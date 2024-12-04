【全新一期7仔yuu印花獎賞】一買即儲 儲夠即賞 13大獎賞 日日幫你慳到盡

香港 - 2024年12月4日 - 全新一期 7 仔 yuu 印花獎賞又嚟啦！一共13款印花獎賞任你儲，繼續幫大家慳到盡，照顧你生活不同需要！





臨近聖誕、新年佳節，7仔幫你日常生活慳更多，讓你可以盡情血拼！今期7仔yuu印花獎賞繼續為大家帶來多款著數，包括買7-SELECT產品（不包括$10/特上/極上飯糰）每滿$20▾可獲印花 1 個、7-SELECT $10/特上/極上飯糰 買6送1、指定牛奶飲品236毫升^ 買5送1、任何DREYER'S D-COLLECTION雪糕單件裝（不包括心型系列）買9送1等，總有一款適合你。一共13款優惠產品等你來儲7仔yuu印花獎賞，大家快點分享給家人朋友到７仔掃貨啦！



今期yuu印花著數攻略：



【Morning醒神之選】



指定7CAFÉ/ 7CAFÉ+即磨咖啡 (熱/ 凍)# 買5送1

嘉頓家庭裝麵包／三文治包 買5送1

指定牛奶飲品236毫升^ 買5送1

任何牛奶飲品946毫升 買5送1

任何每日鮮語鮮牛奶250毫升 買5送1

港式麵包 買6送1



【Party啤一啤之選】



買任何 4 罐裝啤酒每滿$30▾可獲印花 1 個，滿 4 個 yuu 印花送$15*



【Chill Time為食之選】



任何DREYER'S D-COLLECTION雪糕單件裝（不包括心型系列）買9送1

7-SELECT $10/特上/極上飯糰 買6送1

買7-SELECT產品（不包括$10/特上/極上飯糰）每滿$20▾可獲印花 1 個，滿 6 個 yuu 印花送1件

任何7PREMIUM 食品／飲品 買6送1

任何Meadows果仁35克－40克（價值$11）買4送1



【All day讀物】



東方日報／星島日報／明報 買10送1



儲印換獎三步曲：



