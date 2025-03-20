驚喜加開$320門票！「澳門銀河™」榮譽呈獻ANDREA BOCELLI Live in Concert反應熱烈

天籟即將駕臨銀河綜藝館澳門特別行政區 - 2025年3月20日 - 由「澳門銀河™」榮譽呈獻的安德烈‧波伽利（Andrea Bocelli）首個澳門個人演唱會即將拉開帷幕。享譽全球的「上帝美聲」安德烈‧波伽利將於3月29日晚8時在澳門最大的室內綜藝館——銀河綜藝館震撼獻唱。這場被譽為「本年度最值得期待的古典音樂盛事」自公開售票以來引發搶購熱潮，主辦方今日宣布驚喜加開澳門幣320元限定區域座位門票，為這場世紀音樂之約再添熾熱溫度。門票正在銀河票務、大麥、貓眼、uutix、Trip.com、Ctrip、MPay澳門錢包、澳門售票網平台同步熱售，歌迷可把握最後機會一睹「上帝美聲」的風采。
安德烈‧波伽利作為首位登臨銀河綜藝館的男高音歌唱家，此次演出暌違九年再饗亞洲歌迷，具有多重里程碑意義，對於樂迷而言實屬「一生一次的朝聖時刻」。這位締造全球專輯銷量超過9,000萬張的聲樂傳奇，將攜其標誌性的獨特的嗓音和情感演繹經典曲目。特別值得期待的是，他還將與兒子馬提歐·波伽利（Matteo Bocelli）同台獻藝，聯手獻上「天籟合音」般的演出，勢必在可容納16,000人的亞洲頂級場館內激盪出震撼人心的藝術火花。
銀河綜藝館作為大灣區首屈一指的演藝場館，其世界級頂尖音響設備與安德烈‧波伽利渾然天成的嗓音堪稱絕配。場館的無視覺遮擋設計將精準還原男高音從輕柔氣息到磅礴高音的每個細微變化，為觀眾創造360度全方位視聽享受。這場跨越時空的音樂聖宴，將以永恆之美見證澳門作為「世界旅遊休閒中心」的文化底蘊。
「澳門銀河™」榮譽呈獻: ANDREA BOCELLI Live in Concert
| 時間：
| 2025年3月29日, 晚上8時
| 地點：
| 銀河綜藝館
| 主辦單位:
| 新銀娛藝萃文化有限公司
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