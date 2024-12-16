香港理工大學醫療科技及資訊學系 現正宣布接受六個碩士學位課程的申請

香港 - 2024 年 12 月 16 日 - 香港理工大學醫療科技及資訊學系（HTI）現正宣布本年度提供六個碩士學位課程：醫療影像碩士學位（MMI）、醫療化驗科學碩士學位（MMLS）、醫療化驗科學理學碩士學位（MSc MLS）、醫學影像及放射科學理學碩士學位（MSc MIRS）、醫學物理理學碩士學位（MSc MP）及醫療數據科學理學碩士學位（MSc MDS）。這些課程現正接受申請，並將從2025年1月起分批考慮。



醫療科技及資訊學系為香港理工大學(理大)醫療及社會科學院轄下學系。學系專注於兩大醫療健康學科：醫療化驗科學和放射學。作為這些專業領域的先驅，學系致力於提供優質教學和開展具影響力的研究。學系開辦多個從學士學位課程至哲學博士的學術課程。



醫療影像碩士學位和醫療化驗科學碩士學位課程旨在全面培訓非醫療課程的理學士學位持有者，以吸納更多人才加入行業。修畢為期兩年的全日制課程的畢業生能具備專業資格，分別可註冊成為放射師和醫務化驗師，醫療行業對這兩個專業的人才需求十分殷切。



自2005年成立以來，學系開設理學碩士課程為相關本科課程的畢業生提供進修機會。這些課程包括：醫療化驗科學理學碩士學位和醫學影像及放射科學理學碩士學位。學系於2020年進一步推出醫學物理理學碩士學位課程，旨在為畢業生在醫院和相關醫療機構擔任醫學物理學家作好準備。醫療數據科學是學系的新戰略領域，它將醫學、數據科學和計算機科學相結合，以分析和解讀大量的醫學數據。隨著人工智能、基因組學和生物醫學領域的快速發展，行業發展薘勃，對於具備醫學數據分析專業資格的人才的需求不斷增加。



另外，學系現開設兩個理學士（BSc）課程：醫療化驗科學(榮譽)理學士學位和放射學(榮譽)理學士學位。這兩個卓越課程在學生入學成績方面一直位居理大前五名。畢業生可直接向政府的相關監管機構註冊後，立即從事相關職業。



課程現正招生，截止報名日期為2025年4月30日。詳情請瀏覽:

https://www.polyu.edu.hk/hti/study/programmes/taught-postgraduate-programmes_list/





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