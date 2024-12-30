香港忠意保險透過自然探索計劃支援超過500個基層家庭

香港 - 2024年12月30日 - 香港忠意保險一直積極履行企業社會責任，並透過忠意集團旗下的全球慈善項目「The Human Safety Net」，成功支援超過500個基層家庭及兒童。近日，香港忠意保險為居住環境欠佳的深水埗基層家庭舉辦了「親子登山同樂日」，為他們創造接觸大自然及放鬆身心的機會，讓家庭在共學共樂的過程中建立珍貴回憶。活動當日，義工精心設計了多個互動遊戲和活動，讓兒童透過探索大自然，提升感官及認知能力，同時培養環保意識和創造力。這次活動是「自然探索計劃」的一部分。「自然探索計劃」是一系列以大自然為主題的工作坊和活動，旨旨在透過大自然體驗為基層家庭帶來啟發與支持，幫助他們拓展視野，並為親子關係注入正能量。除了登山活動外，該計劃還包括植物染印工作坊、屯門公園爬蟲館參觀及導賞、與小動物互動等多元化項目，為家庭帶來寓教於樂的體驗。「自然探索計劃」是「The Human Safety Net」在香港推行的多個項目之一。今年，香港忠意保險通過年度慈善籌款活動，成功動員了近500位員工、代理、業務夥伴、客戶及公眾參與，聯同非牟利組織「一片天」，推動這些具深遠意義的計劃，為基層家庭帶來實質支援。香港忠意保險一直致力於支援弱勢家庭及幼兒，每位同事都以不同方式參與其中，令員工及代理達至 100% 義工參與率。展望未來，「The Human Safety Net」將進一步擴展其影響力至全港更多地區，惠及更多有需要的家庭。

香港忠意保險

忠意保險有限公司於1981年在香港註冊為認可的保險公司，並於2016年透過忠意人壽（香港）有限公司將業務拓展至人壽保險領域。我們結合本地豐富經驗及忠意集團的環球智慧，持續研發獨特創新的人壽保險、一般保險、專業保險及僱員褔利保險，滿足客戶的不同需求。





關於忠意集團

創於1831年，忠意集團是全球最大的保險及資產管理企業之一，業務遍佈全球超過50個國家。於2023年，集團的保費總收入超過825億歐元。現時，忠意集團擁有超過82,000位員工，為7,000萬位客戶提供優質專業服務。集團在歐洲市場佔有領先地位，業務更擴展至亞洲及拉丁美洲等地。透過提供創新及個人化的方案、優越的客戶體驗及全球數碼化分銷網絡服務，致力成為客戶的終身夥伴。集團亦已將可持續發展的理念全面融入業務策略，旨在為持份者創造價值，同時建立更公平、更高適應力的社會。



