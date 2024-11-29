「學與教博覽 2024」 展示人工智能教學應用 強化語言學習

香港 - 2024 年 11 月 29 日 - 第14屆「學與教博覽2024」將於12月11至13日假香港會議展覽中心3B-E展覽廳舉行。本屆博覽由香港教育城（教城）呈獻，Bailey Communications HK主辦，並獲香港特別行政區教育局支持。
博覽以「共塑教育 駕馭幻變」為主題，規模創歷屆新高。大會邀請超過330位來自內地、新加坡、馬來西亞、多哈、澳洲、英國等地的頂尖教育專家，舉辦逾290場主題演講、研討會、公開示範課及成品展示。展覽提供近600個展位，展示全球教育最新動向和創新教學資源。
博覽緊貼大趨勢 聚焦人工智能 語言學習焦點議題
本屆博覽聚焦人工智能在普及教育的發展和應用，以及培育具國際視野的多語跨文化人才。大會將邀請學者、校長、教師及參展商共同參與，探討相關挑戰和機遇，以提升教學與學習的效能。隨著中港教育交流合作日益增加，參與的大灣區專家講者人數創新高，並預計大灣區的參加者將大幅增加。
在人工智能教育應用方面，澳洲昆士蘭大學教育學院教授Jason Lodge將發表「人工智能帶動科技躍進：對教育的啟示」主題演講，華南師範大學教育人工智慧研究院副院長穆肅教授則分享「如何裝備教師促進線上線下教學融合」。此外，新加坡南洋理工大學國立教育學院副教授Jasmine Sim Boon Yee將主持「國家教育論壇：提升學生的國民身份認同感」。
博覽將深入探討人工智能、語言學習、國民教育及學生發展等議題，以應對全球教育模式的持續演變，促進教育工作者之間的交流與合作。
香港教育城行政總監魏遠強先生表示：「今屆博覽緊貼科技教育趨勢，我們邀請了國際頂尖學者及嘉賓蒞臨香港，共同交流，分享卓見與經驗。人工智能至今已發展至實際應用場境。 我們希望深入探討人工智能在教育上普及應用。同時，我們特別關注到語言學習，透過博覽會討論如何提升語言學習及利用人工智能輔助語言，培育更具多語言跨文化的學生。」
香港教育城一直致力成為教育界專業人士交流的重要平台，期望『學與教博覽 』能為同儕帶來裨益和啟發，攜手培育未來人才。
Bailey Communications HK 創辦人兼行政總裁李劍彬先生表示：「今屆的『學與教博覽』再創佳績，場內展位近600個，為歷屆之最。博覽將為全球教育供應商提供一個重要平台，展示各種創新教育資源，包括人工智能技術、虛擬學習工具、電子學習資源、STEAM及創客學習資源、教育書籍及遊戲、課室及實驗室設備、傢俬、教具、特殊教育服務及課外活動服務等。
本屆博覽匯聚來自中國內地、中國香港、澳洲、英國等地的頂尖教育資源供應商，精選最佳相關教育產品。我們預計將吸引超過 18,000 名教育界人士參與，共同探索教育的未來。」
師生共同探討 人工智能教育及語言學習
為期三日的「學與教博覽2024」將匯聚來自世界各地的知名教育專家，包括政府官員、學者、學校領導和教育領袖等，分享他們對全球教育發展的見解。主題包括：
人工智能與學與教應用
- 「AI教育應用高峰會」將邀請多位專家，包括北京師範大學教育學部教授；互聯網教育智能技術及應用國家工程研究中心常務副主任；北京師範大學遠程教育研究中心主任鄭勤華教授、澳洲昆士蘭大學教育學院副教授及人文社會科學學院副院長（學術）Jason Lodge、華南師範大學教育人工智慧研究院副院長穆肅教授，以及香港大學教育學院及教與學創新中心教授陳嘉玉教授等，討論人工智能在學與教方面的啟示和應用。
語文學習與跨文化教育
- 今屆新設的「語言學習高峰會」邀請亞洲國際學校有限公司主席王䓪鳴博士、優質教育基金督導委員會委員；語文教育及研究常務委員會（語常會）委員；GAPSK語文推廣委員會榮譽顧問彭楚夫先生等專家，探討語言教學的重要性。此外，由《中國日報》呈獻，來自新加坡國立大學等嘉賓講者將分享有關「AI與語言學習」的最新發展和案例。
