香港忠意保險榮獲「10Life 5星保險大獎2025」多項殊榮

香港 - 2025年2月28日 - 香港忠意保險在「10Life 5星保險大獎2025」中再創佳績，憑藉卓越的產品設計及市場表現，共有六個產品獲得5星殊榮，涵蓋延期年金、儲蓄、危疾及人壽保險等多個範疇。
其中，全新推出的摯愛相伴及悠然稅悅延期年金，均獲得最高評級，充分展現忠意保險在產品創新及優質服務上的不懈追求。此外，長線儲蓄及分紅壽險計劃啟航創富亦因其高潛在回報，同時兼具財務保障及財富管理的靈活性而備受肯定。
榮獲5星殊榮的卓越產品包括：
5星終身人壽保險獎 – 終身人壽組別
- 摯愛相伴
- 悠然稅悅延期年金
- 啟航創富
- 跨越無限保
- 跨越同行
- 加愛無限保
由香港最大型保險比較平台10Life舉辦的「10Life 5星保險大奬2025」，是業界中最具代表性的獎項之一。他們的精算師辨別出對消費者重要的因素，制定評級準則，並比較了市場上超過50間保險公司的逾1,500多種保險產品，為保險產品評級。5星級為該保險種類中最高級別之產品。
香港忠意保險
忠意保險有限公司於1981年在香港註冊為認可的保險公司，並於2016年透過忠意人壽（香港）有限公司將業務拓展至人壽保險領域。我們結合本地豐富經驗及忠意集團的環球智慧，持續研發獨特創新的人壽保險、一般保險、專業保險及僱員褔利保險，滿足客戶的不同需求。
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關於忠意集團
創於1831年，忠意集團是全球最大的保險及資產管理企業之一，業務遍佈全球超過50個國家。於2023年，集團的保費總收入超過825億歐元。現時，忠意集團擁有超過82,000位員工，為7,000萬位客戶提供優質專業服務。集團在歐洲市場佔有領先地位，業務更擴展至亞洲及拉丁美洲等地。透過提供創新及個人化的方案、優越的客戶體驗及全球數碼化分銷網絡服務，致力成為客戶的終身夥伴。集團亦已將可持續發展的理念全面融入業務策略，旨在為持份者創造價值，同時建立更公平、更高適應力的社會。