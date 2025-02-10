香港意外律師網推出全新工傷賠償計算機 助勞工快速預估賠償金額

香港 - 2025年2月10日 - 香港意外律師網 正式推出全新的 工傷賠償計算機 ，讓工傷僱員透過簡單幾步即可快速預估賠償金額，提升工傷勞工的法律認知，幫助他們維護自身權益。 助工傷僱員簡單計算賠償金額 根據香港 《僱員補償條例》（第282章） ，工傷僱員有權獲得適當的賠償，包括 骨折工傷賠償 、 4/5 病假 計算方法 、 有薪病假計算器 、 工傷賠償計算方法 及醫療費用補償。然而，許多勞工對於賠償計算方式感到困惑，甚至在申請賠償時面臨困難。 香港意外律師網的工傷賠償計算機 ，正是為了解決這一痛點，讓工傷僱員能夠在 1 分鐘內 快速獲得估算結果，方便進一步諮詢專業律師。 如何使用工傷賠償計算機 此計算機設計簡單易用，用戶只需依照以下步驟填寫資訊，即可獲得預估賠償金額：

選擇受傷類型 – 確認是否為工傷或交通意外 輸入基本個人資訊 – 包括年齡、月薪等數據 填寫病假日數 – 影響工傷病假薪金的計算 選擇受傷嚴重程度 – 影響永久喪失工作能力賠償 輸入醫療費用 – 確保合理醫療支出獲得補償 提交數據 – 即時獲取估算結果

該計算機根據香港勞工處的標準，結合實際案例計算賠償範圍，使其結果盡可能貼近真實情況。值得注意的是，計算結果僅供參考，最終賠償仍需根據具體情況，由律師或相關機構計算。香港意外律師網一直致力於為香港市民提供專業法律支援，此次推出的工傷賠償計算機，旨在提升勞工對工傷補償的理解，讓更多受傷僱員能夠合理主張自己的權益。**「許多工傷僱員不知道自己可以獲得多少賠償，甚至被僱主或保險公司低估賠償金額。我們推出這款免費的工傷賠償計算機，就是希望工傷勞工能更清楚自己的權利，確保獲得公平的補償。」**香港意外律師網發言人表示。香港意外律師網的現已上線，所有工傷勞工均可免費使用。只需回答幾個簡單問題，即可獲得估算結果。欲了解更多資訊，請訪問香港意外律師網官方網站