高質量演出的「幕後英雄」

Neumann MCM微型夾式麥克風助力張惠妹aMEI ASMR MAX巡迴演唱會中國北京 - 2025年3月26日 - 在華語樂壇的璀璨星河中，張惠妹（aMEI）是其中最光彩奪目的星辰。自出道至今，aMEI的全球唱片總銷量超過5000萬張，獲獎無數並屢破華語女歌手的最高銷量記錄。她憑藉獨具魅力的嗓音與深邃如海的情感演繹，溫柔而堅定地觸動了億萬樂迷的心絃。2024年，aMEI ASMR MAX巡迴演唱會震撼開唱，為海內外觀眾帶來沉浸式聽覺盛宴。在這一系列精彩絕倫的演出背後，離不開Neumann的協作。演唱會的現場樂隊陣容龐大，其中，共有近20套不同樂器使用了Neumann MCM微型夾式麥克風，MCM以其卓越可靠的音質表現、便捷的安裝系統和緊湊耐用的設計，不僅顯著提升了演唱會的音質，更令現場觀眾深切感受音樂的震撼力量，堪稱不可或缺的「幕後英雄」。
aMEI ASMR MAX巡迴演唱會是aMEI ASMR 巡迴演唱會的升級版，配備了高規格的現場樂隊，包含吉他、貝斯、鼓組、電子鍵盤、銅管樂器和絃樂器等20餘套不同樂器，打造張力十足、令人震撼的沉浸式現場體驗。
在如此大的樂隊編制下，音響工程師需要儘量減少信噪比和串音干擾的問題，也需要堅固耐用的麥克風來應對高強度巡演的挑戰。Neumann MCM微型夾式麥克風憑藉錄音棚級別的卓越音質、小巧輕便的體積、高強度的結構設計和穩定可靠的性能表現，在眾多音訊設備中脱穎而出。
陳其堯和高間秀樹分別擔任本次巡演的監聽工程師和FOH工程師。在高間秀樹的推薦下，團隊決定採用Neumann MCM微型夾式麥克風來負責樂隊樂器的收音工作。作為專為樂器近距離拾音設計的麥克風，MCM擁有寬廣的頻響範圍和高達153dB的最大聲壓級表現，能夠適配各種音色和響度的樂器，無論是激昂的鼓聲還是悠揚的管絃樂，MCM都能精準捕捉每一個音符的微妙變化。
「我們為絃樂器、銅管樂器和鼓組共配備了18套MCM。MCM能夠精準捕捉各種樂器的聲音細節，呈現自然細膩、無失真的音質。此外，MCM擁有豐富的夾子配件，樂器的適配度很高，也使安裝過程更輕鬆快捷，穩固可靠。」高間秀樹表示。
「MCM能夠精準捕捉各種樂器的聲音細節，呈現自然細膩、無失真的音質。此外，MCM擁有豐富的夾子配件，樂器的適配度很高，也使安裝過程更輕鬆快捷，穩固可靠。」高間秀樹表示。
「自從升級為MCM後，之前我們遇到的串音過大和低頻不紮實的問題都得到了很好的解決。」陳其堯分享道。
「在之前的巡演中，我們曾使用腰包發射機搭配領夾麥克風為樂器拾音，但常會出現串音過大和低頻不紮實的問題。自從升級為MCM後，這些問題都得到很好的解決。此外，我們將MCM和腰包發射機組合成無線系統，樂手移動時，聲音也依舊穩定出色。我們在音質和工作流程上都獲得了更好的體驗。」 陳其堯分享道。
在Sennheiser藝人關係團隊的推薦下，aMEI的團隊試用了Neumann的MCM，並最終選用它來捕捉樂隊的聲音，對其卓越的音訊表現感到極為滿意。
「統一使用MCM確保了音色、音質和靈敏度的一致性，也方便我們在巡演過程中隨時對麥克風進行替換，這為我們緊張的巡演工作減輕了很多壓力，」 陳其堯進一步補充道，「MCM是一款非常適合巡演的麥克風。不僅團隊的音訊工程師和樂手們十分喜歡MCM，很多業內同行也對它讚賞有加！」
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關於Neumann
Georg Neumann GmbH，稱為「Neumann.Berlin」，是全球領先的錄音室級音訊設備製造商，打造了許多富有盛名的傳奇麥克風，如U 47, M 49, U 67和U 87。Neumann.Berlin於1928年創建於柏林，憑藉技術創新屢獲國際大獎。自2010年以來，在傳奇揚聲器創新品牌Klein + Hummel的產品基礎上，Neumann.Berlin將其在電聲換能器方面的專長擴展到錄音室監聽音箱市場。首支Neumann錄音棚監聽耳機於2019年初面世。自2022年以來，Neumann.Berlin越來越關注為現場演出提供專業解決方案。隨着首款音訊接口MT 48的推出，以及其革新性轉換器技術，Neumann現可提供拾取和傳遞最佳聲音所需的所有必要技術。Georg Neumann GmbH於1991年併入Sennheiser集團，其產品由Sennheiser的子公司和長期交易夥伴在全球銷售。www.neumann.com