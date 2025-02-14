香港忠意保險與 YAS 攜手打造個人化保險新體驗

香港 - 2025年2月14日 - 香港忠意保險聯同 YAS 攜手推出一系列創新且以客為本的個人化保險方案，專為滿足現代人多元化的生活需求而設計。這次合作以應用先進技術為核心，全面提升客戶體驗，並提供更貼心、更靈活的保障服務。



左起：YAS 的聯合創辦人李威霖、香港忠意保險首席業務官及中介管理黎頴音及YAS 的聯合創辦人安宇昭。

建基於雙方早前在微型保險領域的成功合作，是次再度攜手推出動態、即時的保險產品，讓保障無縫融入客戶的日常生活。透過應用全球定位系統及人工智能等先進技術，香港忠意保險致力於提供更智能的核保流程與個人化體驗，在數碼時代為客戶提供既便利又具價值的保險服務。



嵌入日常生活的嶄新保險方案：

香港忠意保險與 YAS 的合作開創了一系列旨在革新保險體驗的解決方案。其中首個項目已於 2024年11 月正式推出，並嵌入 AlipayHK 生態系統。該方案根據旅客的消費行為動態調整旅遊保障範圍，保障額最高可達 20 倍，上限為港幣 100,000 元，為經常旅行的用戶提供靈活且貼合需求的保險服務。



香港忠意保險充分運用先進技術，提升核保能力並實現即時風險評估，確保保險產品能精準匹配客戶的活動與需求。這種創新方式為保險服務在相關性、靈活性以及以客戶為中心的服務模式上帶來了重要突破。



香港忠意保險首席業務官及中介管理黎頴音表示：「與 YAS 的合作讓我們能夠將全球定位系統和人工智能等技術融入個人保險的核保流程。這些技術不僅提升了核保效率，更讓我們能即時為客戶提供貼合其生活方式的解決方案，帶來無縫且個人化的服務體驗。」



YAS 的聯合創辦人李威霖補充：「現代客戶對保險的需求已經超越了傳統模式，他們希望保險能夠自然而然地融入日常生活。與香港忠意保險的合作，讓我們能夠引領業界進入嵌入式、自動化且隨時可用的保險新時代，完全契合現代化的生活方式。」



全新合作帶來三大核心優勢



量身定制的保障：透過應用先進技術，使保單可根據客戶的個人行為、偏好及需求進行調整，提供更貼心的保障方案。

無縫體驗：自動化流程簡化了從報價到理賠的所有步驟，打造無縫的保險體驗。

動態靈活性：保障範圍可隨即時情況靈活調整，滿足客戶在各種場景中的需求，帶來安心無憂的體驗。

黎頴音補充道：「這項合作充分展現了香港忠意保險快速回應市場需求並推出創新解決方案的能力。針對區內每週超過 60 萬人次的跨境旅客，這款產品正好迎合了市場對靈活且即時旅遊保障日益增長的需求。」

補充道：「這項合作充分展現了香港忠意保險快速回應市場需求並推出創新解決方案的能力。針對區內每週超過 60 萬人次的跨境旅客，這款產品正好迎合了市場對靈活且即時旅遊保障日益增長的需求。」

香港忠意保險 忠意保險有限公司於1981年在香港註冊為認可的保險公司，並於2016年透過忠意人壽（香港）有限公司將業務拓展至人壽保險領域。我們結合本地豐富經驗及忠意集團的環球智慧，持續研發獨特創新的人壽保險、一般保險、專業保險及僱員褔利保險，滿足客戶的不同需求。

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關於忠意集團 創於1831年，忠意集團是全球最大的保險及資產管理企業之一，業務遍佈全球超過50個國家。於2023年，集團的保費總收入超過825億歐元。現時，忠意集團擁有超過82,000位員工，為7,000萬位客戶提供優質專業服務。集團在歐洲市場佔有領先地位，業務更擴展至亞洲及拉丁美洲等地。透過提供創新及個人化的方案、優越的客戶體驗及全球數碼化分銷網絡服務，致力成為客戶的終身夥伴。集團亦已將可持續發展的理念全面融入業務策略，旨在為持份者創造價值，同時建立更公平、更高適應力的社會。



關於 YAS YAS 是亞洲領先的保險科技公司，專注於通過創新 AI 和區塊鏈技術，為現代消費者 提供動態、即時的保險解決方案。YAS（IA 牌照編號 FA2648）已根據《保險公司條例》（香港法例第 41 章）註冊為在香港分銷一般保險產品的保險代理商。欲了解更多資訊，請訪問 https://yas.io。

