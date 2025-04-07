香港浸會大學碩士課程資訊日暨 i-ConNet 職業博覽 2025 圓滿舉行

浸大學工商管理學院與傳理學院跨學科合作 啟發學生規劃更美好未來香港 - 2025年4月7日 - 由香港浸會大學（浸大）工商管理學院及傳理學院合辦的「香港浸會大學碩士課程資訊日 x i-ConNet 職業博覽 2025」今天（7 日）圓滿舉行。活動以「i-Explore i-ConNect i-Shine」為題，為 2,000 名本科生及研究生及近 100 間領先企業搭建平台交流分享行業見解及提供實習和工作機會。
職業博覽啟迪行業洞察：在人工智能時代，本地及內地企業著重 AI 與人類協作
參與是次職業博覽的企業當中，有近 12% 來自內地，為學生提供本地及內地的工作機會，開拓多元發展的職業前路。人工智能時代下，僱員軟技能的重要性不斷提升，來自兩地的參展企業均表示對具備批判性思考、創造力、策略思維、情商和韌性的人才需求殷切，因為這些技能都是目前科技難以複製的優勢。
近年新興的人工智能與人類協作趨勢，正在重塑全球企業的招聘流程。是次活動其中一個亮點，是由浸大事業策劃中心安排、首次為本地大學職業博覽活動設置的人工智能模擬面試體驗。這項嶄新的面試體驗支援廣東話、英語及普通話，模擬歷時 20 分鐘的真實面試情境，人工智能面試官能夠根據應試者不同的回答即時提出問題。完成面試後，學生會收到一份人工智能生成的報告，詳細列出他們的優點及需要改進的地方，有效提升他們的信心，為真實面試作好準備。
除了人工智能模擬面試體驗外，學生更透過「履歷診療室」獲得個人化職業支援，並親身與來自不同行業的僱主建立聯繫，拓展人脈，有助他們未來的職涯規劃。活動中，香港公共關係專業人員協會（PRPA）副會長屈家姸女士以《重新構想公共關係行業的未來》為題發表演講；浸大傳理學院傳播系系主任陳怡如教授亦在演講中強調，「傅播訊息，創造影響」（messaging for impact）是公共關係領域的核心要素。她表示：「浸大的公共關係課程致力培育未來專才，能夠在當今充滿機遇與挑戰的時代之中，善用傳播力量，為個人、機構以至社會創造深遠影響。然而，要達成此目標並不容易，因此我們的課程設計強調理論與實踐並重，同時結合人文洞察與技術應用。」
工商管理學院與傳理學院跨學科合作 實踐追求教學與行業相關的理念
浸大工商管理學院院長張晗教授總結職業博覽時指，是次職業博覽會將卓越學術成就與行業影響力緊密結合。「人工智慧正在顛覆世界，如今最有價值的專業人士不僅要適應變化，還要推動變革。我們培養的是能夠跨界創新於環境、社會和治理（ESG）、Web3和可持續金融領域的戰略思考者。僱主需要能將科技、商業和對人類影響力聯繫起來的遠見者——這正是我們工商管理學院所培養的人才。」
浸大傳理學院院長鍾布教授強調，培育能夠於人工智能時代脫穎而出的人才是關鍵所在：「我們學院的人工智能媒體研究中心旨在為人工智能驅動媒體研究領域樹立全球標準，並研發造福社會的實用人工智能驅動解決方案。」他更指出，是次職業展覽是傳理學院和工商管理學院跨學科協作的最新示範：「世界正面臨前所未有的複雜挑戰，必須以跨領域合作尋求突破。匯聚兩院的優勢，我們賦予學生全面技能，使他們無論身處任何行業與崗位，皆能游刃有餘。」
浸大工商管理學院及傳理學院致力賦能學生計劃並塑造更美好未來，課程設計旨在回應及滿足社會的迫切需求。今天的碩士課程資訊日為有意繼續進修的學生提供兩院共 15 個碩士課程的詳盡資訊。
浸大工商管理學院開辦的「金融（金融科技及金融分析）理學碩士」課程旨在培養精通人工智能、能夠結合金融與尖端科技的領導者；「公司治理與合規理學碩士」課程融合人工智能管治，訓練未來擔任董事崗位的專業人士，為應對數碼化顛覆所帶來的倫理和策略複雜性做好準備；「創意產業市場學理學碩士」課程深入探索新經濟中的創新策略。
由浸大傳理學院提供的「人工智能與數碼媒體理學碩士」課程，以及「傳媒管理社會科學碩士」課程，充分體現學院的跨學科教學方針，結合尖端科技與策略性傳播和媒體專業知識，裝備畢業生投身不同行業所需的關鍵技能，使他們走在行業潮流的領先位置。
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