學生全人發展與社交情緒學習
- 香港教育大學「賽馬會鼓掌．創你程計劃」計劃總監（學校）葉蔭榮博士、英國 The Wellbeing Hub 創辦人 Ms Alicia Drummond、吉隆坡飛優國際學校總校長及飛優大學學院院長陳國梁博士，將討論生涯規劃發展及身心靈健康等議題，分享創新策略和實踐成果。
國民教育
- 於「國民教育論壇」，新加坡南洋理工大學國立教育學院教育行政與政策學系主管及副教授 Jasmine Sim Boon Yee、香港教育大學應用政策研究與教育未來學院副院長；國家安全與法律教育研究中心總監顧敏康教授，JP、及執業大律師范凱傑教授，將共同討論如何提升學生的國民身份認同感。
創新教室
- 「創新教室」邀請到多位教育工作者分享人工智能在教學的實際應用，包括中大賽馬會「智」為未來計劃高級軟件工程師陳奕青先生分享「AI時代變革教學 - 生成式AI在教與學中的應用」、香港聖公會何明華會督中學的助理校長陶宇汶女士分享「新時代的AI英語學習與個性化學習」、香港大學運動人工智能實驗室助理總監陳穎賢女士分享「利用人工智能運動App作分析和管理學生體式能運動和MVPA60數據」、以及馬鞍山循道衛理小學資訊科技統籌老師黃偉樑先生分享「創新科技融入教學：以人工智能探索動物分類與生態平衡」等。
大灣區講者推介
- 「AI教育應用研討會」：深圳市南山區前海創新教育集團桂灣學校教務處副主任劉燕女士及深圳市南山區教育科學研究院小學英語教研員董立鵬先生將分享「基於數位工具的『精．智』教學實踐」；廣州市南沙區金隆小學教師聶嘉瑜女士、吳柔霏女士及廣州市南沙區教育發展研究院教研員周子雯女士將分享「構建智能教育新樣態：《"橋"我多厲害》探索人工智能在教學中的無限可能」。
- 「K12研討會」：四川省崇州市綠色實驗幼兒園正高級教師及課程學術中心主任；崇州市教育教學研究培訓中心教研員查霞女士將分享「弘揚中華文化 厚植愛國情懷」，廣東省東莞市茶山鎮第二小學的校長張茂良先生、副主任陳敏贍女士及學科組長劉美霞女士將以《創中學—基於項目的創造性學習》為題，探索創新學習方法在小學教育中的應用。
- 「InnoSTEMer」：東莞市橫瀝中學初中物理高級教師肖春琳先生將分享「通過內地創客教育案例，通達人工智能教育的核心」，而澳門新華學校數學教師簡煥森先生則分享「紙牌魔術走進數學建模的課堂：任務串驅動的課堂設計及實施」。
- 「身心靈健康及融合學習研討會」：佛山市同濟小學小學科學高級教師張秀香女士將分享「跨學科理念指導下科學教育的探索與實踐」，而佛山市順德養正學校學校資訊科科長陳平女士則分享「跨學科視野下科創教學實踐與探索」。
其他焦點
- Quacquarelli Symonds（QS）數據分析及評估總監 Mr. Leigh Kamolins 將從「QS世界大學排名」出發，展示如何量化高等教育機構在可持續發展方面的影響，探討如何運用數據分析確定其影響的基準。
- 同濟大學上海國際設計創新學院副教授（設計實踐型）；同濟大學Fab Lab實驗室主任；FABO |"數制"工坊創始人丁峻峰教授將聯同本地專家及教育工作者，分享如何將創新融入教育，探討學界如何共同協作，使師生能夠從實踐中體會到創新教育的重要性。
「學與教博覽 2024」 詳情可瀏覽 www.ltexpo.com.hk/LTEXPO/zh-hant/。
關於香港教育城
香港教育城（教城）提供一站式專業教育網站（EdCity.hk），結合資訊、資源、社群與網上服務於一身，致力支援教育工作者、家長及學生，涵蓋專業發展、教學、評估、閱讀和學習五大範疇。成立至今，教城不斷推陳出新，全方位推動及支援實行電子學習及創新教育。
關於 Bailey Communications HK
Bailey Communications HK 是香港一家專業的展覽及市場活動策劃公司，透過主辦以科技為本的貿易博覽、會議及商業活動，致力協助各個行業中的供應商及買家建立商貿合作關係。