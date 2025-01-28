體驗日本魚 不敗美味 多間知名餐廳、大型超市、星級廚師攜手 打造舌尖上的美味新體驗

名廚不敗料理教室超額報名 再度加開4場並設小童教室香港 - 2025年1月28日 - 美味滿分的料理，除有賴精湛廚藝，選擇新鮮美味的食材亦非常重要。日本海鮮的新鮮程度廣為人知，是每道美味菜式的祕訣；而日本魚配上日本米及米製品，更可令美味倍增！為讓更多人體驗到日本魚的不敗美味，日本養殖魚類輸出推進協會 (JFFEA) 與 全日本大米及大米相關食品出口促進協會 (JRE)攜手合作推出了「日本油甘魚・鯛魚 x 日本米及米製品推廣活動」，與多間知名餐廳、大型超市及星級廚師緊密合作，以創新方式展現油甘魚和鯛魚的獨特魅力，並完美詮釋其與日本米及米製品的絕佳搭配。活動將透過特色菜單設計、烹飪課程及試食活動等多元化形式，讓大家體驗油甘魚・鯛魚x日本米及米製品前所未有的嶄新吃法。
日本優質養殖魚配日本米 成就頂級美味
作為全球養殖漁業的領導者，日本以其嚴謹的養殖管理聞名於世。油甘魚和鯛魚的養殖過程中，從水質控制到營養攝取均經過精密計算，不僅確保了魚肉的純淨及品質，更帶來超越野生魚的高營養價值。當它們搭配著天然甘甜的日本米，日本米特有的柔軟黏彈口感與甘甜餘韻，充分提升魚肉的鮮美度，並且平衡魚肉的濃郁脂香。兩者味道相輔相成，絕對是餐桌上的黃金組合。而配上日本清酒，亦是另一個鮮上加鮮的天作之合！這兩種魚都含高蛋白質，烹煮時會釋放出天然的鮮味物質例如肌苷酸和谷氨酸，而清酒亦同時含有這些鮮味物質，兩者產生協同效應，達至提鮮的效果。
七大餐飲潮流先軀攜手合作 展現日本油甘魚・鯛魚x日本米及米製品的魅力
油甘魚脂肪分布均勻，口感滑順細緻且帶有天然油香；而鯛魚則肉質結實，肌肉纖維細緻且富彈性。為盡顯兩種魚的味道及其多容性，活動特別邀請七間飲食潮流領軍的餐廳聯手打造矚目美饌，大家可親身體驗日本魚如果輕鬆將一道平凡的料理瞬間升級為美食佳餚。於一月下旬起，七間合作餐廳將陸續推出為期一個月的限定菜單，以中式、西式、意式等多元烹調手法，用心製作「日本油甘魚」、「日本鯛魚」與「日本米及米製品」這絕妙組合，保證每一道都像是一場味蕾的探險，令大家驚豔！七間合作餐廳分別是AMMO、遊園、Rústico、ANIMA by Al ché-cciano、Starò、Trattoria Queen Hollywood及SKY726。
成為神秘美食家 體驗特色盛宴
為讓更多顧客參與這場美食盛事，主辦單位特別推出「不敗料理」評選活動，人人都可以化身為神秘美食家，為活動菜式留下寶貴的意見。只要於活動合作餐廳內品嚐任何「日本油甘魚・鯛魚 x 日本米及米製品」創意菜式，即可為料理進行評選，從而選出大家心中的「不敗料理」！參與評選並提供獨到食評的顧客，就有機會與一位朋友一同免費體驗合作餐廳提供的雙人特色盛宴。美味標準，由大家定義！活動詳情會於官方網頁或Facebook專頁公布，敬請留意。
先到先得！免費參加星級廚師之不敗料理教室！
不敗料理教室特別邀請兩位星級名廚——Andy Dark （黎建彰）及雷師傅（雷啟裕）主理，以「派對美食」為主題，親自示範如何運用日本油甘魚・鯛魚x日本米及米製品創作出創意美食，激發大家的廚藝靈感！畢業於法國專業廚藝學院的Andy，曾於香港及加拿大多間星級餐廳任職，更榮獲Disciples Escoffier 法國烘焙文憑課程「優秀學生獎」; 中華廚藝學院的大師級畢業的雷啟裕師傅，則以精湛刀工及創意料理見稱，這「青年刀神」近年更活躍於不同電視飲食節目。除此之外，活動特別設有兒童班，並由擁有十多年教學經驗的Cherol（李逸程）導師主理，讓小朋友透過生動有趣的互動方式，認識日本油甘魚・鯛魚x日本米及米製品的特色。想跟星級名廚近距離學習烹調絕技，緊記密切留意官方公布。費用全免，名額有限，額滿即止！
活動報名連結︰https://bit.ly/3BHNEIF
| Andy Dark （黎建彰）之不敗料理教室
星級西餐創意名廚 Andy Dark，採用新鮮的日本油甘魚・鯛魚x日本米及米製品，傳授他的創意料理秘訣，為您帶來驚喜的烹飪體驗！
