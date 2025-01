「共創明『Teen』」第三階段啟動 —— 香港地產建設商會與會員攜手全方位培育青年

鼓勵 GenZ 勇敢追夢

香港 - 2025年1月12日 - 人才是香港的立根之本,香港地產建設商會(「商會」)深明年青人是社會的未來,商會與會員一直全力支持特區政府的「 共創明『Teen 』」計劃。隨著計劃邁入第三階段,商會會員以全方位培育方向 ── Career(職業啟航)、Culture(文化傳承)、Conservation(環境保育)、Creativity(創意啟發)推出多元化活動,協助 GenZ 一代的年輕人發掘潛能,勇敢追夢。「共創明『Teen』」計劃聚焦扶助來自弱勢社群家庭的初中學生。根據政府公布,計劃今屆學員預計招募 4,000 人,三屆學員總人數亦將突破 1 萬人,商會與一眾會員在此祝賀計劃取得了耀眼成績,商會感恩有幸參與當中,與會員及社會各界一起攜手合作,讓年輕人開拓視野。我們除了會繼續參與友師配對及延續去年活動,會員亦會提供一系列更豐富多元化活動,為年青人提供學習與實踐機會。商會會員安排多項不同類型的參觀活動,讓學員有機會認識各行各業。恒基地產及百仁基金合共提名逾 160 位義務友師,並透過參觀中華煤氣總部、香港小輪船廠,以及美麗華集團酒店旗下 The Mira Hong Kong,有助學員深入了解公用事業以及日常酒店運作。新鴻基地產宣布捐款港幣 100 萬元,並提名逾 220 多位義務友師,安排多項活動包括參觀九巴車廠、挪亞方舟主題公園,藉此擴闊學員眼界及知識。去年,太古地產為 200 名學員安排了一次難能可貴的機會,邀請他們到訪公司總部,並與太古地產行政總裁彭國邦面對面直接交流,彭國邦以一番鼓舞人心的講話激勵學生。冠君產業信託除了邀請學員參加「冠君產業信託ESG週」外,亦曾帶領 40 名友師及學員遊覽朗豪坊商場,讓他們認識零售業。恒隆地產今年會提供工作影子計劃,學員能夠親身體會實際工作環境中所需的技能和知識,啟發學員未來職業規劃。會德豐地產會繼續與現有「學校起動」計劃合作,向中學生提供各種機會,並透過適切的項目啟發學生規劃人生,為日後升學及就業,作好準備。會員舉辦的各項文化地標導賞活動,有助培養學員的社區歸屬感及文化自豪感。信和集團安排學員參觀大澳漁村,體驗純樸漁村生活,了解歷史悠久的大澳警署的原始用途及其酒店住宿設施。太古地產向學員介紹最近完成的太古坊重建計劃詳情,以及太古集團在鰂魚涌的發展歷史,從中體驗社區變遷。恒基地產今年會贊助香港舞蹈團舉辦的舞蹈工作坊,新一屆學員有機會透過工作坊學習當代及中國舞蹈與歷史,承傳中華文化。商會會員安排了多項環保及保育活動,期望學員經過不同體驗後,加深對香港環境及發展的認識,日後為社會作出貢獻。信和集團舉辦香港黃金海岸酒店農場體驗之旅,學生將參與有機採摘,體驗從田間到餐桌的全過程,亦會請來專業人士分享行業知識和日常營運情況。學員並會參觀富麗敦海洋公園酒店和珊瑚保育中心,向學員介紹酒店的可持續發展舉措,提高他們對珊瑚保育的認識。太古地產去年安排學員到訪國際商業區太古坊,進行了半天的參觀活動,並由太古地產的同事擔任導賞員,深入探討太古地產在社區營造、可持續發展和生物多樣性方面的工作。恒隆地產將帶領學員與友師一同參與山頂廣場導賞活動,以認識商場保育生物多樣性和自然資源的可持續發展措施,並乘坐山頂纜車欣賞維多利亞港的美景;學員亦會到訪剛剛完成煥新的恒隆地產辦公室,了解公司在實踐可持續發展的承諾。冠君產業信託向學員展示朗豪坊商場內可持續發展元素,包括智能照明、食物捐贈機和寵物友善設施,學員亦於朗豪坊商場的 Love·Play·Farm 內一嘗親手育苗的體驗。恒基地產安排學員參觀中環新海濱三號用地展覽室,從綜合發展項目中探索可持續發展的建築設計及科技。多元化活動為學員提供啟發創意的契機。為培養創新思維,信和舉辦「信和創新日」帶領學員探索香港及海外創新和科技生態系統的發展,接觸物業、建築、藝術及醫療健康領域的尖端科技,並參觀元朗 One North 朗壹廣場的「信和創意研發室」,讓學員掌握行業的最新動態及機遇。新鴻基地產舉辦西沙 GO PARK 運動體驗日,讓學員體驗試玩多項新興運動,藉著接觸平時難有機會嘗試的新興運動,擴闊學員眼界,發掘個人興趣與潛能。不少學員都對商會會員舉辦的活動感到滿意,除擴闊他們的知識領域外,更能提高人際溝通能力和自信心,協助他們裝備自己,迎接未來的不同挑戰。商會未來將與會員一起,繼續提升「共創明『Teen』」活動內容,能夠幫助學員全面發展,加強自信,建立正向的人生觀,為自己未來定下目標,力爭上游。