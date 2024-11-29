「學與教博覽 2024」 展示人工智能教學應用 強化語言學習

香港 - 2024 年 11 月 29 日 - 第14屆「學與教博覽2024」將於12月11至13日假香港會議展覽中心3B-E展覽廳舉行。本屆博覽由香港教育城（教城）呈獻，Bailey Communications HK主辦，並獲香港特別行政區教育局支持。



博覽以「共塑教育 駕馭幻變」為主題，規模創歷屆新高。大會邀請超過330位來自內地、新加坡、馬來西亞、多哈、澳洲、英國等地的頂尖教育專家，舉辦逾290場主題演講、研討會、公開示範課及成品展示。展覽提供近600個展位，展示全球教育最新動向和創新教學資源。



博覽緊貼大趨勢 聚焦人工智能 語言學習焦點議題



本屆博覽聚焦人工智能在普及教育的發展和應用，以及培育具國際視野的多語跨文化人才。大會將邀請學者、校長、教師及參展商共同參與，探討相關挑戰和機遇，以提升教學與學習的效能。隨著中港教育交流合作日益增加，參與的大灣區專家講者人數創新高，並預計大灣區的參加者將大幅增加。



在人工智能教育應用方面，澳洲昆士蘭大學教育學院教授Jason Lodge將發表「人工智能帶動科技躍進：對教育的啟示」主題演講，華南師範大學教育人工智慧研究院副院長穆肅教授則分享「如何裝備教師促進線上線下教學融合」。此外，新加坡南洋理工大學國立教育學院副教授Jasmine Sim Boon Yee將主持「國家教育論壇：提升學生的國民身份認同感」。



博覽將深入探討人工智能、語言學習、國民教育及學生發展等議題，以應對全球教育模式的持續演變，促進教育工作者之間的交流與合作。



香港教育城行政總監魏遠強先生表示：「今屆博覽緊貼科技教育趨勢，我們邀請了國際頂尖學者及嘉賓蒞臨香港，共同交流，分享卓見與經驗。人工智能至今已發展至實際應用場境。 我們希望深入探討人工智能在教育上普及應用。同時，我們特別關注到語言學習，透過博覽會討論如何提升語言學習及利用人工智能輔助語言，培育更具多語言跨文化的學生。」



香港教育城一直致力成為教育界專業人士交流的重要平台，期望『學與教博覽 』能為同儕帶來裨益和啟發，攜手培育未來人才。



Bailey Communications HK 創辦人兼行政總裁李劍彬先生表示：「今屆的『學與教博覽』再創佳績，場內展位近600個，為歷屆之最。博覽將為全球教育供應商提供一個重要平台，展示各種創新教育資源，包括人工智能技術、虛擬學習工具、電子學習資源、STEAM及創客學習資源、教育書籍及遊戲、課室及實驗室設備、傢俬、教具、特殊教育服務及課外活動服務等。



本屆博覽匯聚來自中國內地、中國香港、澳洲、英國等地的頂尖教育資源供應商，精選最佳相關教育產品。我們預計將吸引超過 18,000 名教育界人士參與，共同探索教育的未來。」



師生共同探討 人工智能教育及語言學習



為期三日的「學與教博覽2024」將匯聚來自世界各地的知名教育專家，包括政府官員、學者、學校領導和教育領袖等，分享他們對全球教育發展的見解。主題包括：



人工智能與學與教應用



