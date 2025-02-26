香港營造師學會會長湯毓褀營造師就《財政預算案》25/26 作出以下回應

建築成本高企 需創新思維與區域協同

香港 - 2025年2月26日 - 本會樂見政府正視工程開支上漲問題，除實行中央採購建築物料和產品的政策，以及推動「組裝合成」外，本會認為政府應加快腳步落實推動制訂「粵港澳大灣區建築標準」，以進一步減低建築成本、提升建築業效率和可持續發展。





政府一直提倡的組裝合成組件及其他創新建築技術已經開始逐漸成熟，惟兩地的檢測及材料認證標準仍然未能無縫接軌，使用內地的建材要先運到本港進行測試，導致建築成本及施工時間增加。若能整合港標及國標對照，做到兩地建築標準一體化，方能舒緩現時建築成本高企問題，減輕政府財政負擔。





此外，學會樂見政府落實加強「組裝合成」組件供應鏈的措施，並研究於北部都會區預留適當用地，設立生產及貯存設施，以提高供應鏈效率，確保未來房屋及基建發展的穩定性。期望政府能加快與廣東省相關機構的協作，儘早落實具體方案，推動香港建築業與大灣區進一步融合。





期望政府正視營造師及地盤監工專業資格





建造業面臨嚴峻的人力資源挑戰。目前，業界40%的在職工人已年過50，工人老化問題日益嚴重，若不妥善處理，將對行業的未來發展構成重大威脅。 為確保行業可持續發展，本會認同政府政策以吸引更多年輕人入行，但同時認為現有措施仍有不足之處，需進一步完善。





營造師及地盤監工作為建造業前線管理人員，在確保工程安全方面擔當關鍵角色，唯現時的專業認可資助計劃當中未有涵蓋，本會殷切期望政府正視營造師及地盤監工專業資格，投入資源培訓前線地盤管理人員，特別在是工地安全管理方面，從而有效保障工地的日常安全運作。此外，由於人才短缺，導致地盤監工的培訓時間被縮短，實務經驗不足。地盤監工可能未能充分掌握安全知識和專業技能，難以應對現今密集的建築施工程序。





有鑑於此，本會期望政府認可專業營造師及地盤監工，推動營造管理的規範化和專業化，並加強人才培訓和發展，確保行業能夠穩步向前，支持香港未來基建及房屋發展的需求。

