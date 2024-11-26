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市場快訊
2024-11-26 15:45:00

香港品牌與KOL攜手 展現「非常」香港精神

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香港 - 2024年11月26日 - 「香港是否已經回復正常？」這個提問一直圍繞著香港人，甚至是來訪的遊客。然而，這個提問背後，似乎假設了香港過去幾年並不「正常」。

Hong Kong Never Normal

事實上，香港從來都不是一座以「正常」來定義的城市。這座城市以充滿活力與創意聞名，擁有獨特的個性與文化，而這些特質正是香港的靈魂所在。因此，答案非常簡單：香港無需回復「正常」，因為香港從來就不是普通的「正常」。

為了扭轉負面的標題輿論，一項由民間力量發起的全新企劃今天正式啟動。Hong Kong Never Normal (非常港)」以品牌與KOL的合作為基礎，透過第一階段的活動，以超過100個故事展現香港的非凡精神。

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參與此企劃的包括植根本地的大小品牌、內容創作者與KOL。他們共同以Hong Kong Never Normal (非常港)」的精神為主題，分享關於香港人、地方、文化、生活方式及品牌的故事。@HKNeverNormal 的Instagram專頁將展示原創及合作的社交媒體內容，鼓勵大家交流想法，啟發更多非常角度欣賞香港。

TBWA創意公司行政總裁劉美瑤表示：「這項計劃的目標是希望重新喚起香港人對這座非凡城市的驕傲。第一階段旨在提升認知度及引發討論，而未來階段將推出更多合作項目，進一步壯大Hong Kong Never Normal (非常港)』的社群，吸引更多品牌、創作者與KOL參與其中。」

是次企劃得到本地品牌與初創企業的鼎力支持，涵蓋12個行業範疇，包括藝術、美容、娛樂、教育、飲食、時尚、酒店、生活方式、媒體、非牟利、零售、可持續發展、科技與中醫等。完整合作夥伴名單詳見下文。

此外，來自不同領域的香港人與KOL亦參與其中，分享了他們對Hong Kong Never Normal (非常港)」的見解。參與者包括電影導演兼演員馮德倫、商界代表盛智文、五屆奧運游泳選手歐鎧淳、唱作歌手Serrini梁嘉茵，以及Jordan aka 69ranchVivek Mahbubani等。

如欲了解更多，感受香港人的活力、創業精神與創意，請瀏覽Instagram @HKNeverNormal及網站hknevernormal.com

~ 完 ~

企劃媒體內容資源:
Hong Kong Never Normal 非常港 主題影片 – 30秒英文橫向版本
Hong Kong Never Normal 非常港 主題影片 – 30秒英文縱向版本
Hong Kong Never Normal 非常港 主題影片 – 30秒繁體中文橫向版本
Hong Kong Never Normal 非常港 主題影片 – 30秒繁體中文縱向版本

編輯備註 – 合作夥伴感言
奧華酒店集團(Ovolo Group)創辦人兼執行主席Girish Jhunjhnuwala表示：「香港從來都不是一座『平常』的城市，這正是它如此特別的原因。我們應拋開『平常』的框架，為香港的多元化感到驕傲。這個企劃以真實、自信的角度講述了一個正面的香港故事。」

安擬集團 (Animoca Brands) 總裁歐陽杞浚 (Evan Auyang) 指：「香港是安擬集團基因的一部分，更塑造了我們的身份。作為Web3領域數碼產權的先驅，我們親眼見證了這座城市的非凡韌性與創新。我們全力支持『非常港』，因為它展現了這座城市適應變化的精神。」

創新美容初創品牌Factiv聯合創辦人Marco So補充：「這項企劃充分反映了我們品牌的精神，同時展現了香港人團結一致支持本地的力量。在創立品牌時，我們摒棄了性別與年齡對護膚產品的限制，專注於以科學為核心，針對香港濕熱天氣，為香港人研發真正適合的產品。」

合作夥伴(按字母順序排列)

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官方品牌合作夥伴
故事合作夥伴
KOL/個人合夥伴
9GAG
A Spark of Madness
Allan Zeman 盛智文@allanzeman
Animoca Brands 安擬集團
BeCandle
Chaotic Hong Kong Expats @chaoshongkong
Asiaray Media Group 雅仕維傳媒集團
Broken Finger Plus
Evelyn CHOI Wing Yan 蔡穎恩@evelynchoii
Easy Group 易通集團
COA Hong Kong
Hong Kong Memes @hkmehmeh
FleishmanHillard
Eu Yan Sang 余仁生
Jordan Leung @69ranch
Fork Lore
Factiv
Serrini LEUNG Ka Yan 梁嘉茵@gwendolyn.spot
Greater Bay Media Entertainment (GBME)
Hotel ICON 唯港薈
Stephanie AU Hoi Shun 歐鎧淳@stephaniehsau
Hong Kong Community Foundation
Mil Mill 喵坊
Stephen FUNG Tak Lun 馮德倫@stephenfungible
HYPEBEAST
MPS International Consultancy
Vian LIN Ka Wing 連家穎@vian_vn
Index Game
N.I.P. Gin - Hong Kong Craft Distilling Co.
Vivek Mahbubani @funnyvivek
LKF Group 蘭桂坊集團
Pirata Group
Media OutReach Newswire
Pomme
Ocean Park Hong Kong 香港海洋公園
Rooftop Republic 雲耕學院
Ovolo Group 奧華酒店集團
Sleepyhead 矇茶茶
South China Morning Post 南華早報
The Lion Rock Press
TBWA\
The Savory Project
The Sandbox
Tuck Chong Sum Kee Bamboo Steamer Co. 德昌森記蒸籠
Young Master Brewery 少爺啤酒廠
Young Soy Gallery
Yuet Wo 悦和醬園

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