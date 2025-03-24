香港社會企業挑戰賽2024-25圓滿舉行

助年青人實現創業夢想 推動社企可持續發展

HKSEC Grand Finals 2024-25

香港 - 2025年3月24日 - 《香港社會企業挑戰賽（HKSEC）2024-25》總決賽暨頒獎典禮已於3月15日假香港海事博物館圓滿舉行。踏入第18屆，HKSEC一直致力鼓勵及支持年青人運用創新商業模式解決社會問題，實踐創業夢想。本年度比賽反應尤其熱烈，吸引逾580位年青人踴躍組隊參加，合共提交超過130個社企計劃，創下近年新高。比賽結果已於當日頒獎典禮上公布。本年度兩支冠軍隊伍分別為Food With Benefits Limited及JAPJAP，每隊可獲得港幣30萬元啟動獎金；亞軍則由Body Nova及Do Did Dust Food奪得，每隊可獲得港幣15萬元啟動獎金。Body Nova更憑其卓越表現，同時榮獲「最佳演說獎」。此外，Do Did Dust Food獲選為本年度Youth Co:Lab香港代表隊伍，將代表香港參加即將於亞太區舉辦的Youth Co:Lab Summit 2025；而JAPJAP及RiceFort亦同時奪得「知識產權社會大使獎」，將獲贊助以觀察隊伍身份出席Youth Co:Lab Summit 2025，擴闊國際視野，促進跨界交流。本屆比賽主題為「跨越界限．自創可能」，旨在鼓勵年青人突破自我，敢於創新。為配合主題，HKSEC增設「最創新意念獎」，並由RiceFort憑著其創新理念與獨特技術勇奪殊榮。香港社會企業挑戰賽項目總監鄺鈺茜女士表示：「在充滿挑戰的時刻，更需要我們攜手同行。我們衷心感謝社會各界一直以來的鼎力支持，讓HKSEC能夠成為年青人發揮創意、實踐理想的重要平台，推動更多具影響力的社企誕生，一起推動可持續發展。」恭喜各得獎隊伍，亦感謝所有參賽隊伍的努力。HKSEC將繼續推動並培育以年青人主導的社會企業，敬請密切留意HKSEC網站及社交媒體以獲取最新資訊。