香港意外律師網推出全新工傷賠償計算機 助勞工快速預估賠償金額

香港 - 2025年2月10日 - 香港意外律師網正式推出全新的工傷賠償計算機，讓工傷僱員透過簡單幾步即可快速預估賠償金額，提升工傷勞工的法律認知，幫助他們維護自身權益。
助工傷僱員簡單計算賠償金額
根據香港《僱員補償條例》（第282章），工傷僱員有權獲得適當的賠償，包括骨折工傷賠償、4/5病假計算方法、有薪病假計算器、工傷賠償計算方法及醫療費用補償。然而，許多勞工對於賠償計算方式感到困惑，甚至在申請賠償時面臨困難。香港意外律師網的工傷賠償計算機，正是為了解決這一痛點，讓工傷僱員能夠在1分鐘內快速獲得估算結果，方便進一步諮詢專業律師。
如何使用工傷賠償計算機
此計算機設計簡單易用，用戶只需依照以下步驟填寫資訊，即可獲得預估賠償金額：
- 選擇受傷類型 – 確認是否為工傷或交通意外
- 輸入基本個人資訊 – 包括年齡、月薪等數據
- 填寫病假日數 – 影響工傷病假薪金的計算
- 選擇受傷嚴重程度 – 影響永久喪失工作能力賠償
- 輸入醫療費用 – 確保合理醫療支出獲得補償
- 提交數據 – 即時獲取估算結果
該計算機根據香港勞工處的標準，結合實際案例計算賠償範圍，使其結果盡可能貼近真實情況。值得注意的是，計算結果僅供參考，最終賠償仍需根據具體情況，由律師或相關機構計算。
保障工傷僱員的權益
香港意外律師網一直致力於為香港市民提供專業法律支援，此次推出的工傷賠償計算機，旨在提升勞工對工傷補償的理解，讓更多受傷僱員能夠合理主張自己的權益。
**「許多工傷僱員不知道自己可以獲得多少賠償，甚至被僱主或保險公司低估賠償金額。我們推出這款免費的工傷賠償計算機，就是希望工傷勞工能更清楚自己的權利，確保獲得公平的補償。」**香港意外律師網發言人表示。
免費使用 即時獲取預估賠償
香港意外律師網的工傷賠償計算機現已上線，所有工傷勞工均可免費使用。只需回答幾個簡單問題，即可獲得估算結果。欲了解更多資訊，請訪問香港意外律師網官方網站
關於香港意外律師網
香港意外律師網是一個專門為香港市民提供法律諮詢及律師匹配的在線平台，涵蓋交通意外、工傷賠償等多個法律領域。我們致力於幫助受害者找到最合適的律師，確保他們的權益獲得保障。