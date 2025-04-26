駐粵辦呼籲在內地港人登記做選民

2025年選民登記運動今展開香港 - 2025年4月25日 - 2025年選民登記運動今日（4月25日）展開。香港特區政府選舉事務處呼籲合資格的個人或團體，如尚未登記為地方選區、功能界別及／或選舉委員會界別分組選民／投票人，盡早於法定限期6月2日或之前提交登記申請，其登記資料方可被納入今年發表的正式選民／投票人登記冊，並於今年舉行的選舉中投票。
駐粵辦線上線下為在內地港人提供選民登記資訊及協助
4月24日，香港特區政府駐粵經濟貿易辦事處（駐粵辦）在廣州的大專院校內舉辦了首場"粵港澳大灣區行業機遇"系列活動 --"大灣區法律行業機遇"研討會，吸引超過2 100名在粵高校香港學生線上線下參與。
駐粵辦副主任莊港生在致辭時亦呼籲，合資格的香港同學及居民，如還未登記成為選民，請于法定限期6月2日或之前提交登記申請，以便於今年12月7日的立法會選舉中投票，選出新一屆愛國愛港、有能力、有擔當的立法會議員。
研討會期間，駐粵辦設立了流動服務櫃檯，向香港學生派發單張、協助他們填寫登記表，並展示如何使用"智方便"應用程式登記為選民。
駐粵辦及轄下聯絡處提供選民登記資訊
即日起至6月2日，駐粵辦及轄下三個聯絡處會提供選民登記的相關資訊，供在內地的港人查閱及領取。
更多關於2025年選民登記運動的詳情，請參閱選舉事務處網頁（www.vr.gov.hk）