高質量演出的「幕後英雄」

Neumann MCM微型夾式麥克風助力張惠妹aMEI ASMR MAX巡迴演唱會

張惠妹aMEI ASMR MAX巡迴演唱會

aMEI ASMR MAX巡迴演唱會共採用了18套MCM負責樂團不同樂器的拾音工作

中國北京 - 2025年3月26日 -aMEI ASMR MAX巡迴演唱會是aMEI ASMR 巡迴演唱會的升級版，配備了高規格的現場樂隊，包含吉他、貝斯、鼓組、電子鍵盤、銅管樂器和絃樂器等20餘套不同樂器，打造張力十足、令人震撼的沉浸式現場體驗。在如此大的樂隊編制下，音響工程師需要儘量減少信噪比和串音干擾的問題，也需要堅固耐用的麥克風來應對高強度巡演的挑戰。Neumann MCM微型夾式麥克風憑藉錄音棚級別的卓越音質、小巧輕便的體積、高強度的結構設計和穩定可靠的性能表現，在眾多音訊設備中脱穎而出。陳其堯和高間秀樹分別擔任本次巡演的監聽工程師和FOH工程師。在高間秀樹的推薦下，團隊決定採用Neumann MCM微型夾式麥克風來負責樂隊樂器的收音工作。作為專為樂器近距離拾音設計的麥克風，MCM擁有寬廣的頻響範圍和高達153dB的最大聲壓級表現，能夠適配各種音色和響度的樂器，無論是激昂的鼓聲還是悠揚的管絃樂，MCM都能精準捕捉每一個音符的微妙變化。「我們為絃樂器、銅管樂器和鼓組共配備了18套MCM。MCM能夠精準捕捉各種樂器的聲音細節，呈現自然細膩、無失真的音質。此外，MCM擁有豐富的夾子配件，樂器的適配度很高，也使安裝過程更輕鬆快捷，穩固可靠。」高間秀樹表示。「MCM能夠精準捕捉各種樂器的聲音細節，呈現自然細膩、無失真的音質。此外，MCM擁有豐富的夾子配件，樂器的適配度很高，也使安裝過程更輕鬆快捷，穩固可靠。」高間秀樹表示。「自從升級為MCM後，之前我們遇到的串音過大和低頻不紮實的問題都得到了很好的解決。」陳其堯分享道。「在之前的巡演中，我們曾使用腰包發射機搭配領夾麥克風為樂器拾音，但常會出現串音過大和低頻不紮實的問題。自從升級為MCM後，這些問題都得到很好的解決。此外，我們將MCM和腰包發射機組合成無線系統，樂手移動時，聲音也依舊穩定出色。我們在音質和工作流程上都獲得了更好的體驗。」 陳其堯分享道。在Sennheiser藝人關係團隊的推薦下，aMEI的團隊試用了Neumann的MCM，並最終選用它來捕捉樂隊的聲音，對其卓越的音訊表現感到極為滿意。「統一使用MCM確保了音色、音質和靈敏度的一致性，也方便我們在巡演過程中隨時對麥克風進行替換，這為我們緊張的巡演工作減輕了很多壓力，」 陳其堯進一步補充道，「MCM是一款非常適合巡演的麥克風。不僅團隊的音訊工程師和樂手們十分喜歡MCM，很多業內同行也對它讚賞有加！」