，為本地中小企和初創開拓海外市場。」
香港創新發明展覽會同時致力加強香港作為粵港澳大灣區發展樞紐，促進香港、內地和世界的創科業界連結互通。來年春季，項目將舉辦深圳考察交流團，了解深圳在低空經濟、無人機和無人車技術應用領域的發展。項目亦會在第二季加開珠海考察交流團，考察當地航空航天產業的發展方向和潛在投資領域。
關於香港出口商會
香港出口商會成立於1955年5月，為註冊於《香港公司條例》的非牟利貿易團體。商會致力為為香港出口商服務及為會員增值，發展香港成為貿易的中樞。
關於香港創新發明展覽會
「香港創新發明展覽會」由香港出口商會主辦、香港特別行政區政府創新科技署贊助，旨在向世界展示香港的創科潛力，並把香港創科成品帶上國際舞台。本項目亦將促進創科業內的夥伴合作，並培育充滿活力的創新和科技文化。
項目更多詳情，請瀏覽：https://hk-ii.com