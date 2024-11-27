香港設計中心全力支持 文化體育及旅遊局公布的《文藝創意產業發展藍圖》

香港 - 2024年11月27日 - 香港設計中心全力支持文化體育及旅遊局公布的《文藝創意產業發展藍圖》中提出的四大方向、六大原則，合共71項措施，特別是弘揚中華傳統優秀文化，發展相關特色文化内涵；建立國際平台，促進中外文化藝術交流等作為政府推廣設計及相關文創產業的重要策略夥伴。



香港設計中心主席嚴志明教授表示：「我們歡迎政府發展多元及國際化的文化藝術產業，研究放寬不同場地限制，提供更多展覽場地。隨著位於深水埗的DX 設計館將於12月4日正式對公眾開放，該處正是一個提供予設計師、企業、不同領域的商會和專業人士之間的深度合作與交流的最佳平台，透過舉辦不同的設計與時裝展覽活動，展示設計的力量與卓越設計案例。」



政府提出的四大發展方向提及「弘揚中華傳統優秀文化，發展香港特色文化內涵」。DX設計館全年將有各項精彩的展覽及活動， 當中「大灣區創意雙周」亦會於DX設計館展出，既展示大灣區內設計實力和創意理念，更促進本地與内地設計業界進一步深入合作交流。而常規展覽「香港設計生態 」，以及設計展覽「亞洲設計脈沖 」，前者以時間軸的形式展示60年代以來香港設計行業的願景與發展；後者深入探討塑造亞洲設計面貌的獨特傳統、多元發展軌跡和文化交流，相信能讓本地市民、海内外遊客深入了解香港優秀的設計文化。



「發展多元及國際化的文藝產業」目標推動香港成為世界級文創之都。設計中心主辦之年度旗艦盛事「設計營商周」（BODW），逾廿年來成功舉辦多場高峰會，邀請本港及海外的精英設計師和企業家，與環球觀眾分享真知灼見，推動與設計及創新價值相關的討論，為設計師提供更多空間展現才華，並創造商業合作機會。



香港設計中心作為香港特區政府的策略伙伴，一直致力推廣設計及設計思維，強化香港作為國際設計樞紐的地位。本中心歡迎政府推出多項有利措施，支持文化及創意產業，以加强城市的競爭力。





關於DX設計館 由香港設計中心負責營運位處深水埗的DX 設計館，是為新晉設計人才及時裝設計師提供培育的地方，以促進創意和業界之間的協作交流。DX設計館提供讓社區人士及旅客可參與的創意平台，並展示各種設計領域之間的協同效應。DX設計館備有展覽空間、活動空間及零售專區，讓設計師從中獲得實踐經驗。作為香港設計中心和設計業界的工作站，將積極推廣時裝和其他不同設計的項目和活動。通過精心設計的區域包括前館、快閃館、展覽廳、體驗館、設計博物館、別館、展台、滙館、物料館以及時尚焦點，我們期望打造DX設計館成為香港的創意樞紐。



DX設計館由市區重建局負責興建，並由香港特別行政區政府的文創產業發展處負責策略制定、協調和監督，指導DX設計館各項舉措以符合行業需求和期望。



關於香港設計中心（www.hkdesigncentre.org） 香港設計中心作為香港特別行政區政府的策略夥伴，我們充分發揮香港作為中外文化藝術交流中心的優勢，從設計中創造價值。為了實現目標，我們：

培養設計的創意文化

為各方持份者提供拓展商機的平台，釋放設計潛能

推動各個設計領域的卓越發展

關於文創產業發展處 (www.ccidahk.gov.hk) 文創產業發展處於2024 年6月成立，前身為「創意香港」，是香港特別行政區政府文化體育及旅遊局轄下專責為文化和創意業界提供一站式服務與支援的辦公室，致力為香港營造有利的環境，促進藝術、文化及創意業界的產業化發展。現時的策略重點為培育人才及促進初創企業的發展、開拓市場、推動更多跨界別、跨文化藝術領域的合作、推動文化藝術和創意業界產業化發展，以及推動香港成為亞洲創意之都，並在社會營造創意氛圍，以落實國家《十四五規劃綱要》下香港作為中外文化藝術交流中心的定位。



免責聲明：香港特別行政區政府僅為香港設計中心多個活動／項目提供資助，除此之外並無參與該等資助活動／項目。在本刊物及相關資料／活動內（或由項目小組成員）表達的任何意見、研究成果、結論或建議，均不代表香港特別行政區政府、文化體育及旅遊局、文創產業發展處、「創意智優計劃」秘書處或「創意智優計劃」審核委員會的觀點。



