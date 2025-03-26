香港漁人碼頭推出全新項目《浪遊漁港1773：香港漁村文化保育》

香港 - 2025年3月26日 - 香港漁人碼頭隆重推出全新項目《浪遊漁港1773：香港漁村文化保育》，以香港仔避風塘為核心，結合水上漁村文化與歷史教育，打造一個寓教於樂的文化旅遊體驗。此項目透過海陸結合的旅程，帶領參與者深入了解香港仔從古老漁村發展為現代都市的歷史脈絡，同時欣賞絕美海景，感受獨特的漁港文化。
優惠套票：沈浸式體驗漁村文化與歷史
《浪遊漁港1773》旨在讓參加者體驗最地道的漁民生活與文化。活動不僅讓參加者認識香港水上人的傳統與精神，更深入了解香港如何憑借其獨特地理條件，從一個小漁村蛻變為國際金融貿易中心。透過歷史與文化的傳承，項目希望啟發參加者對國家與文化的認同感，並珍視中華文化的多元性與社會包容性。
套票包括：
1. 乘坐觀光船遊覽香港仔避風塘： 沿途欣賞多個地標，並透過船上語音導覽了解它們的歷史背景與文化故事。
2. 登上曬家艇實地考察： 探索昔日漁民的水上居住環境，感受漁民的生活智慧與文化傳承。
3. 購買含餐套票更可品嘗正宗漁村美食 – 馳名流記艇仔粉，滿滿水上人特色，坐在舢舨船上用餐風味十足。
優惠套票在各大網上平台有售，天天出發
特色研學路線：深度探索漁港文化
《浪遊漁港1773》還提供特色研學路線：漁村文化保育 - 香港海陸研學之旅，適合學校師生、家長、研學機構、團體參與。亮點包括：
- 乘坐觀光船遊覽： 深入了解香港仔避風塘的地標歷史與文化故事。
- 參觀曬家艇： 親身體驗漁民的水上居住環境與生活文化。
- 非物質文化遺產工作坊： 學唱漁歌，感受漁民在海上生活的點滴。
- 參觀龍舟基地： 認識水上人的傳統龍舟文化。
- 探索廟宇文化： 了解漁民信仰與宗教生活的緊密連結。
- 造船業展覽廊： 深入了解香港造船業的發展歷程與技術創新。
香港漁人碼頭表示：「《浪遊漁港1773》不僅是一次觀光體驗，更是一場對傳統優秀文化與歷史的深度探索。我們希望透過這趟旅程，讓參加者體會到香港水上人的精神與智慧，並對中華文化的多元性有更深的認識。這將是一次難忘的教育與文化之旅。」
《浪遊漁港1773》為您開啟一場獨特的海上文化之旅，無論是學校師生、家長、研學機構，還是家庭出遊或個人探索，都能在這趟旅程中收獲知識與感動。活動現已開放預約，歡迎各界人士踴躍參加，共同感受香港漁港的魅力。
歡迎有意參與香港仔研學活動掃描下方微信二維碼報名查詢
【浪遊漁港1773 - 沈浸式體驗漁村文化與歷史】
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【浪遊漁港1773 - 特色研學路線：深度探索漁港文化】
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關於香港漁人碼頭
香港漁人碼頭致力於推廣本地漁村文化與歷史，透過創新的文旅項目，讓更多人了解香港獨特的水上人文化與傳統。我們希望透過多元化的創新活動，傳承並弘揚中華文化的豐富內涵。