「夢之旅2025」殘疾家庭攜手衝出香港 《展翅高飛•蛻變成長》香港新聞發佈會

香港 - 2025年1月27日 - 50個來自香港基層家庭的殘疾兒童及青少年，將於2025年2月21-23日體驗飛行，並展開台灣三日兩夜的旅程。「夢之旅2025」讓40位從未乘搭過飛機的殘疾兒童及其家人，聯同10位曾接受主辦機構協助，現化身成義工的殘疾青少年，與一班富有愛心的義工們一起帶著香港人自强不息的互助精神，共同創造一個感動難忘的夢想飛行之旅，齊齊來展翅高飛、蛻變成長。





此活動由香港「夢天使義工團」籌辦，機構期望透過協助基層家庭的殘疾兒童實現飛行夢想，能夠賦予他們力量，鼓勵他們在日後的人生路上，更堅定勇敢地走下去，並實踐自己的夢想。今年活動大使藝人周家怡小姐和黃美棋小姐也會陪同殘疾兒童一起探索香港以外的世界，大會還安排了隨團醫護團隊及服務義工陪同及支援，共接近200人參與。



「夢天使義工團」主席霍偉堯先生表示：「基層家庭的殘疾小朋友平常很少有機會可以與家人外地遠行，欣賞飛機下的風景對於他們來說，甚至是無法想像的體驗。同時藉著是次旅程，我們希望嘉許並鼓勵這些小朋友的家長。義工只需要協助照顧小朋友三天兩夜，但這些家長對小朋友無微不至的照顧卻是一輩子的事，真的要嘉許這班家長無條件付出愛的精神。」透過活動喚起公眾關心照顧者，也和關心殘疾兒童同樣重要。



「夢天使義工團」總幹事馬桂芬女士更深信：「每個人都值得擁有夢想的機會，即使有身體障礙，每個殘疾兒童也擁有其獨特的天賦才能，只要我們願意多花心思去了解和啟發，創造不同機會讓他們在公眾演出，累積了信心，即使追夢途中有困難也會堅持直到圓夢。」機構服務對象涵蓋低收入的殘障家庭，包括視障、聽障、傷殘、自閉和罕有病，主要活動包括親子工作坊、嘉年華、表演和分享會、《福動傳承》家訪及旗艦活動《夢之旅》，透過籌辦不同類型之大型社區服務，令社會弱勢社群得到更多關注和關懷。



是次活動得到港台兩地各方機構支持，包括活動經費贊助、機票、酒店、交通及景點門票優惠或費用豁免，甚至行程安排等。主要支持單位包括Be Positive 正向教育、源心流文化基金有限公司、譽業發展有限公司、佳兆集團、柏橋工程有限公司、Gene Skin、中華航空、國泰航空、頑皮世界、走馬瀨農場、十鼓 ⁠。主辦單位期望是次活動能引起社會大眾對基層殘疾兒童的關注，吸引更多機構及善心人士支持，共同成就更多殘疾兒童的夢想。



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