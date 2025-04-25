香港國際機場五一黃金周購物賞

買夠即賞港幣$1,500機票禮券 讓你隨心啟程暢遊寰宇香港 - 2025年4月25日 - 「五一黃金周」在即，香港國際機場特別呈獻精彩購物獎賞！HKairport Rewards會員於機場內或HKairportShop.com機場網上商店累積消費滿港幣 $10,000，即可尊享港幣 $1,500 香港航空機票禮券，讓您輕鬆規劃下一趟旅程，享受美好假期。
黃金周購物盛典 尊享三重禮遇
由4月25日至5月5日，HKairport Rewards 會員尊享以下黃金周購物獎賞:
獎賞1 —消費滿指定金額即送香港航空機票禮券 價值港幣$1,500
凡於香港國際機場或HKairportShop.com網上商店累積消費滿港幣$10,000，即送港幣$1,500 香港航空機票禮券！適用於全球多個熱門航點，無需抽獎，買滿即賞。推廣期內，每位會員憑指定累積消費可換領最多兩張機票禮券。把握機會，盡情享受購物樂趣，為自己規劃一趟精彩旅程！
獎賞2 — 所有消費享2x積分，回贈高達8%
消費均可享雙倍獎賞積分，高達8%回贈。每消費港幣$1即可獲取2獎賞積分，每50積分即可兌換$1 HKIA Dollar，可當港幣$1使用。HKIA Dollar可於機場超過100家參與商戶及餐廳使用，讓您盡享積分回饋，購物更划算！
獎賞3 — 新登記會員專享港幣$240迎新賞
即日起至5月11日，凡登記成為HKairport Rewards會員，即可獲贈港幣$240迎新優惠券，適用於香港國際機場內的香港新羅免稅店BEAUTY&YOU及DUTY ZERO by cdf。立即加入HKairport Rewards成為會員，享受獨家迎新禮遇！
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HKairportShop.com 機場網上商店摯愛禮遇
除了上述滿額機票禮券和雙倍積分外，即日起至 2025 年 5月12 日，於 HKairportShop.com 機場網上商店全店單一消費滿港幣 $3,800 可免費獲贈飛利浦頸部按摩器乙個(價值港幣$468)！此外，凡選用「尊尚購物服務」購買及預留機場指定奢侈品牌產品，其消費金額亦可計入機票禮券的合資消費總額。歡迎於出遊前預先到HKairportShop.com機場網上商店，盡情探索各式珍稀佳釀及國際潮流單品！
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香港新羅免稅店BEAUTY&YOU「新羅香氣之旅」
香港新羅免稅店BEAUTY&YOU「新羅香氣之旅」推廣活動，推出一系列豐富優惠。由即日起至2025 年 6月2 日，旅客可享港幣 $50 現金券 ，購物淨額滿港幣 $500即可使用。於Cartier、L'Artisan Parfumeur 或 Tom Ford 東大堂南店或北店專櫃完成深度香水探索體驗，即可獲得精美禮品乙份。此外，「新羅香氣之旅」限定主題佈置展示多個國際知名香水品牌，包括Byredo、Cartier、L'Artisan Parfumeur、Penhaligon's、Gucci和Atkinsons。東大堂南店「香水精品衣櫥」專屬香氣體驗區，以旅行元素以及英國、意大利、法國及日本為主題的場景佈置，展示多款精選國際奢華品牌香水，引領各地旅客踏上香味之旅新體驗。
由即日起至2025 年 5月20 日，旅客於東大堂北店店前「香氛吧」體驗試香服務，感受香水魅力，並可獲贈主題香氛便箋（以英國、意大利、法國及日本主題的4款設計）。而於東大堂南店店前的韓式「人生四格照相館」，旅客只需在香港新羅免稅店BEAUTY&YOU內消費滿港幣1,500元（須包含至少一件香水或香氛產品）即可參與一次，獲贈即影即有相片以及「香氣護照」，收藏專屬的旅行回憶！
香港國際機場半島精品店 機場獨家系列 全新演繹奢華體驗
位於一號客運大樓七樓離境（南）後區域的半島精品店經重新裝潢後已再次亮相，誠邀旅客蒞臨煥然一新的零售空間。全新設計的店舖融入了經典與時尚元素，展現恆久優雅的尊貴氣派，為旅客帶來親切舒適的購物體驗。除經典美點和精選茗茶外，精品店更特別推出香港國際機場獨家系列，以獨特設計展現半島與香港深厚的情感聯繫，讓旅客細味別具本地特色的經典美點。
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M+博物館商店矚目登場
香港國際機場於3月迎來M+博物館商店，歡迎藝術和文化愛好者前來體驗當代視覺文化魅力。新店位於一號客運大樓六樓40號登機閘口附近，由位於香港的亞洲全球性當代視覺文化博物館M+營運， 將文化藝術轉化為商品及體驗，提供一系列精選M+源想系列商品，涵蓋成人及兒童服裝、日常用品、文具、餐具和廚具等，商店更發售一系列以畢加索作品為靈感的展覽限定商品，包括T恤、磁貼、單肩袋，以及與田名網敬一聯乘的獨家系列產品，與此同時更帶來一系列當代藝術家如村上隆、草間彌生、奈良美智等的熱賣商品，是作為理想紀念品的不二之選。