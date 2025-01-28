體驗日本魚 不敗美味 多間知名餐廳、大型超市、星級廚師攜手 打造舌尖上的美味新體驗

APITA

超市將舉辦四場烹飪示範，即場教授如何利用日本油甘魚及鯛魚刺身，搭配不同調味料與食材，展現日本養殖魚最純粹的鮮美。大家更可購買特製「日本油甘魚&鯛魚&米」料理包回家體驗，輕鬆重現日式美味。



推廣期限：2 月3 日 – 3 月2日



烹飪示範：2 月8、9、22及23日



地點︰香港鰂魚涌太古城路太古城中心二期地下及地庫



SOGO



超市除了舉辦兩場烹飪示範，教授烹調油甘魚及鯛魚為主的簡易熟食菜式外，還特設日本清酒攤位，配合油甘魚或鯛魚料理一起品嚐，鮮味倍增！



推廣期限：2 月19 日 – 3 月2日



烹飪示範：3 月1及2日



地點︰香港銅鑼灣軒尼詩道555號崇光銅鑼灣店 B2/F崇光超市



AEON

2月22日及23日超市特別增設即場切油甘魚的精彩表演環節，讓大家近距離觀賞專業技術。同時，還提供不同由油甘魚與鯛魚製作的美味料理，如日式SHABU SHABU及意式風味的Carpaccio創意料理，讓大家即場細味極致美味。超市更出售使用日本米製作的清酒。



推廣期限：2 月20 日 – 3 月2日



切魚表演環節：2月22及23日



地點︰香港鰂魚涌康山道2號康怡廣場(南)



YATA



超市特設推廣專區，為大家嚴選優質油甘魚、鯛魚、日本米及清酒產品。現凡購買指定產品，即可享低至七折優惠！活動期間更設有限定試食環節，讓大家親身體驗日本食材的極致美味。把握機會，選購優質食材，在家打造星級料理！



推廣期限：2 月18 日 – 3 月2日



地點︰



(沙田店) 香港沙田正街2號新城市廣場3期1樓

(將軍澳店) 將軍澳坑口重華路8號東港城2樓

