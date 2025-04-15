香港註冊數字資產分析師學會正式揭牌 助力香港打造全球數字資產人才高地

香港 - 2025年4月15日 - 香港註冊數字資產分析師學會（HONG KONG INSTITUTE OF CHARTERED DIGITAL ASSET ANALYSTS，簡稱「HKCDAA」）於香港灣仔光大中心隆重舉行揭牌儀式，標誌着學會辦公地點正式啟用。本次活動由學會榮譽主席、前香港證監會主席、 前中國證監會首席顧問梁定邦博士領銜，匯聚了香港政府機構、金融及虛擬資產業界的資深人士，共同見證這一重要時刻。揭牌儀式後，與會嘉賓圍繞「香港Web3數字資產人才標準」主題展開了一場富有成效的研討會。



揭牌儀式：開啟數字資產人才認證新篇章

香港註冊數字資產分析師學會成立於2023年9月，旨在成為全球數字資產分析師的頂級社團，積極配合香港特區政府建設國際虛擬資產中心的戰略規劃。學會以「引領數字資產領域全球創新發展」為理念，致力為全球數字資產行業提供權威的專業人才認證體系。此次進駐光大中心，標誌着學會在推動香港數字資產行業規範化、專業化發展方面邁出了堅實的一步。



梁定邦博士在揭牌儀式上表示：「香港作為國際金融中心，正積極擁抱Web3.0和數字資產的未來。學會的成立將為業界培養更多具備深厚理論知識和實踐能力的專業人才，助力香港成為全球領先的數字資產樞紐。」



研討會：共議Web3數字資產人才標準

揭牌儀式後，學會舉辦了一場高規格的研討會，主題為「香港Web3數字資產人才標準」。研討會圍繞香港Web3.0生態發展現狀、人才缺口與培養機制、企業人才戰略、政策建議等六大議題展開深入討論。與會嘉賓包括政府官員、金融機構代表、學術專家及業界領袖，共同探討如何通過標準化的人才認證體系推動行業可持續發展。



研討會上，學會董事于佳寧博士指出：「數字資產行業的快速發展對複合型人才提出了更高要求，學會將通過系統化的培訓和考試認證，為業界輸送兼具技術、金融與法律知識的專業人才。」此外，與會嘉賓亦就香港特區政府在Web3和數字資產行業相關人才引進、資格互認、稅務優惠等方面的政策優化提出了建設性建議。



學會使命：構建全球領先的數字資產人才認證體系

香港註冊數字資產分析師學會的核心項目——香港註冊數字資產分析師資格考試（HKCDAA）已正式納入香港考試及評核局認可的專業／職業考試體系，與CFA、FRM等國際權威考試並列。考試分為三個級別，涵蓋數字資產基礎理論、區塊鏈技術、投資分析、風險管理等內容，旨在培養從基礎到高階的全方位專業人才。



香港註冊數字資產分析師學會首屆資格考試將於2025年6月28日在香港考試及評核局指定考場舉行。為配合大灣區人才發展規劃，並考慮到內地專業人士及高校學生赴港就業的持續增長需求，學會將積極評估在中國內地增設考點的可行性，以進一步便利考生應考，促進跨境專業人才流動。



學會執行秘書長汪弘彬表示：「在數字資產合規化與機構化的大趨勢下，我們期望通過權威的認證體系與持續的業界協作，為香港及全球數字資產行業輸送更多專業人才。這不僅能填補行業高速發展帶來的人才需求缺口，更能切實推動香港Web3.0產業政策的落地實施，鞏固香港作為國際虛擬資產中心的領先地位。」



展望未來

香港註冊數字資產分析師學會的揭牌及研討會的成功舉辦，標誌着香港在數字資產人才標準制定和行業規範化發展方面取得了重要進展。未來，學會將繼續攜手政府、企業及學術機構，共同推動香港成為Web3.0技術與金融創新的國際樞紐。



