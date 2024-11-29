香港年度設計盛事 deTour 2024

關於 deTour 設計節

deTour 是香港最大型的年度設計節。由PMQ元創方主辦，文創產業發展處資助，deTour每年重點展示本地及境外創意設計人才的創作和理念。透過一系列的展覽、工作坊、對談及業界交流活動，連結本地及境外設計社群，並廣邀公眾及專業人士參與及體驗設計。





作為一個致力支持創意設計人才的平台，deTour 為香港及國際設計師提供跨領域合作的機會，使天馬行空的想法轉化為切實具體的設計方案，並讓公眾從中探索及了解設計師如何透過設計，回應社會以至個人內在的需求。

