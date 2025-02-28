香港浸會大學舉辦首屆國際跨學科研究峰會

匯聚全球學者 以創新和具影響力的跨學科研究 應對全球挑戰香港 - 2025年2月28日 - 香港浸會大學（浸大）首屆國際跨學科研究高峰會（IIRS）日前圓滿結束。峰會雲集來自香港及全球各地的頂尖學者、研究人員及創新領袖，旨在促進跨學科合作，從數據分析與人工智能（AI）應用，以及健康與藥物研發等領域，共同尋找方案應對全球性挑戰。
運用跨學科解決方案識別健康高風險人士並及早治療
現代社會人類健康面對日益嚴峻的挑戰，浸大首度舉辦國際跨學科研究高峰會，展現數據分析與人工智能應用以及健康與藥物研發的跨學科合作，革新並加速開發針對各種疾病的嶄新治療與預防方案。香港浸會大學副校長（研究及拓展）呂愛平教授致辭時表示，浸大的四大跨學科重點研究領域對促進創新至關重要，當中包括創意媒體、健康與藥物研發、數據分析與人工智能應用、及人文及文化；浸大一直致力促進國際研究合作，以應對現代複雜多變的挑戰。
峰會主講嘉賓包括身兼澳洲默多克大學澳洲國家表型體中心主任、中國科學院愛因斯坦醫學生物化學榮譽教授、及英國倫敦帝國學院生物化學榮譽退休教授，世界頂尖冠狀病毒專家之一Jeremy Nicholson。峰會上，Nicholson 教授以「分子表型學在群體健康與疾病診斷中的應用」為題，分享人工智能和數據分析如何用以分析個人基因和生活方式；他強調，在研究人類與未來科學發展的關係時，需要考慮基因、環境、政治、資金和人際互動之間的複雜相互作用，種種因素最終影響科學轉化為臨床醫療的過程。
另一會峰會的主講嘉賓、德國約翰內斯古騰堡大學製藥與生物醫學科學研究所所長兼藥物生物學系主任 Thomas Efferth 教授，帶領研究團隊開發一種可止痛卻不會成癮的化合物，冀代替醫療過程中使用的鴉片類藥物。Efferth 教授的演講以「人工智能與網絡生物醫學在天然產品研究中的應用」為題，強調人工智能和系統生物學在天然產品研究中扮演至關重要的角色；例如，過去數十年一直由博士生在濕實驗室以人手進行移液，現在可以由機器人自動完成。此外，人工智能更可改良實驗設計，進一步加強深度學習和人工智能在科研領域上的作用。
第三位主講嘉賓、加拿大皇后大學醫學院神經科學研究中心及電腦學院 Gavin Winston 教授，利用人工智能和機器學習革新腦部掃描技術以幫助診斷和治療神經系統的疾病。Winston 教授就「跨學科神經影像中的機器學習」於峰會上發表演講，闡述深度學習等先進技術如何實現更精準的磁力共振（MRI）和電腦斷層掃描（CT）分析，最終改善治療成效。Winston 教授目前正研究利用機器人和神經影像來了解並解決癲癇患者的認知障礙，展現教授對疾病預防和改善患者護理的決心。
復旦大學腦科學與技術研究所及數據科學學院院長馮建峰教授，曾研究血液生物標誌物可以在阿爾茨海默病診斷的15年前預測患癡呆症的風險。峰會上馮教授以「從多組學數據到腦疾病、數位雙胞胎大腦與腦啟發人工智能」為題發表演講。他表示，人工智能和機器學習正在從理解疾病的基礎到開發個性化醫療等方面改變醫療保健。
峰會同時亦設兩輪專題討論環節，進一步探討跨學科研究策略在疾病預防方面的影響。一眾頂尖專家深入探討多個重要議題，當中不但融入關於天然產物和中醫藥的觀點，更就大數據轉化為可執行理解的挑戰與展望作出了分享。主要議題包括整合人工智能能力與領域知識以進行數據驅動型模型解讀；解決在臨床應用中使用醫生標記數據進行人工智能訓練的悖論；管理基於原則建模中的多尺度參數校準和驗證；以及通過策略性粗粒化平衡計算成本同生物可預測性，帶出精闢獨到觀點，強調科學在應對社會健康挑戰方面發揮不可或缺的作用。
浸大協理副校長（跨學科研究）潘明倫教授表示，國際跨學科研究峰會（IIRS）在積極互動的氛圍下達到知識共享與促進合作。出席學者都對峰會上建立的連繫以及未來所帶來的突破性研究表示期待。
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