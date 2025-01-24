「從文本到舞臺®」《探臥龍》3月登場

自 2009 年推出至今，「從文本到舞臺®」是香港最悠久的劇場教育計劃之一，至今已上演逾300 場演出，師生及觀眾人數逾 125,000。2012 至 2017 年間「從文本到舞臺®」賽馬會前瞻劇場教育計劃推出六個劇作，2018 至 2021 年間為語文教育及研究常務委員會（語常會）英語大聯盟節目之一。計劃為本地中學生度身訂造英文戲劇學習與體驗，把經典劇目重現舞台，提供演前學習資源及到校工作坊，培育本地中學生對經典文學及藝術賞析的興趣。計劃廣獲好評，近 25% 學校已參與 10 年或以上。

關於誇啦啦藝術集匯

誇啦啦藝術集匯（誇啦啦）是香港創意學習和教學先河及權威，致力以其獲獎之雙語學習劇場™方法，培育新一代年輕人及創意學習人才。我們相信藝術帶來啟發、動力及轉變，以藝術融入教育的方法鼓勵創意學習。誇啦啦的英文縮寫意指「藝術融合教育以轉化人生」。



誇啦啦是一個註冊慈善團體，2008 年成立至今觀眾及參加者超過 283,000 名，2009 年起成為康樂及文化事務署轄下的西灣河文娛中心場地伙伴，於 2014 及 2017 年獲香港藝術發展局頒發藝術教育獎，2020 年獲頒藝術推廣獎，並獲香港特別行政區政府「藝能發展資助計劃」的躍進資助（2015 及 2017 年）及「藝能發展配對資助計劃」的資助（2021 至 2024 年）。誇啦啦推廣藝術、科學、工程、數學和科技作為教學方法，首創專為自閉症或有學習障礙年輕人而設的「自在劇場」，以及香港大學李嘉誠醫學院醫學人文科（表演藝術）。網頁： www.aftec.hk。

