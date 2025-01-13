「唐樓中的二戰日記：從香港見證歐洲戰場的中國身影」 中大展覽延期展出至1月24日

展覽將於2月移師至英國倫敦面向全球觀眾

香港 - 2025年1月13日 -展覽應香港中文大學圖書館邀請，延期展出至1月24日。自2024年9月起，展覽公開展出中國海軍軍官林炳堯於二戰期間的日記，揭示他曾於1944年6月6日，在英國戰艦藍蜜莉斯號（HMS Ramillies）參與「諾曼第登陸」（D-Day）的故事。2015年，林炳堯的日記在香港一棟即將被拆卸的唐樓中被偶然發現，80頁的日記詳細記載他與另外23名中國海軍軍官赴英受訓，隨後參與D-Day的經歷。林炳堯的文字紀錄，是全球現存唯一能證實中國軍人參與D-Day的一手資料。截至去年12月底，展覽參觀人次累積高達8000人，引起不少迴響。策展團隊更接獲超過40間學校表達參觀意向，最終安排23團中學導賞，合共超過820名學生參觀展覽。觀展學生涵蓋本地官立、津貼、直資中學，以及國際學校。聯合策展人許創彥 (Angus)表示：「策展團隊期望鼓勵更多志同道合的友人按各自的興趣、專長，豐富香港多元的城市文化研究。團隊亦延伸出社會文化實踐計劃H-Infinity，透過分享策展經驗、執行技巧和資源，鼓勵年輕人以實際行動推動文化保育，爲社會孕育更多普及化人文精神的項目。」中大圖書館的展覽結束後，團隊將於2月移師至英國倫敦展出。聯合策展人麥曉暉(John)表示：「展覽的初衷是希望透過林炳堯以中國軍人身分參與D-Day戰役，讓更多人認識東西方長久以來的聯繫、友誼及團結。我們計劃將自身的歷史研究帶往歐洲各地展出，為觀眾帶來嶄新的歷史視角。」展覽期間，策展團隊成功與林炳堯在香港、美國及巴西的家人聯繫，豐富團隊對林炳堯人生自1920年代至2000年的認知，以及與香港的淵源。去年12月中，兩位策展人遠赴美國東岸，與林炳堯的直系親屬會面，深入研究，進一步爲歷史補白。日期︰2024年9月23日至2025年1月24日地點︰香港中文大學圖書館地下數碼學術研究室旁閱讀區開放時間︰上午11時至下午7時費用︰免費入場