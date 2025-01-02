「小紅書」攻略全接觸：AD-Linkage再度開辦內地數碼營銷實戰證書課程

香港 - 2025年1月2日 - 近年有「中國版IG」之稱的社交媒體「小紅書」迅速崛起，以其龐大的流量及影響力成為內地旅客遊港的必讀攻略，吸引愈來愈多商戶及企業積極加入推廣行列，力求在疲弱的市道中突圍而出。為回應市場需求，數碼營銷公司AD-Linkage開辦全港首個獲政府認可的內地數碼實戰營銷課程。





完成課程後，學員將獲得由該學院頒發的證書以茲證明專業資格。學歷達至於政府認可資歷架構第三級（Qualification Framework，QF Level 3）。課程涵蓋多個內地市場的重要營銷渠道，包括「小紅書」、百度搜索引擎、抖音、微信等。多元化的課程項目協助學員充分掌握內地市場的營銷及推廣技巧、增加品牌曝光。



課程由資深數碼媒體導師授課，全方位講解營運「小紅書」的實用技巧及工具，輔以案例解析。課程適合數碼營銷專員、中小企代表、初創人士、需要管理內地社交媒體之人士、公關或活動統籌人員、有意將網上營銷成為自由職業之人士等，有助提升專業技能和市場競爭力，開啟新的職業機遇。



全方位提升學員營銷技能



AD-Linkage課程總監呂凱駒（Horace Lui）指出，內地社交媒體及平台的營運模式與香港有顯著差異，需配合法規及文化差異。在課程中，學員可透過講師分享及案例研究，深入了解內地平台的運作模式，掌握「KOL營銷」、數碼營銷指標及社交媒體文化等知識，全面提升營銷技能。



課程涵蓋多元化內容，包括設計引流內容、了解平台法規及制定針對性推廣策略，並通過實戰操作及案例分析，幫助學員累積實戰經驗。課程結束後，AD-Linkage還提供持續支援及學習資源，助學員靈活應用所學知識，提升實際操作能力。



Horace強調，「小紅書」不僅是品牌建立的重要渠道，更是商戶展示企業形象的名片。透過設定完整的品牌簡介、定期發布內容及互動，商戶可吸引更多目標受眾，並通過私域平台如「微信群」完成轉化，最終將流量轉化為實際收入，為品牌創造更大的市場機遇。



最新開課日期：

第6期現正招生中：

2025年1月21日 至 2025年2月28日（逢星期二、五）

星期二：19:00 - 22:00

星期五：19:00 - 22:00

考試日期：2025年3月4日（星期二）

學費：HK$ 13,800

早鳥優惠價：HK$ 12,420



（2024年1月7日優惠完結：2025年1月20日截止報名）



CEF資助後：HK$ 2,484*



*課程已納入CEF持續進修基金資助名單，學員符合畢業要求，便可獲最高8成資助，即學費最低只需付 HK$ 2,484(早鳥) / HK$ 3,020。



*早鳥優惠：開課前兩星期報名及完成付款，才可獲得九折早鳥優惠。



展望2025年，適逢AD-Linkage成立25周年，公司將繼續緊貼市場趨勢，為公眾開發更多切合需求的課程。AD-Linkage致力提升學員的專業技能及市場競爭力，並推動數碼營銷領域的進一步發展，以慶祝這個重要的里程碑。

