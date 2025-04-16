香港莎瑪匯港島南特別推出熊貓主題客房，展開春日夢幻之旅

香港 - 2025年4月16日 - ONYX酒店集團旗下傑出成員，現代都市度假勝地——香港莎瑪匯港島南（「莎瑪匯港島南」）現欣然宣布推出其別開生面的熊貓主題客房，預訂期為2025年4月16日至6月30日，住客可享受專屬優惠（附帶條款及細則）。是次夢幻住宿主題誠邀賓客盡情探索這一設計精妙、兼具趣味性與舒適度的住宿體驗，與自然界最受喜愛的動物之一共同徜徉於為您精心打造的奇妙氛圍。
感受熊貓主題客房的獨特魅力
熊貓主題客房將於2025年4月17日至8月31日期間開放入住，為家庭旅客及旅行愛好者提供流連忘返的理想入住體驗。房間設計理念以愉悅和驚喜為核心，糅合舒適與魅力，打造出溫馨動人的和諧氛圍，適合所有年齡層。
熊貓主題客房專屬優惠：
- 預訂期：2025年4月16日至6月30日
- 入住期：2025年4月17日至8月31日
- 主題房價：特別優惠每房每晚港幣1,350元起，加10%服務費及3%酒店房租稅[1]
- 預訂渠道：僅限登錄莎瑪匯港島南官方網站（特別優惠頁面）或通過電子郵件聯絡訂房部[email protected]。
除了俘獲人心的熊貓主題客房，莎瑪匯港島南還提供多樣化的住宿選擇以滿足各式需求：從寬敞先進的單間公寓到擁有壯麗景色的高級一居室或兩居室公寓，7 種房型共計139 間精心設計的客房均勻分布於酒店26 層建築內。坐落於香港南區，交通便利，賓客可輕鬆前往海洋公園、香港島和熱鬧非凡的香港仔區，確保為您提供流暢、舒適、多姿多彩的居住體驗。
賓客亦可盡情享受位於酒店三樓的會所設施：
- 公共區域及健身房：對所有住客開放，可放鬆身心、保持活力。
- 公共廚房及自助洗衣設施：僅供長住賓客使用，提供賓至如歸的居家級溫馨體驗。
坐落於活力四射的香港南部中心地帶，莎瑪匯港島南是長期住宿和短期度假的絕佳目的地。除了備受矚目的熊貓主題客房，酒店誠邀賓客探索其他別具一格的房型及一流設施，盡享獨家住宿體驗。
莎瑪匯港島南擁有 26層共139間客房，提供 7種精心打造的房型，可滿足各類偏好與需求：
- 開放式及豪華開放式套房（城景或山景）：完美迎合獨居旅客或情侶需求的經濟型住宿，提供壯觀的城市全景或靜謐山景，是放鬆身心的理想之選。
- 高級一房單位（城景或山景）：非常適合專業人士或情侶長期入住，空間佈局寬敞，環境平靜舒適，能在住宿期間享受迷人景致與安寧氛圍。
- 兩房山景單位（山景及露台）：家庭出遊或團體旅客的明星選擇，提供寬闊空間、俯瞰壯麗山景，更配備有私人露台，一流奢華享受。
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關於香港莎瑪匯港島南
香港莎瑪匯港島南為現代都市生活方式賦予全新定義，為長住賓客及短期旅客提供精心策劃的居住空間。專注於優化提升社區生活及整體設施，無論出差旅居或是休閒入住，這一現代化酒店力求讓您的每次逗留成為非凡體驗。
造訪酒店官網www.shama.com/hub-metrosouth，開啟您的冒險或長住之旅！
關於ONYX酒店集團
ONYX 酒店集團作為東南亞酒店業的卓越典範，旗下擁有一系列全面且互補的品牌——Amari、OZO、Shama及Oriental Residence。各品牌間相互協同，專注於東南亞地區的市場優勢所在，旨在滿足商務及休閒旅客的各式需求。除矢志打造一流的品牌矩陣外，ONYX酒店集團還經營涵蓋水療及餐飲等在內的其他酒店業務。憑藉超過五十年的管理經驗，集團在該地區不斷推出創新解決方案，遵循國際公認的標準，確保酒店運營靈活高效。通過與志同道合的商業夥伴建立持久穩定的合作關係，ONYX酒店集團在競爭激烈且日新月異的市場中，持續為各界旅客提供無與倫比的住宿體驗，滿足其不斷變化的需求。
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