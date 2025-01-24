「從文本到舞臺®」《探臥龍》3月登場

英語演繹三國經典故事 著名劇場導演黃清霞博士第 101 部作品香港 - 2025年1月24日 - 中國文學經典《三國演義》蘊含獨一無二的文藝價值和千古流芳的傳統美德，備受推崇。致力以雙語學習劇場™ 方法融入教育的誇啦啦藝術集匯（誇啦啦）將於3月上演全新舞台劇「從文本到舞臺®」《探臥龍》（Rousing the Dragon），以英語演繹三國經典故事，呈現劉備、關羽、張飛與諸葛亮之間的傳奇故事。新劇由榮獲第31屆香港舞台劇獎「終身成就獎」的黃清霞博士（Dr Vicki Ooi）擔任導演及改編，作品突破一百大關，採用現場音樂演奏，配合雙語字幕，為觀眾帶來撼動人心的精彩演出。
《探臥龍》是誇啦啦藝術總監、香港藝術和教育界翹楚黃博士的第 101 部作品，黃博士推動全人教育不遺餘力，著力發展青年劇場、雙語劇場和藝術教育，融會學習及藝術體驗。黃博士幾十年來創作不倦，她表示：「我們相信藝術的感染力和影響力比視覺效果來得強烈。我們期望以創新意念呈現《探臥龍》，通過生動的演出和劇力萬鈞的情節，培養學生和公眾對經典文學及藝術賞析的興趣。」
《探臥龍》是「三國三部曲」的首部曲，是誇啦啦去年《鬥智》（Strategy）諸葛亮與周瑜鬥智鬥勇的精彩前傳，新劇再次帶大家回到三國，以英語重新演繹經典的三國篇章，於舞台重現「桃園結義」、「過五關斬六將」、「三顧草廬」等家喻戶曉的故事情節。劇情聚焦劉備、關羽、張飛與諸葛亮之間的傳奇故事，帶領觀眾探索三大主題，包括忠誠與高尚情操、兄弟情誼與義氣，以及決心和毅力。第三部曲《Taming the Dragon》（暫名），預計於2026年3月在翻新後的誇啦啦場地伙伴西灣河文娛中心劇院上演，將呈現諸葛亮與司馬懿之間的激烈對決。
黃博士邀請了海豹劇團演員簡婉明 （Selina Kan） 於兩場公眾場擔任特邀演員，兩人早於半世紀前惺惺相惜，亦師亦友，簡婉明演出了黃博士執導的戲劇多達16部，包括《胡妮晶傳》（Volpona）、《走難家庭》（Skin of Our Teeth）等，合作無間。
「從文本到舞臺®」寓教育於戲劇，讓學生及公眾在欣賞戲劇的同時，了解中國傳統美德及價值觀，以輕鬆有趣的方式學習英語及歷史知識，讓學生以另一角度認識中國史詩名著，提升他們對英語、中國文學和戲劇藝術的興趣。
《探臥龍》兩場公眾場將於 3 月 8 及 15 日於元朗劇院演藝廳上演，門票於 1 月 24 日起在城市售票網及 art-mate 發售，演出前後設大堂活動供觀眾參與。另設演後舞台導賞，由演員帶觀眾參觀後台，了解製作幕前幕後工作，認識劇場運作。中學專場將於 3 月 4 至 7 日及 10 日 於元朗劇院演藝廳演出，訂購學校專場的學校可享演前學習資源、到校工作坊及演後活動，讓學生更深入理解文本、故事背景、人物角色，學習運用創意思維技巧賞析舞台製作，且有機會在演員指導下重演劇中情節，親嘗「踏台板」的滋味。
計劃網站：https://www.aftec.hk/zh/p2s2025-rousing-the-dragon-zh/
售票平台：https://art-mate.net/doc/78082（art-mate）
https://www.urbtix.hk/event-detail/12826/（城市售票網）
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| 公眾場
| 中學專場
| 日期
時間
| 2025 年 3 月 8 及 15 日（六）
下午 2 時 30 分
| 2025 年 3 月 4 至 7 日及 10 日（一至五）
上午 10 時 30 分 及 下午 2 時 30 分
| 地點
| 元朗劇院演藝廳
| 票價
| $240（連演後舞台導賞*）/ $210 / $160
| $100 師生同價
| 時長
| 演出長約 1 小時，不設中場休息
| 演出長約 1 小時 30 分鐘，不設中場休息
| 特別活動
| 演出前後設大堂活動，供持票人士參與
*演後舞台導賞：演員帶你認識舞台幕前幕後的運作
| 包括演前學習資源、到校工作坊 及 演後活動
關於「從文本到舞臺®」 From Page to Stage®
自 2009 年推出至今，「從文本到舞臺®」是香港最悠久的劇場教育計劃之一，至今已上演逾300 場演出，師生及觀眾人數逾 125,000。2012 至 2017 年間「從文本到舞臺®」賽馬會前瞻劇場教育計劃推出六個劇作，2018 至 2021 年間為語文教育及研究常務委員會（語常會）英語大聯盟節目之一。計劃為本地中學生度身訂造英文戲劇學習與體驗，把經典劇目重現舞台，提供演前學習資源及到校工作坊，培育本地中學生對經典文學及藝術賞析的興趣。計劃廣獲好評，近 25% 學校已參與 10 年或以上。
關於誇啦啦藝術集匯
誇啦啦藝術集匯（誇啦啦）是香港創意學習和教學先河及權威，致力以其獲獎之雙語學習劇場™方法，培育新一代年輕人及創意學習人才。我們相信藝術帶來啟發、動力及轉變，以藝術融入教育的方法鼓勵創意學習。誇啦啦的英文縮寫意指「藝術融合教育以轉化人生」。
誇啦啦是一個註冊慈善團體，2008 年成立至今觀眾及參加者超過 283,000 名，2009 年起成為康樂及文化事務署轄下的西灣河文娛中心場地伙伴，於 2014 及 2017 年獲香港藝術發展局頒發藝術教育獎，2020 年獲頒藝術推廣獎，並獲香港特別行政區政府「藝能發展資助計劃」的躍進資助（2015 及 2017 年）及「藝能發展配對資助計劃」的資助（2021 至 2024 年）。誇啦啦推廣藝術、科學、工程、數學和科技作為教學方法，首創專為自閉症或有學習障礙年輕人而設的「自在劇場」，以及香港大學李嘉誠醫學院醫學人文科（表演藝術）。網頁：www.aftec.hk。