香港電訊與Microsoft 香港推出新世代「Teams Phone」解決方案

成為香港首家提供 「Microsoft Operator Connect」的本地電訊營運商1
香港 - 2025年2月11日 - 香港電訊宣布與 Microsoft 香港合作推出 「Operator Connect」，成為全港首家為企業客戶提供全新 「Microsoft Teams Phone」 解決方案的本地電訊營運商。
香港電訊為企業提供營運商託管服務，利用「Operator Connect」無縫整合企業現有的商業電話系統與 「Microsoft Teams」，徹底改變商業通訊模式。企業毋須大規模更換或安裝新硬件，便可使用「Microsoft Teams 」的話音功能。整合過程簡單、流暢，且具成本效益，企業亦同時享有專業的技術支援及質量保證。
香港電訊更憑藉自身網絡資源的優勢，推出「HKT Operator Connect Plus」─ 注入人工智能（AI）功能的「Microsoft Operator Connect」進階版本。香港電訊藉着在方案設計及系統整合方面的專業知識，「HKT Operator Connect Plus」能提供話音質素監察，當發現潛在問題時會自動提醒用戶2，並可追蹤話音不穩定的源頭。
香港電訊商業客戶業務董事總經理吳家隆表示：「香港電訊擁有悠久歷史，為香港數以千計的企業提供可靠的話音服務。數碼科技環境日新月異，我們深明企業對於能夠切合未來發展及企業級通訊平台需求的重要性。HKT Operator Connect Plus 憑藉人工智能技術，協助企業快速識別並解決雲端話音問題。香港電訊致力支援企業數碼轉型，我們將繼續利用AI和自動化等嶄新技術，提供先進的整合通訊即服務 （UCaaS），以滿足企業不斷變化的需求。」
Microsoft 香港及澳門區總經理陳珊珊表示：「我們很高興於香港推出 『Operator Connect』，這標誌著我們與香港電訊合作的一個重要里程碑。」她續指：「透過結合Microsoft 的領先科技與香港電訊營運商級別的能力和專業的本地知識，『Operator Connect』 可切合企業未來發展所需，為客戶提供全面、可靠及由 AI 驅動的通訊解決方案，推動各類型企業的生產力及數碼轉型。」
企業可獲得全面的端對端支援，包括Microsoft授權、技術整合及營運商託管服務。此外，香港電訊設有專屬技術支援熱線提供專業建議，協助企業採取預防措施及故障排除，確保為本地及跨國企業提供可靠通訊方案。香港電訊亦會協助企業應對各種遷移過程中可能遇到的挑戰及營運需求，確保「HKT Operator Connect Plus」與「Teams Phone」系統無縫連接。
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1 資訊來源根據：https://cloudpartners.transform.microsoft.com/partner-gtm/operators/directory
2 此乃增值服務，用戶需額外申請。
香港 - 2025年2月11日 - 香港電訊宣布與 Microsoft 香港合作推出 「Operator Connect」，成為全港首家為企業客戶提供全新 「Microsoft Teams Phone」 解決方案的本地電訊營運商。
香港電訊為企業提供營運商託管服務，利用「Operator Connect」無縫整合企業現有的商業電話系統與 「Microsoft Teams」，徹底改變商業通訊模式。企業毋須大規模更換或安裝新硬件，便可使用「Microsoft Teams 」的話音功能。整合過程簡單、流暢，且具成本效益，企業亦同時享有專業的技術支援及質量保證。
香港電訊更憑藉自身網絡資源的優勢，推出「HKT Operator Connect Plus」─ 注入人工智能（AI）功能的「Microsoft Operator Connect」進階版本。香港電訊藉着在方案設計及系統整合方面的專業知識，「HKT Operator Connect Plus」能提供話音質素監察，當發現潛在問題時會自動提醒用戶2，並可追蹤話音不穩定的源頭。
香港電訊商業客戶業務董事總經理吳家隆表示：「香港電訊擁有悠久歷史，為香港數以千計的企業提供可靠的話音服務。數碼科技環境日新月異，我們深明企業對於能夠切合未來發展及企業級通訊平台需求的重要性。HKT Operator Connect Plus 憑藉人工智能技術，協助企業快速識別並解決雲端話音問題。香港電訊致力支援企業數碼轉型，我們將繼續利用AI和自動化等嶄新技術，提供先進的整合通訊即服務 （UCaaS），以滿足企業不斷變化的需求。」
Microsoft 香港及澳門區總經理陳珊珊表示：「我們很高興於香港推出 『Operator Connect』，這標誌著我們與香港電訊合作的一個重要里程碑。」她續指：「透過結合Microsoft 的領先科技與香港電訊營運商級別的能力和專業的本地知識，『Operator Connect』 可切合企業未來發展所需，為客戶提供全面、可靠及由 AI 驅動的通訊解決方案，推動各類型企業的生產力及數碼轉型。」
企業可獲得全面的端對端支援，包括Microsoft授權、技術整合及營運商託管服務。此外，香港電訊設有專屬技術支援熱線提供專業建議，協助企業採取預防措施及故障排除，確保為本地及跨國企業提供可靠通訊方案。香港電訊亦會協助企業應對各種遷移過程中可能遇到的挑戰及營運需求，確保「HKT Operator Connect Plus」與「Teams Phone」系統無縫連接。
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1 資訊來源根據：https://cloudpartners.transform.microsoft.com/partner-gtm/operators/directory
2 此乃增值服務，用戶需額外申請。
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