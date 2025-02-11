香港研究證明：催眠可以在21分鐘內舒緩壓力

關於Hypnosis Institute

Hypnosis Institute致力於通過催眠，幫助香港人實踐更健康、更充實的生活。我們提供易於理解和應用的催眠訓練課程，旨在將催眠技巧融入日常生活，重點關注壓力管理、情緒健康和個人成長。香港唯一同時擁有研究小組、社創小組、實戰小組、慈善活動、交流聚會、治療服務及完善培訓階梯的催眠治療師成長平台。



作為美國整合醫學會 (Association for Integrative Medicine) 唯一香港分會和英國教育機構 Study House (Quality Licence Scheme) 唯一香港海外學院，我們提供國際認可的證書，秉承該領域最高的專業發展標準。



課程整合了一系列方法，包括心理動力學原理、辯證行為療法 (DBT)、MBTI 人格類型、DISC 行為分析、教練技巧和積極的育兒方法，提供一連串個性化的催眠方法。導師專精於兒科、壓力和失眠緩解、人際關係和內在家庭系統催眠治療等領域。



在相信每個人都能從催眠中受益的驅動下，Hypnosis Institute致力於分享知識，並為尋求改善心理健康和希望釋放個人內在潛力的人和組織提供專業支援。



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