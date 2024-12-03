香港首辦「奢華領袖峰會」翹楚雲集

國際頂級品牌行政總裁肯定香港奢華商品服務樞紐地位

Robb Report Hong Kong首席執行官文德康先生（左）、 維思達公務機亞太中東非洲區營銷副總裁楊慧敏(Amy Yang)女士（中）及 香港旅遊發展局總幹事程鼎一先生（右）合影

奢華領袖峰會主題討論

連接全球最大的奢華市場

香港旅遊發展局主席彭耀佳博士在奢華領袖峰會致辭



奢華品牌領袖肯定香港一流的設施促進商業投資及旅遊業

賓利首席執行官Frank-Steffen Walliser博士

法拉帝集團首席執行官Alberto Galassi先生

維思達公務機亞太中東非洲區營銷副總裁楊慧敏(Amy Yang)女士

香港 - 2024年12月3日 - 香港的尊尚生活文化一直在國際享負盛名。由國際著名奢華時尚傳媒品牌Robb Report Hong Kong主辦全球首屆「奢華領袖峰會」，於11月26至28日在香港麗晶酒店舉行，不僅雲集國際奢華品牌巨擘，從全球視角出發，共同探討以及重新定義奢華，更進一步印證並提升香港作為奢華商品服務樞紐的吸引力。根據美國數據諮詢機構Altrata最新發布的《2024年億萬富豪人口普查》，香港億萬富豪數量位居全球第二。同時，根據Knight Frank的《2024年財富報告》，預計到2028年香港的超高淨值人士（Ultra-high net worth individuals）增長將達22.4%，增長率是全球第二最高。香港位於亞洲中心，是全球增長最快的奢華商品服務市場之一，也擔當著通往中國內地的橋樑角色。預計到2028年，中國內地的超高淨值人士人口增長率，將成為全球之冠，為各大奢華品牌帶來豐厚機遇。在峰會的歡迎致辭中指出：「作為全球奢華商品服務市場的主要增長動力，包括中國內地在內的亞太地區蘊藏龐大機遇，預計到2025年，中國內地將佔全球奢侈品銷售的四分之一。香港不僅是各奢華品牌進入中國內地這個高速增長市場的跳板，為品牌提供連繫區內品味消費者的平台；同時亦是匯聚崇尚奢華生活的頂級消費者和高資產人士的強大樞紐。」峰會期間，來自頂尖汽車、遊艇及私人飛機品牌的行政總裁和高級管理人員，分享了他們對奢華體驗的獨特見解和願景。香港長期以來以其蓬勃的市場而聞名，永遠引領潮流，擁抱嶄新技術，是品牌探索市場潛力的理想地。這次親臨香港，既能親身參與峰會，亦能與本地客戶和零售商會面。最大亮點是我們將四輛定制的賓利車型-Bentayga EWB Azure移交給世界著名的香港半島酒店，極具紀念意義則認為，香港是投資奢華品牌和遊艇旅遊的理想市場。他指出︰香港對於法拉帝來説角色舉足輕重。作為業界先驅，我們早於2000年初進軍香港，到了2022年，我們在香港股票市場上市，成為全球首家同時在意大利和香港上市的公司，並擴大了在香港置地廣場的辦公室。香港擁有令人驚歎的城市建築和天際線、優美的海洋環境、頂級的酒店以及熱情的居民等，令香港成為名副其實的全球奢華中心，不僅限於遊艇業，更涵蓋生活各個層面。隨著更多基建陸續落成，加上擁有其他地方無法比肩的獨特性，香港發展遊艇旅遊的潛力十分龐大。」形容，香港擁有雄厚的發展機遇。她說：「2024年是維思達公務機成立20周年。在過去20年間，香港一直保持其國際一流航空樞紐的地位，正好造就香港成為私人飛機的重要中心。作為中國內地的重要門戶，香港位於亞洲中心的戰略位置並連接中西，為商業和旅遊業締造絕佳商機，而特區政府多年來致力提升基建，擴建私人飛機候機大樓，進一步鞏固香港作為奢華商品服務樞紐的地位。」表示：「我們很高興在香港舉辦首屆奢華領袖峰會。香港充滿活力，亦有完善的國際交通網路、免簽政策以及友善的好客文化。我們期待未來引入更多不同領域的盛事來港舉行。」