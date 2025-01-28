香港意外律師網推出「車手獎」免費諮詢熱線——助客戶解答申請疑問

香港 - 2025年1月28日 - 為了幫助更多交通意外受傷人士更清晰地了解申請「車手獎」的相關程序和要求，香港意外律師網正式推出「車手獎」免費諮詢熱線。透過這條熱線，用戶只需填妥簡單表格，我們的專業團隊便會在一個工作天內回覆，協助解答有關申請過程的疑問。



熱線詳情

香港意外律師網旨在為交通意外的傷者提供免費資訊及支援服務，幫助他們更好地掌握申請「車手獎」的步驟和要求。需要特別說明的是，我們僅提供資訊及指引，並不會代表用戶向社會福利署遞交申請或處理任何申請事宜。所有與社會福利署的交涉均需由申請人自行負責。



熱線推出後，我們將：

