《四海兄弟：故鄉》在The Game Awards頒獎典禮上播出令人震撼的最新宣傳影片

備受推崇的《四海兄弟》系列即將在2025年夏季迎來全新犯罪篇章，現已開放加進願望清單香港 - 2024年12月13日 - 2K與Hangar 13今天在The Game Awards頒獎典禮上播出了《四海兄弟：故鄉》的全新宣傳影片，帶領玩家踏進1900年代西西里的殘酷黑幫世界。《四海兄弟：故鄉》為廣獲好評的《四海兄弟》系列開啟全新犯罪篇章，帶來令人耳目一新的精彩故事，以及引人注目的新角色，揭開有組織犯罪的起源。
《四海兄弟：故鄉》是一款劇情主導的線性遊戲，非常適合那些渴望探索充斥著危險與陰謀的陌生世界的玩家。本作以華麗的遊戲畫面帶來令人驚嘆、媲美電影的體驗，再加上結合危機四伏、逼真寫實的潛行與槍戰機制的高張力戰鬥系統，讓玩家沉浸在做為故事背景的殘酷組織犯罪世界中。
在《四海兄弟：故鄉》為玩家帶來了全新的原創主角恩佐·法瓦拉。恩佐的故事發生在這樣的時代裡：善耍匕首就是致命的本領 、盧帕拉削短型霰彈槍就是首選武器 、血腥復仇亦會肆虐數十年，黑手黨員靠著步行、騎馬，或駕駛世紀之交的汽車巡視他們的地盤。
憑著毅力和決心，恩佐在西西里如地獄般的硫磺礦場中，熬過了契約勞動的童年。如今，命運的轉折讓他有機會加入教父托里西的犯罪家族，為了讓自己過上更好的生活，他願意不惜一切代價。宣示效忠後，恩佐誓言會遵守托里西家族的榮譽守則，這為他帶來了權力，同時也伴隨著各種磨難。他必須永遠記住一個簡單的真理：家族全靠犧牲奉獻。
Hangar 13總裁Nick Baynes表示：「《四海兄弟：故鄉》是對傳統黑手黨故事的深情致敬，帶領玩家探索有組織犯罪的起源。Hangar 13 所有團隊成員嘔心瀝血地為本作激盪出最精彩寫實的故事，我們迫不及待地與玩家們一同踏上恩佐的旅程。」
《四海兄弟》系列自2002年推出首款著名遊戲《四海兄弟》以來，在主機和PC平台上的銷量已超過3500萬套。Hangar 13深耕《四海兄弟》系列已有22年的時間，為玩家塑造出引人入勝的殘酷黑幫世界，現在這個資深又老練的開發團隊正卯足全力為大家帶來最新作品《四海兄弟：故鄉》。
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《四海兄弟：故鄉》的遊戲軟體分級目前待定。
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