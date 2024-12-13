香港 - 2024年12月13日 - 聖誕進入倒數階段！香港國際機場為「HKairport Rewards」會員呈獻聖誕限定「飛」賞購物禮遇，當中更包括日本及澳洲來回機票﹑雙倍積分及HKairportShop.com機場網上商店優惠。值此佳節，為摯愛親朋選購窩心聖誕禮物，送上溫馨祝福！
HKairport Rewards聖誕禮遇源源不絕，締造不一樣的節日體驗
佳節將至，由2024年12月13日至2025年1月5日，於機場任何店鋪、餐廳及HKairportShop.com機場網上商店每累積消費滿港幣$10,000，即可獲贈來回日本機票一套（可選擇由香港/東京/大阪出發），滿港幣 $15,000 即賞來回澳洲機票一套（可選擇由香港/悉尼/墨爾本出發），不需抽獎，買夠即賞！每位會員於推廣期內憑指定累積消費可換領最多兩套來回機票。共提供8個不同航線選擇，如換領兩套機票，機票可自由選擇不同航線。
另外，於推廣期內消費均可享雙倍獎賞積分，高達8%回贈。即每港幣$1獲取2獎賞積分，每50積分即可兌換$1 HKIA Dollar，可當港幣$1使用。HKIA Dollar可於機場超過100家參與商戶及餐廳使用，積分當錢洗！
按此了解「飛」賞購物禮遇詳情。
*受條款及細則約束
人氣時尚品牌進駐香港國際機場，輕鬆為摯愛選購聖誕禮物
想為摯愛挑選心意好禮？多個時尚品牌近日在香港國際機場閃亮登場，包括新登場來自摩洛哥的精品咖啡品牌夿萐咖啡、意大利百年巧克力品牌Venchi、以傳說瑞獸「麒麟」為名的珠寶品牌Qeelin、休閒生活家品店Slowood、三星電子香港等。無論是甜入心扉的精美禮盒、經典雋永的首飾，還是型格時尚產品，總有一款適合您及您的摯愛。
香港國際機場亦開設了Build-A-Bear Workshop、nsew任天堂正規商品販賣店、泡泡瑪特、有售賣Chiikawa的NIKO-NIKO等人氣品牌，帶來琳琅滿目的玩具和限量單品，定能讓孩子們愛不釋手！讓您將甜蜜溫暖傳遞給每一位摯愛，共度一個充滿童真的聖誕節！
HKairportShop.com機場網上商店聖誕優惠加碼
即日至2025年1月5日，HKairportShop.com機場網上商店優惠加碼！單一賬單消費滿港幣$1,500，即可獲全單95折，單一賬單消費滿港幣$3,500，即可獲全單9折，單一賬單消費滿港幣$5,500，更可獲全單85折。快來參與這場購物盛宴，享受聖誕購物的樂趣！
按此了解HKairportShop.com機場網上商店優惠詳情。
此外，推廣期內選用「尊尚購物服務」購買及預留機場指定奢侈品牌產品的消費亦可計算入合資格消費累積總額。歡迎於出遊前預先到HKairportShop.com機場網上商店盡情探索多個國際品牌的潮流單品如 Tiffany & Co、 Chaumet及Piaget，透過「一對一」線上禮賓客戶服務，輕鬆查詢、搜羅及預留心儀的時尚單品，兼享機票及雙倍積分優惠。
按此了解更多。
香港國際機場聖誕禮遇賞 送上澳洲或日本來回機票 與您分享節日喜悅
香港 - 2024年12月13日 - 聖誕進入倒數階段！香港國際機場為「HKairport Rewards」會員呈獻聖誕限定「飛」賞購物禮遇，當中更包括日本及澳洲來回機票﹑雙倍積分及HKairportShop.com機場網上商店優惠。值此佳節，為摯愛親朋選購窩心聖誕禮物，送上溫馨祝福！