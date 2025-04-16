香港莎瑪匯港島南特別推出熊貓主題客房，展開春日夢幻之旅

香港 - 2025年4月16日 - ONYX 酒店集團 旗下傑出成員，現代都市度假勝地—— 香港莎瑪匯港島南 （「莎瑪匯港島南」） 現欣然宣布推出其別開生面的 熊貓主題客房 ，預訂期為2025年4月16日至6月30日，住客可享受專屬優惠（附帶條款及細則）。是次夢幻住宿主題誠邀賓客盡情探索這一設計精妙、兼具趣味性與舒適度的住宿體驗，與自然界最受喜愛的動物之一共同徜徉於為您精心打造的奇妙氛圍。 香港莎瑪匯港島南獨家推出熊貓主題客房，4月16日起正式開放預訂。 感受熊貓主題客房的獨特魅力 熊貓主題客房將於2025年4月17日至8月31日期間開放入住，為家庭旅客及旅行愛好者提供流連忘返的理想入住體驗。房間設計理念以愉悅和驚喜為核心，糅合舒適與魅力，打造出溫馨動人的和諧氛圍，適合所有年齡層。 熊貓主題客房專屬優惠：

公共區域及健身房： 對所有住客開放，可放鬆身心、保持活力。

對所有住客開放，可放鬆身心、保持活力。 公共廚房及自助洗衣設施：僅供長住賓客使用，提供賓至如歸的居家級溫馨體驗。

開放式及豪華開放式套房（城景或山景） ：完美迎合獨居旅客或情侶需求的經濟型住宿，提供壯觀的城市全景或靜謐山景，是放鬆身心的理想之選。

：完美迎合獨居旅客或情侶需求的經濟型住宿，提供壯觀的城市全景或靜謐山景，是放鬆身心的理想之選。 高級一房單位（城景或山景） ：非常適合專業人士或情侶長期入住，空間佈局寬敞，環境平靜舒適，能在住宿期間享受迷人景致與安寧氛圍。

：非常適合專業人士或情侶長期入住，空間佈局寬敞，環境平靜舒適，能在住宿期間享受迷人景致與安寧氛圍。 兩房山景單位（山景及露台）：家庭出遊或團體旅客的明星選擇，提供寬闊空間、俯瞰壯麗山景，更配備有私人露台，一流奢華享受。

除了俘獲人心的熊貓主題客房，莎瑪匯港島南還提供多樣化的住宿選擇以滿足各式需求：從寬敞先進的單間公寓到擁有壯麗景色的高級一居室或兩居室公寓，7 種房型共計139 間精心設計的客房均勻分布於酒店26 層建築內。坐落於香港南區，交通便利，賓客可輕鬆前往海洋公園、香港島和熱鬧非凡的香港仔區，確保為您提供流暢、舒適、多姿多彩的居住體驗。賓客亦可盡情享受位於酒店三樓的會所設施：坐落於活力四射的香港南部中心地帶，莎瑪匯港島南是長期住宿和短期度假的絕佳目的地。除了備受矚目的熊貓主題客房，酒店誠邀賓客探索其他別具一格的房型及一流設施，盡享獨家住宿體驗。莎瑪匯港島南擁有，提供，可滿足各類偏好與需求：無論是商務出行還是休閒遊覽，莎瑪匯港島南始終為賓客呈現集多元風格、實用性及便捷性於一體的完美融合。我們竭力打造令人難忘的逗留旅程，誠摯邀請您一起探索這座充滿活力的現代化都市。我們承諾提供量身訂製的個性化服務，讓住客享受賓至如歸的住宿體驗。穿梭沉浸在酒店的頂級設施間，賓客可盡情感受暖心歡樂、無微不至的待客之道。