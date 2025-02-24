香港忠意保險透過LGBTQI+性/別共融教育短片推動多元共融 短片累計觀看次數突破500萬

香港 - 2025年2月24日 - 香港忠意保險積極推廣多元共融，秉承成為客戶和社區的終身夥伴的使命，致力營造互相理解、尊重與包容的環境，為社會帶來正面的影響。



香港忠意保險透過LGBTQI+教育短片推動多元共融，短片累計觀看次數已突破500萬。

香港忠意保險的多元共融計劃涵蓋LGBTQI+性/別共融、女性賦權、支持神經多樣性及殘疾人士，以及具深遠影響力的The Human Safety Net計劃。作為LGBTQI+共融計劃的一部分，香港忠意保險推出了一系列LGBTQI+共融教育影片，旨在通過真實的故事分享，推動更多元共融的社會。該影片系列自推出以來，短短6個月的累計觀看次數已突破500萬，並獲得廣泛且正面的評價。



LGBTQI+ 是性/別小眾的統稱，代表女同性戀者（Lesbian）、男同性戀者（Gay）、雙性戀者（Bisexual），跨性別人士（Transgender）、性別認同存疑者（Questioning / Genderqueer／Queer）、雙性人（Intersex ），而「+」則涵蓋其他多元性別群體。



這系列LGBTQI+共融影片由香港忠意保險策劃，並與本地LGBTQI+媒體平台G點電視共同製作。在製作過程中，影片邀請了LGBTQI+社群成員及其盟友分享真實故事，呈現他們所面對的挑戰，並藉此啟發大眾對多元與共融的更深入討論。



忠意集團致力在全球推動LGBTQI+共融，並發起多項倡議及措施，其中包括員工資源小組「WE PROUD」。該小組促進跨地域的經驗分享與合作，並鼓勵各地團隊積極參與LGBTQI+共融相關活動，這些都是忠意集團多元共融策略中重要一環，旨在營造包容的工作環境與社區，彰顯集團持續對多元共融的承擔。



香港忠意保險首席分銷及市場營銷官羅麗儀表示：「香港忠意保險一直將多元共融置於首位，積極推動多元共融的企業文化，鼓勵創新、尊重多元，為每個人提供平等的發展機會。這一系列影片充分展現了我們的企業價值及願景，我們致力建設一個包容的社會，讓每個人都感受到支持及重視，展現真實的自我和個性。」



G點電視總監郭可芹補充道：「我們非常感謝香港忠意保險在製作這套影片系列時，積極邀請社群參與，共同推廣多元、公平與共融的理念。作為社群媒體平台，我們致力為LGBTQI+群體發聲。我們很高興香港忠意保險與我們具有相同的價值觀。在整個製作過程中，香港忠意保險團隊用心理解社群的需要和真實故事，藉此讓我們與社群成員及公眾建立起更真摯且有意義的聯繫。他們的行動真正體現了多元與共融的精神。」



由衷付出令工作環境更包容，讓香港忠意保險屢獲業界認可，榮膺多項殊榮，包括「香港保險業大獎」的「傑出企業社會責任大獎」、《彭博商業周刊》（中文版）「金融機構大獎」的「企業社會責任 — 卓越表現獎」，以及被《Insurance Business Asia》評選為「最佳保險僱主」。





