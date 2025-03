香港社會企業挑戰賽2024-25圓滿舉行

助年青人實現創業夢想 推動社企可持續發展

HKSEC Grand Finals 2024-25

香港 - 2025年3月24日 - 《香港社會企業挑戰賽(HKSEC)2024-25》總決賽暨頒獎典禮已於3月15日假香港海事博物館圓滿舉行。踏入第18屆,HKSEC一直致力鼓勵及支持年青人運用創新商業模式解決社會問題,實踐創業夢想。本年度比賽反應尤其熱烈,吸引逾580位年青人踴躍組隊參加,合共提交超過130個社企計劃,創下近年新高。比賽結果已於當日頒獎典禮上公布。本年度兩支冠軍隊伍分別為Food With Benefits Limited及JAPJAP,每隊可獲得港幣30萬元啟動獎金;亞軍則由Body Nova及Do Did Dust Food奪得,每隊可獲得港幣15萬元啟動獎金。Body Nova更憑其卓越表現,同時榮獲「最佳演說獎」。此外,Do Did Dust Food獲選為本年度Youth Co:Lab香港代表隊伍,將代表香港參加即將於亞太區舉辦的Youth Co:Lab Summit 2025;而JAPJAP及RiceFort亦同時奪得「知識產權社會大使獎」,將獲贊助以觀察隊伍身份出席Youth Co:Lab Summit 2025,擴闊國際視野,促進跨界交流。本屆比賽主題為「跨越界限.自創可能」,旨在鼓勵年青人突破自我,敢於創新。為配合主題,HKSEC增設「最創新意念獎」,並由RiceFort憑著其創新理念與獨特技術勇奪殊榮。香港社會企業挑戰賽項目總監鄺鈺茜女士表示:「在充滿挑戰的時刻,更需要我們攜手同行。我們衷心感謝社會各界一直以來的鼎力支持,讓HKSEC能夠成為年青人發揮創意、實踐理想的重要平台,推動更多具影響力的社企誕生,一起推動可持續發展。」恭喜各得獎隊伍,亦感謝所有參賽隊伍的努力。HKSEC將繼續推動並培育以年青人主導的社會企業,敬請密切留意HKSEC網站及社交媒體以獲取最新資訊。