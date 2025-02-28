香港忠意保險榮獲「10Life 5星保險大獎2025」多項殊榮

香港 - 2025年2月28日 - 香港忠意保險在「10Life 5星保險大獎2025」中再創佳績，憑藉卓越的產品設計及市場表現，共有六個產品獲得5星殊榮，涵蓋延期年金、儲蓄、危疾及人壽保險等多個範疇。



香港忠意保險於「10Life 5星保險大獎2025」中榮獲多項殊榮。

其中，全新推出的摯愛相伴及悠然稅悅延期年金，均獲得最高評級，充分展現忠意保險在產品創新及優質服務上的不懈追求。此外，長線儲蓄及分紅壽險計劃啟航創富亦因其高潛在回報，同時兼具財務保障及財富管理的靈活性而備受肯定。



榮獲5星殊榮的卓越產品包括：



5星終身人壽保險獎 – 終身人壽組別

