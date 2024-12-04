香港設計中心新地標DX設計館慶祝暨介紹會盛大舉行

12月4日正式向公眾開放 將舉辦一系列精采活動 激發設計與創意靈感

常規展覽：香港設計生態



​展期：2024年12月3日開始



展示1960年代以來香港設計的傳承與願景。

時尚展示：Takuma Fujisaki's Mogols:



A Hong Kong Fashion Collaboration with FIP & DIP



展期：​2024年12月7日至2025年3月6日



是次活動邀得知名藝術家藤崎琢磨，將其膾炙人口的 Mogols 角色，與 12 位參與時裝創業培育計劃 (FIP) 和設計創業培育計劃（DIP）的時裝設計師攜手合作。

沉浸式體驗：匯



​展期：2024年12月3日至2025年2月28日



透過展覽，觀眾將踏上香港和亞洲融合設計文化的視覺之旅，展現「舊新對應」、「東西方文化交流」，以及「傳承啟示未來」的獨特魅力。

設計展覽​：亞洲設計脈沖



展期：2024年12月13日至2025年6月30日



深入探討形塑亞洲設計面貌的獨特傳統、多元發展軌跡和文化交流。

創意裝置： 變形記



展期：2024年12月3日至2025年4月30日​



展覽呈現深水埗獨特、多元、充滿活力的一面，著重社區參與，邀請藝術家、學生和居民聯手創作。



訪客資訊

開放時間

星期一至日：上午 10 時至晚上 7 時

個別場地會有不同的開放時間，請參閱相關場地的最新資訊。

地址

深水埗通州街280號



香港 - 2024年12月4日 - 為慶祝香港設計中心新地標正式全面對外開放，香港設計中心今日舉辦DX設計館慶祝暨介紹會，本港及內地的政商以至設計界領袖及來自內地及法國商貿代表團應邀出席，場面熱鬧。DX設計館是由香港特別行政區政府文創產業發展處負責策略制定、協調和監督、香港設計中心負責營運。表示：「DX設計館的『D』，代表設計（design）而當中設計亦包含著不同的學科 （discipline），至於『X』則有倍增（multiply）、聯乘（crossover）之意。 DX 設計館的啟動是香港設計中心的重要里程碑。我們希望藉着DX設計館，促進各個設計及創意領域之間，以及他們與工商業界的交流與聯乘合作，提升香港的創意氣氛之餘，亦推動以設計思維解決問題和作出決策，令設計的力量倍增。 DX設計館將為社會上每一個人開創空間，以沉浸於設計與創意之中，新晉設計師及創意工作者更可透過DX設計館獲得培育及展示才華的機會。」表示：「我們希望DX設計館能成為香港的創意中心和旅遊地標，為香港的設計和時裝產業注入新的活力。文化體育及旅遊局於上星期公布《文藝創意產業發展藍圖》，為香港未來的文化藝術和創意產業發展訂下清晰願景和方向。我們期待香港設計中心能夠繼續與特區政府攜手合作，推動創意產業的蓬勃發展與產業化，以進一步提升香港設計界與時裝界在國際舞台上的影響力，及鞏固香港作為中外文化藝術交流中心的角色。」DX設計館慶祝暨介紹會得以成功舉行，實在有賴各合作伙伴的支持，包括主要贊助機構文創產業發展處、場地伙伴市區重建局、5G策略夥伴和記電訊香港控股有限公司、媒體伙伴Timeout、網上推廣合作夥伙伴Timable，以及生活品味媒體策略伙伴攜程集團。在慶祝暨介紹會上，香港設計中心宣佈已與不同的業界組織及界別簽署合作諒解備忘錄（MOU），藉此邁出重要的一步，透過DX 設計館加強業界合作，以示對促進設計界創新、交流和發展的承諾。已簽署合作備忘錄的機構包括國際數字創新獎、香港印藝學會、金鼠標數位行銷比賽、廣州市白雲區廣州設計之都促進會、廣州4A整合營銷傳播委員會、香港建築中心、香港VR AR協會、香港上海商會、香港時裝設計師協會、香港傢俬裝飾廠商總會、國際體驗設計委員會、英國皇家建築師協會 (香港) 、香港工業專業評審局、香港紡織業聯會及攜程集團。匯聚設計社群，同時面向公眾的DX設計館，肩負起激發設計靈感的重要任務之餘，其設計格局和營運理念，亦彰顯並且致敬深水埗區這個曾是服裝、紡織批發與零售的傳統熱點，及其豐富而且多元的文化遺產。 DX設計館積極為時尚和創意設計產業注入動力，努力實現三大營運目標：一、培養香港新晉設計人才和時裝設計師；二、善用深水埗的文化遺產，成為該區以至全港的設計和時尚熱點；三、進一步推動深水埗區的旅遊發展。DX設計館坐落於深水埗通州街280號，由地下至四樓總共佔地五層，總面積達3,600平方米，其中四樓作為香港設計中心的總部，地下至二樓則為對公眾開放的區域，包括前館（The Square）、快閃館（The Fashion-Pop）、展覽廳（The Gallery）、體驗館（The Box）、設計博物館（The Design Museum）、別館 （The Annex）和展台（The Steps），三樓則提供給業界人士使用的空間，包括滙館（The Lounge）、物料館 （The Barn）以及時尚焦點（The Fashion Spotlight）。DX設計館內的多元設施，用作舉辦展覽、工作坊和講座等各式跨界別設計相關活動，讓公眾有更多機會接觸並感受設計的力量，同時促進設計與創意產業內的交流與資源共享，為整個社會孕育更多創意和合作機會。DX設計館於12月4日起向公眾開放，一系列設計相關的活動計劃，亦會隨即展開，當中包括重點項目「大灣區創意雙週」，這項由12月3日至16日期間舉行、為期兩星期的計劃，精采活動包括展覽、產品展示、時裝表演、設計商務配對活動等，旨在提升香港的設計實力，並促進粵港澳大灣區各城市之間的合作。連同在12月4日正式開幕的設計營商周 2024峰會，以及貫穿全個12月的一連串由香港設計中心舉辦的設計相關活動，將滿滿創意和設計氛圍匯聚香港。除了「大灣區創意雙週」，DX設計館尚會舉辦各式精采活動，包括：