香港研究證明：催眠可以在21分鐘內舒緩壓力

本地科研團隊挑戰坊間對催眠的誤解，探討香港人該如何有效地舒緩壓力香港 - 2025年2月11日 - 根據《2024年世界幸福報告》，香港在全球幸福指數中排名第86位，而在《2024年全球職場現狀報告》中，香港的壓力指數高居全球第四，反映香港人需要更關注心理健康狀況。為此，Hypnosis Institute (美國 Association for Integrative Medicine 唯一香港分會) 於2025年2月10日發佈了一項關於催眠治療如何有效舒緩壓力的研究報告，為大眾提供一種安全、有效的壓力管理方法。
研究隨機邀請50多名香港市民參與，結果顯示在短暫的催眠治療後，參與者都表示自身壓力水平顯著下降。有趣的是，較年輕的參與者減壓效果更為明顯，令團隊深信催眠治療在香港競爭激烈的環境中可能對職業生涯和個人成長都有效益。
Association for Integrative Medicine (AIM) 香港分會首席執行官 Charles Leung表示：「香港是一個充滿活力的城市，但同時也是高壓之都。身在其中，我們明白在香港生活壓力有多大。這項研究提供了科學證據，證明催眠是一種易於理解和應用的工具，不僅能幫助人們舒緩壓力，還能幫助他們在高壓環境中尋找內在力量和韌性。催眠的過程是治療師與參與者互相合作的成果，旨在幫助人們改變對事物的態度，學會接納自己的情緒，並將這種內在的平衡應用於日常生活中。我們很高興是次研究發現，催眠能幫助香港人管理及面對日常生活中的壓力。」
揭穿迷思
AIM大中華區心理學研究小組成員 Patrick Hui 解釋：「研究證明，電影和電視中對催眠的描繪是常見的誤解，現實與此相反。催眠並不是由催眠師控制思想，而是被催眠者完全掌控整個過程。我們甚至在研究中加入了一個『保密』任務，大多數參與者都成功保密了他們的資訊，證明催眠不僅安全，且參與者對自己的行為擁有完全的控制力。」
此研究還打破了催眠需要昏暗房間或特殊環境的迷思。整個研究過程皆是在明亮的房間中進行，與五光十色的香港環境相符，突顯出將催眠融入日常生活的實用性和可行性。無論是在地鐵通勤、辦公室小憩，還是在家中放鬆，催眠都可以隨時隨地作為減壓工具使用。
關鍵數據發現
- 催眠後壓力指數顯著降低：21分鐘的催眠後，壓力指數顯著降低。以6分制計，平均壓力水平從3.75分降至2.6分，證明催眠能有效舒緩壓力，尤其適合香港繁忙的生活節奏。
- 參加者對催眠的想法有所改善：體驗後，參與者對催眠的正面態度和印象分別提升了8.6%和11.5%。
- 年紀越輕從催眠中受益越多：研究亦發現，年輕人壓力舒緩程度均較年長者明顯，顯示催眠在舒緩年輕香港人壓力方面具有潛力。
關於Hypnosis Institute
Hypnosis Institute致力於通過催眠，幫助香港人實踐更健康、更充實的生活。我們提供易於理解和應用的催眠訓練課程，旨在將催眠技巧融入日常生活，重點關注壓力管理、情緒健康和個人成長。香港唯一同時擁有研究小組、社創小組、實戰小組、慈善活動、交流聚會、治療服務及完善培訓階梯的催眠治療師成長平台。
作為美國整合醫學會 (Association for Integrative Medicine) 唯一香港分會和英國教育機構 Study House (Quality Licence Scheme) 唯一香港海外學院，我們提供國際認可的證書，秉承該領域最高的專業發展標準。
課程整合了一系列方法，包括心理動力學原理、辯證行為療法 (DBT)、MBTI 人格類型、DISC 行為分析、教練技巧和積極的育兒方法，提供一連串個性化的催眠方法。導師專精於兒科、壓力和失眠緩解、人際關係和內在家庭系統催眠治療等領域。
在相信每個人都能從催眠中受益的驅動下，Hypnosis Institute致力於分享知識，並為尋求改善心理健康和希望釋放個人內在潛力的人和組織提供專業支援。
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