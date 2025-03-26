香港可口可樂成為啟德體育園創始合作夥伴

樂聚香港主場 提升暢爽體驗

攜手呈獻多元化飲品：香港可口可樂非常榮幸能為啟德體育園全球的訪客提供精選的飲品。

近在咫尺 隨時盡享最愛飲品：可口可樂在啟德體育園內有數以百計的雪櫃、飲料機及自動售賣機，確保訪客在園區內隨時都能享用最愛的飲品。

可口可樂品牌全面融入啟德體育園：作為啟德體育園的創始合作夥伴，可口可樂在園內有清晰可見的品牌曝光，提升訪客的整體體驗。

攜手 呈獻多 元化飲品： 香港可口可樂非常榮幸能為啟德體育園全球的訪客提供精選的飲品，包括汽水（可口可樂 ® 、雪碧 ® 、芬達 ® 、玉泉 ® ）、無糖茶飲（淳．茶舍 ® ）、甜味茶飲（紅茶花伝 ® CRAFTEA ® ）、瓶裝水（飛雪 ® ）、運動飲品（水動樂 ® ）及能量飲品（MONSTER ® ）等，確保每一口飲料的品質都無與倫比，為訪客帶來暢爽享受。

香港可口可樂非常榮幸能為啟德體育園全球的訪客提供精選的飲品，包括汽水（可口可樂 、雪碧 、芬達 、玉泉 ）、無糖茶飲（淳．茶舍 ）、甜味茶飲（紅茶花伝 CRAFTEA ）、瓶裝水（飛雪 ）、運動飲品（水動樂 ）及能量飲品（MONSTER ）等，確保每一口飲料的品質都無與倫比，為訪客帶來暢爽享受。 近在咫尺 隨時盡享最愛飲品： 無論是在主場館觀賽喝彩，還是在園區各處探索，可口可樂確保訪客隨時都能享用最愛的飲品。園區內有數以百計的雪櫃、飲料機及自動售賣機，無論正欣賞精彩表演或觀賞香港七人欖球賽，訪客都可以輕鬆在各個售賣點便捷地購買冰凍的可口可樂公司飲品。

無論是在主場館觀賽喝彩，還是在園區各處探索，可口可樂確保訪客隨時都能享用最愛的飲品。園區內有數以百計的雪櫃、飲料機及自動售賣機，無論正欣賞精彩表演或觀賞香港七人欖球賽，訪客都可以輕鬆在各個售賣點便捷地購買冰凍的可口可樂公司飲品。 可口可樂品牌全面融入啟德體育園：作為啟德體育園的創始合作夥伴，可口可樂在園內有清晰可見的品牌曝光。從主入口的「可口可樂呈獻」標誌到實體標誌、數碼廣告播放時段及線上廣告，品牌無縫融入場館的整體體驗。此外，啟德體育園為可口可樂提供品牌體驗活動舉辦權、指定區域使用權，以及款待禮遇。這些元素令可口可樂成為啟德體育園不可或缺的一部份，不僅為訪客提供便捷的多元化飲品選擇，更提升訪客的整體體驗。

香港 - 2025年3月26日 - 香港可口可樂（由可口可樂香港及其裝瓶夥伴太古可口可樂香港共同代表）榮幸宣佈與香港最大的綜合體育及娛樂地標 —— 啟德體育園 —— 建立策略性合作關係，成為其創始合作夥伴之一。此合作將進一步鞏固可口可樂品牌作為不同場合的首選飲品地位，並展現可口可樂對本地社區的承諾 —— 透過冰凍暢爽的可口可樂締造美好的共聚時刻，促進人與人之間的連繫，以及支持香港蓬勃的盛事經濟。作為全球飲料業的翹楚，香港可口可樂致力透過其全系列飲品，為啟德體育園創造暢爽難忘的時刻，同時支持啟德體育園作為香港主場，為全球觀眾締造世界級的體育、文化和娛樂體驗。可口可樂公司香港、台灣、澳門及蒙古區業務市場副總裁惠珈琳（Karlijn in t Veld）表示：「啟德體育園勢必成為香港體育娛樂的重要地標。作為市場領先的飲料公司，我們十分榮幸能夠參與這項劃時代的項目。我們一直致力打造卓越及受消費者喜愛的品牌，每天為香港締造無數暢爽時刻。香港乃『亞洲盛事之都』，我們將憑藉品牌影響力與優勢，為啟德體育園數以百萬計的訪客帶來愉快時刻與非凡體驗，同時推動本地體育、娛樂、旅遊及酒店與餐飲業的發展。」香港太古可口可樂總經理高逸才（Richard Gould）表示：「太古可口可樂很榮幸與可口可樂公司合作，為我們的社區帶來多元化及令人興奮的飲品選擇。我們充滿熱誠的團隊致力為每位啟德體育園的訪客提供最完美的飲品，並打造暢爽非凡的體驗。」作為啟德體育園的「創始合作夥伴」，可口可樂將帶來暢爽飲品、精彩的體驗，以及可持續發展的新舉措，讓每次到訪都更加精彩。可口可樂致力締造更美好及可持續的未來。惠珈琳充滿熱情地表示：「卓越的合作關係不僅局限於商業層面，更應為社會帶來裨益。我們為啟德體育園帶來暢爽飲品和全新活力的同時，亦承諾推動綠色香港。我們將共同努力，攜手在廢物管理、社區參與及賦能於人等方面推動創新和合作。」啟德體育園行政總裁莊澤基（John Sharkey）表示： 「我們非常高興可口可樂公司成為啟德體育園的『創始合作夥伴』。此合作與我們的願景完美契合 —— 打造標誌性、世界級的場館，透過激動人心的體育、娛樂及文化體驗，匯聚來自世界各地的訪客，創造精彩的時刻。啟德體育園同時亦是本地社區享樂的樞紐，可口可樂對提升訪客體驗及支持可持續發展上的承諾，是啟德體育園在讓訪客盡情享受及發掘新體驗上的理想合作夥伴。這裡讓每個人都找到屬於自己的精彩舞台。」作為對香港體育界的長遠承諾之一，可口可樂早前亦延續與中國香港欖球總會長達20年的良好合作關係，繼續擔任香港國際七人欖球賽的「賽事合作夥伴」及非酒精即飲飲品獨家供應商。今年，全城矚目的香港國際七人欖球賽將於本年3 月 28 日至 30 日在全新主場啟德體育園舉行。