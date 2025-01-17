香港國際機場喜迎蛇年 呈獻新春購物禮遇三重獎賞

買夠即送北京/上海/東京/大阪來回機票「HKairport Rewards」新春三重賞 讓你狂買狂賞
香港 - 2025年1月17日 - 新春佳節將至，香港國際機場為「HKairport Rewards」會員呈獻新春「飛」賞購物禮遇，由2025年1月17日至2月4日，於機場店鋪或HKairportShop.com機場網上商店購物，即賞北京/上海/東京/大阪來回機票、雙倍積分、HKairportShop.com機場網上商店優惠等，讓新春倍添喜慶！
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合資格消費即賞北京/上海來回機票兩套 或 東京/大阪來回機票一套（可選擇由香港/北京/上海/東京/大阪出發）。無需抽獎，買滿即賞！
🧧獎賞2 —所有消費享2x積分，回贈高達8%
消費均可享雙倍獎賞積分，高達8%回贈。每港幣$1獲取2獎賞積分，每50積分即可兌換$1 HKIA Dollar，可當港幣$1使用。HKIA Dollar可於機場超過100家參與商戶及餐廳使用，讓您盡享積分樂趣！
🧧獎賞3 — HKairportShop.com機場網上商店新春優惠最多全單85折
凡於HKairportShop.com機場網上商店消費滿港幣$800，即可獲全單95折，滿港幣$1,800，即可獲全單9折，消費滿港幣$3,800，更可獲全單85折。立即參與新春購物盛典，盡情入手心水賀年禮盒，盡享精彩禮遇。
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選用「尊尚購物服務」購買及預留機場指定奢侈品牌產品
凡選用「尊尚購物服務」購買及預留機場指定奢侈品牌產品，其消費金額亦可計入機票優惠的合資消費總額。歡迎於出遊前預先到HKairportShop.com機場網上商店盡情探索多個國際品牌的潮流單品 ，當中包括Tiffany & Co.、 Bottega Veneta、 Bvlgari及Chaumet等品牌，旅客更可透過「一對一」線上禮賓客戶服務，輕鬆查詢、搜羅及預留心儀精品。