創意料理,示範及試食：
油甘魚高湯
創意料理教學：
1. 法式油甘魚鯛魚塔塔
2. 意式蕃茄橄欖魚柳 配日本米
日期與時間：
①2月7日 (五) 晚上7:00 – 10:00
②2月9日 (日) 下午2:00 – 5:00
地點：Towngas Cooking Centre香港銅鑼灣利舞臺9樓
| 雷師傅（雷啟裕）之不敗料理教室
刀工精湛的雷師傅為活動精心設計二款風味獨特的日本油甘魚・鯛魚x日本米及米製品創意菜式，並會細緻講解每道菜的烹調技巧，讓大家輕鬆掌握大師級料理的精髓！
創意料理,示範及試食：
茱莉花香明太子熏油甘魚 配 煎鍋巴
創意料理教學：
1. 辣汁撈油甘魚+鯛魚 配煎鍋巴
2. 醬皇翠綠山珍炒鯛魚球 配日本蒸飯
日期與時間：
①2月15日 (六) 下午2:00 – 5:00
②2月22日 (六) 下午2:00 – 5:00
地點：Towngas Cooking Centre香港銅鑼灣利舞臺9樓
| Cherol（李逸程）之不敗料理兒童教室
Cherol以活潑生動的教學方式，引導小朋友們探索美食世界，親手製作日本油甘魚・鯛魚x日本米及米製品的美味料理，帶領他們踏上一趟充滿歡樂的美食探索之旅。
創意料理教學：
1. 香烤油甘魚手卷
2. 和風鯛魚柳薄餅
日期與時間：
①2月22日 (六) 下午2:00 – 5:00
地點：Towngas Cooking Centre香港銅鑼灣利舞臺9樓
多間大型超市限定 零距離烹飪示範和試食體驗
日本油甘魚・鯛魚x日本米及米製品的美味亦延伸至多間大型超市，當中設有試食活動和烹飪示範，更為大家悉心挑選了多個「不敗料理組合」，讓大家在家亦能體驗日本魚的鮮甜與多變。推廣期間更邀請了多位「自煮KOL」在社交平台上分享他們的不敗食譜，教大家輕鬆煮出不敗料理。您可以前往以下超市購買食材，在家共享烹飪樂趣。
| APITA
| 超市將舉辦四場烹飪示範，即場教授如何利用日本油甘魚及鯛魚刺身，搭配不同調味料與食材，展現日本養殖魚最純粹的鮮美。大家更可購買特製「日本油甘魚&鯛魚&米」料理包回家體驗，輕鬆重現日式美味。
推廣期限：2 月3 日 – 3 月2日
烹飪示範：2 月8、9、22及23日
地點︰香港鰂魚涌太古城路太古城中心二期地下及地庫
| SOGO
| 超市除了舉辦兩場烹飪示範，教授烹調油甘魚及鯛魚為主的簡易熟食菜式外，還特設日本清酒攤位，配合油甘魚或鯛魚料理一起品嚐，鮮味倍增！
推廣期限：2 月19 日 – 3 月2日
烹飪示範：3 月1及2日
地點︰香港銅鑼灣軒尼詩道555號崇光銅鑼灣店 B2/F崇光超市
| AEON
| 2月22日及23日超市特別增設即場切油甘魚的精彩表演環節，讓大家近距離觀賞專業技術。同時，還提供不同由油甘魚與鯛魚製作的美味料理，如日式SHABU SHABU及意式風味的Carpaccio創意料理，讓大家即場細味極致美味。超市更出售使用日本米製作的清酒。
推廣期限：2 月20 日 – 3 月2日
切魚表演環節：2月22及23日
地點︰香港鰂魚涌康山道2號康怡廣場(南)
| YATA
| 超市特設推廣專區，為大家嚴選優質油甘魚、鯛魚、日本米及清酒產品。現凡購買指定產品，即可享低至七折優惠！活動期間更設有限定試食環節，讓大家親身體驗日本食材的極致美味。把握機會，選購優質食材，在家打造星級料理！
推廣期限：2 月18 日 – 3 月2日
地點︰
(沙田店) 香港沙田正街2號新城市廣場3期1樓
(將軍澳店) 將軍澳坑口重華路8號東港城2樓
| city'super
| 推廣活動一連四星期於city'super三間指定分店進行，於指定星期五至星期日更設有試食活動，輕嚐日本滋味。凡購買指定優質食材，即可享限時9折優惠，機會難得，切勿錯過！
推廣期限：2 月1 日 – 3 月2日
地點︰
city'super時代廣場店: 銅鑼灣時代廣場B1地庫
city'super neighbourhood AIRSIDE : THE SOUTHSIDE3樓，308-313店，黃竹坑香葉道11號
city'super neighbourhood THE SOUTHSIDE店: 啟德AIRSIDE B1地庫B101，B101A，B102-B110號鋪