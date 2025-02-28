香港浸會大學舉辦首屆國際跨學科研究峰會

關於香港浸會大學研發辦公室

香港浸會大學（HKBU）致力培育穩健強大的研究文化和環境，並在研究人員的學術探索過程中，為他們提供前瞻性的見解和策略經驗。浸大致力在本地和國際社會推廣本校傑出研究人員的跨領域研究及本校卓越的研究，同時重視與浸大社群的緊密連結。



浸大研發辦公室與其他浸大社群攜手並進，致力在創意媒體、健康與藥物研發、數據分析與人工智能應用、及人文及文化四大戰略性研究領域追求卓越。



到訪 浸大研究 網站 ，了解我們最新的科研創新發展。