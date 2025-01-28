香港直航新航線開通，未來抵達日本四國交通更加便利

日本四國 - 2025年1月28日 - 從2024年11月起，香港-德島線（德島阿波舞機場，德島縣）將新增航班（每週三班，星期一、星期三、星期六），香港-高松線（高松機場，香川縣）則首度運行每日航班，讓前往四國的旅行更加便捷！

香港與四國之間的航班擴增，使得往返不同機場的行程變得更加容易。例如，遊客可以選擇去程「德島阿波舞機場」，回程則從「高松機場」返回，這樣不僅可以遊覽德島市周邊（如阿波舞、藍染體驗、鳴門渦潮等），還能前往德島縣南部及高知縣（如室戶世界地質公園、高知城、HIROME市場等），最後再到香川縣（如金刀比羅宮、父母之浜、金比羅溫泉）進行觀光。









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