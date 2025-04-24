【健康新趨勢】香港仁和體檢推出優越身體檢查計劃

男女定期體檢成主流 全面檢查及早揪出隱疾

一般檢查：包括身高、體重、血壓、身體質量指數、體脂肪率等等

血糖檢查：空腹血糖

肝膽功能檢查：鹼性磷酸酶、谷草轉氨酶、谷丙轉安酶

腎功能檢查：尿酸、肌酸酐

尿酸檢查

血中脂肪檢查：三酸甘油酯、總膽固醇、高密度脂蛋白膽固醇、低密度脂蛋白膽固醇、CHOL/HDL-C比值 CHOL/HDL-C ratio

肝炎檢查：乙型肝炎表面抗原、乙型肝炎表面抗體

甲狀腺功能篩查、甲狀腺雌激素、游離甲狀腺素

靜態心電圖檢查

超聲波檢查：上腹超聲波、盆腔（只限女性）、乳房（只限女性）、前列腺（只限男性）

脊骨檢查

胸腹腹部X光檢查

骨質密度：骨質密度篩檢-腰椎

體檢總結區

荷爾蒙檢查：雌二醇

婦科檢查：子宮頸抹片檢查、人類乳頭狀瘤病毒測試（基因分型）， HPV DNA

香港 - 2025年4月24日 - 隨著健康意識提升，香港市民對身體檢查的需求顯著增加。根據醫療機構統計，2025年首季預約體檢人數較去年同期上升近三成，其中30至50歲族群佔比最高。專家指出，定期體檢有助早期發現隱性疾病，男女皆應按年齡及風險因子選擇合適檢查項目，香港仁和體檢最近推出了優越身體檢查計劃 (男性/女性)，為你的健康把關。1. 疾病早期偵測：如大腸癌、肝癌、乳癌等初期症狀不明顯，透過影像檢查（如超聲波、低劑量電腦掃描）及血液腫瘤標記（如甲胎蛋白、癌胚抗原）可大幅提高治癒率。2. 慢性病管理：三高（高血壓、高血糖、高血脂）為都會常見問題，透過血脂分析、糖化血色素等檢測，可及時調整生活習慣，避免併發症。3. 性別專屬風險：男性需關注前列腺癌、睪丸癌；女性則需定期婦科檢查（如子宮頸抹片、乳房超聲波），同時荷爾蒙變化亦可能影響骨骼健康，建議搭配骨質密度檢測。有部份檢查只限男性或女性，包括以下：男性：腫瘤標記檢查：前列腺癌篩檢、游離前列腺癌篩檢、胰臟腫瘤標記女性：總括而言，健康無價，及早預約體檢方能防患未然。香港仁和體檢 [銅鑼灣]香港銅鑼灣告士打道280號世貿中心3401-03室查詢熱線：2152-8503