「姜叮」陣容升級！巨型廣告電車生日應援姜濤香港後援會年度盛事 4.30續邀全港市民免費搭電車賀姜濤26歲生日

香港電車一直支持本港音樂文化發展，樂見歌迷秉承姜濤志向，以實際行動回饋社會，「」。今次的慶生應援活動不僅展現「姜糖」的熱情，更延續姜濤鼓勵大家關懷社區的精神，「」。香港電車謹此衷心祝願姜濤生日快樂，期盼他繼續用作品說話，永遠成為「姜糖」的。約定大家4月30日安坐電車細意欣賞本地音樂，一起支持廣東歌樂壇。

香港 - 2025年4月29日 - 「姜濤香港後援會」（後援會）連續第四年共襄善舉，與香港電車有限公司（香港電車）合作，於4月30日姜濤生日當天舉辦「電車免費乘車日」，與全港市民同賀姜濤26歲生日。後援會透過叮叮「沿濤」向社區傳遞《Keung To Adventures in Bloom》的春日活力及暖意，而「姜叮」陣容亦再度升級，四款截然不同造型的廣告電車已率先面世，為「電車免費乘車日」造勢。當中姜濤更榮登巨型廣告電車（300號）的「第一人」，令生日應援更上一層樓！四輛「姜濤號」自四月初起穿梭港島核心鬧市，為第四年電車應援活動展開序幕。每輛電車均採用獨家設計車身廣告，日夜展現姜糖們的創意及祝福，而後援會更為首個動用巨型廣告電車（300號）的團體 ，將姜糖們對偶像的關愛及慶生歡樂氛圍推向高峰，市民不妨沿線捕捉這道「移動慶生風景」！

關於姜濤香港後援會

姜濤香港後援會Keung Show Hong Kong Fan Club於 2018 年 7 月 20 日成立。後援會成立 6 年以來，主要目的是推廣及介紹姜濤，讓更多人去認識及了解他。本會亦會統籌各類有關支持姜濤的活動。



姜濤香港後援會官方網站： https://keungshowhkfanclub.com

姜濤香港後援會Instagram： https://www.instagram.com/keungshowhkfanclub/

姜濤香港後援會Facebook專頁： https://www.facebook.com/keungshowhkfanclub/

關於香港電車

香港電車有限公司（「香港電車」）自 1904 年起開始服務，時至今日發展成 165 輛電車的車隊，包括兩輛古典派對電車，一輛獨一無二的「電車全景遊」觀光電車，以及一輛匠心設計的 Tram No.18電車，提供頂級的社交活動體驗。香港電車是世界上仍在服務中最大的雙層電車車隊，每日乘載量可達15萬人次。香港電車一直致力打造成為世界公認的指標，同時為香港提供最環保、最經濟實惠、最愉悅的運輸模式。



香港電車隸屬RATP Dev Group。



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