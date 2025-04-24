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市場快訊
2025-04-24 15:00:00

【健康新趨勢】香港仁和體檢推出優越身體檢查計劃

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男女定期體檢成主流 全面檢查及早揪出隱疾

香港 - 2025年4月24日 - 隨著健康意識提升，香港市民對身體檢查的需求顯著增加。根據醫療機構統計，2025年首季預約體檢人數較去年同期上升近三成，其中30至50歲族群佔比最高。專家指出，定期體檢有助早期發現隱性疾病，男女皆應按年齡及風險因子選擇合適檢查項目，香港仁和體檢最近推出了優越身體檢查計劃 (男性/女性)，為你的健康把關。

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定期體檢不可或缺

1. 疾病早期偵測：如大腸癌、肝癌、乳癌等初期症狀不明顯，透過影像檢查（如超聲波、低劑量電腦掃描）及血液腫瘤標記（如甲胎蛋白、癌胚抗原）可大幅提高治癒率。

2. 慢性病管理：三高（高血壓、高血糖、高血脂）為都會常見問題，透過血脂分析、糖化血色素等檢測，可及時調整生活習慣，避免併發症。

3. 性別專屬風險：男性需關注前列腺癌、睪丸癌；女性則需定期婦科檢查（如子宮頸抹片、乳房超聲波），同時荷爾蒙變化亦可能影響骨骼健康，建議搭配骨質密度檢測。

男女適用的核心檢查項目
  • 一般檢查：包括身高、體重、血壓、身體質量指數、體脂肪率等等
  • 血糖檢查：空腹血糖
  • 肝膽功能檢查：鹼性磷酸酶、谷草轉氨酶、谷丙轉安酶
  • 腎功能檢查：尿酸、肌酸酐
  • 尿酸檢查
  • 血中脂肪檢查：三酸甘油酯、總膽固醇、高密度脂蛋白膽固醇、低密度脂蛋白膽固醇、CHOL/HDL-C比值 CHOL/HDL-C ratio
  • 肝炎檢查：乙型肝炎表面抗原、乙型肝炎表面抗體
  • 甲狀腺功能篩查、甲狀腺雌激素、游離甲狀腺素
  • 靜態心電圖檢查
  • 超聲波檢查：上腹超聲波、盆腔（只限女性）、乳房（只限女性）、前列腺（只限男性）
  • 脊骨檢查
  • 胸腹腹部X光檢查
  • 骨質密度：骨質密度篩檢-腰椎
  • 體檢總結區
有部份檢查只限男性或女性，包括以下：

男性：腫瘤標記檢查：前列腺癌篩檢、游離前列腺癌篩檢、胰臟腫瘤標記

女性：
  • 荷爾蒙檢查：雌二醇
  • 婦科檢查：子宮頸抹片檢查、人類乳頭狀瘤病毒測試（基因分型）， HPV DNA

總括而言，健康無價，及早預約體檢方能防患未然。

香港仁和體檢 [銅鑼灣]
香港銅鑼灣告士打道280號世貿中心3401-03室
查詢熱線：2152-8503

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