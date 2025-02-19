【快閃 3 日】「推しの日本酒」強勢登陸尖沙咀 Mira Place 免費品飲逾 70 款日本酒 + 玩盡 23 場工作坊 + 贏取香港米子來回機票

設 5 大主題區 不斷更換酒款 傳統清酒、果酒、氣泡、熟成酒、NEW STYLE / CRAFT SAKE 樣樣齊 「燗酒魔法師」米芝蓮指南侍酒師五嶋慎也、350 年歷史「真澄」少藏主宮坂勝彥親授 現場完成日本酒鑑「嚐」任務卡即可獲取限量禮品 以試飲及工作坊帶你深入體驗日本酒文化

推しの日本酒 （我推的日本酒）活動詳情

活動日期

2025 年 02 月 21 至 23 日（星期五至日）

活動開放時間

2025 年 02 月 21 日（五）17:00 - 21:00



2025 年 02 月 22 日（六）12:00 - 21:00



2025 年 02 月 23 日（日）12:00 - 20:00

活動地點

Mira Place — 尖沙咀彌敦道 132 號 B1 Atrium

活動費用

費用全免（工作坊需事前登記，只有部份名額可當日報名）



特色一：5 大主題區！ 提供逾 70 款日本酒免費試飲 探索日本酒的無限魅力！

「推しの日本酒」五大主題區

傳統清酒 SAKE：集結多款經典佳釀，展現米的純粹風味，感受日本酒的職人匠心

奧丹波 生酛純米吟釀 雪莉桶熟成酒



採用生酛製法釀造，展現優雅的旨味與鮮明的酸度，表現出美山錦自身如荔枝般甜味。香甜口感中帶點微苦，層次豐富，完美搭配多種料理。

賀茂泉 朱泉 純米吟釀



為保留日本酒的天然旨味，此酒在壓榨後不經碳素過濾，使酒液呈現淡淡金黃色澤。酒體醇厚，帶有成熟穩重的芳香，細膩而富有層次，加熱飲用亦非常合適，展現更深邃的風味。

果酒 FRUIT LIQUEUR：酸甜平衡，順口易飲，是初學者與甜酒愛好者的首選

8th Ocean 焙茶梅酒



將近年風靡日本的焙茶風味融入梅酒，帶來獨特且令人難忘的口感。焙茶的香氣與梅酒的天然酸甜巧妙結合，入口溫潤，無論單飲或搭配甜點都非常適合。

旭興 Style - O Sangria



旭興酒造 2024 年全新力作！採用栃木縣盛產士多啤梨，以赤米清酒為基底，呈現亮麗的鮮紅色澤。酒體帶有士多啤梨與紫米露的甜美香氣，入口甜度適中，果味濃郁且酸度平衡！

氣泡 SPARKLING ：大多較低酒精度數和較易入口，最適合於特別日子或於派對作乾杯之用

WAKAZE SUMMER FALL



新登場香港！於 2025 年 1 月首度正式推出的罐裝 Sparkling Sake。使用白酒酵母和白麴，帶來輕快怡人的酸度。

真澄 SPARKLING



香檳式「瓶內二次發酵」釀造，呈現出美麗黃金色、高雅且複雜的氣泡酒。酸甜果實和相思樹般的香氣接着果仁的熟成香，口感甘甜，氣泡強勁，保留了酒米本身的旨味，適合作為開胃酒或慶祝佳釀。

熟成酒 AGED SAKE：隨著時間香氣味道有所變化的古酒或熟成酒，另有一番風味

若葉 大吟醸三年蔵囲 秘蔵酒



將大吟釀的華麗果香與熟成帶來的深度完美結合。酒體圓潤細緻，五味（甜、酸、澀、辛辣、苦）交錯融合，達至絕妙的平衡，帶來豐富且和諧的品飲體驗。

北鹿 雪中貯藏 大吟釀



以浜福鶴技術釀製的濁酒，融合日本桃汁，帶來濃郁的果香與柔和的甜美口感。酒體豐滿且具層次，果香與米香交織出迷人風味。

NEW STYLE / CRAFT SAKE：顛覆傳統，走出限定製法的框架，釀造可自由表現新概念的手工日本酒

七水 CHARMANT

葡萄酒酵母仕込み 生原酒



採用 100% 岡山雄町米，特別使用了葡萄酒酵母釀造，帶來清新的感覺以及柑橘系的香氣，讓這款日本酒宛如白葡萄酒般清爽。同時還保留了雄町米的結實結構，帶來獨特的風味，是雄町米愛好者必試之選。

Librom X KIKKAGIN 大和橘



Librom 與精釀氈酒品牌 KIKKAGIN 特別聯乘之作，選用日本最古老的柑橘品種「大和橘」，釀造出帶有濃郁柑橘香氣與清爽酸度的獨特日本酒，微帶澀感的口感更添層次。



特色二：23 場免費工作坊 誠邀多位國際級日本酒達人 包括米芝蓮指南侍酒師 帶你深入探索日本酒文化

特色三：現場完成日本酒鑑「嚐」任務卡 獲取限量禮品

於場地接待處索取「日本酒鑑『嚐』任務卡」 於 5 大主題區試飲日本酒，每區將獲得 1 個蓋印 於投票區投選「我推的日本酒」 完成上述步驟後，即可憑任務卡領取透明酒袋 每天首 100 名分享會場內自己最喜愛的清酒上官方 Instagram / Facebook，

並 Tag「@jetrosakeevent」，即可換領 PU 皮酒袋。（所有禮品數量有限，送完即止）

香港 - 2025年2月19日 - 清酒迷不能錯過的盛事！由主辦的清酒活動 — 「推しの日本酒」將於期間，在尖沙咀 Mira Place 盛大舉行！活動設有 5 大主題區，提供逾 70 款日本酒免費試飲，大眾可透過試飲與互動工作坊，發掘最適合自己口味的「推し」日本酒，完成日本酒鑑「嚐」任務，更可換取限量禮品。這個周末，是享受不同品牌和口味的絕佳機會，一同來欣賞日本酒文化的獨特魅力吧！活動期間，大會更設 23 場精彩工作坊，包括「燗酒魔法師」米芝蓮指南侍酒師—五嶋慎也親自教授燗酒技藝、擁有 350 年歷史的日本酒品牌「真澄」、宮坂釀造的少藏主—宮坂勝彥講解清酒與美食搭配，而參與鳥取縣 X 鳥取酒旅子工作坊，更有機會贏取香港米子來回機票！齊來參與這個獨得且免費的特別企劃、尋找你最推薦的清酒，感受日本酒的樂趣吧！想體驗日本酒的多元風味？「推しの日本酒」設五大主題區，讓你一次過發掘不同風格的日本酒魅力！主題區每日不斷更新酒款，每個時段皆會提供 4 款不同的日本酒，確保每次品飲都是全新驚喜！匯聚多款經典佳釀，讓你深入了解日本酒的醇厚旨味。配搭不同食物，或是加熱飲用都有不同口味和變化。若是日本酒初學者，則不能錯過「，多款香味芳醇、味道纖細的果酒，容易入口之餘酒精度偏低，讓人有種微醺的感覺。想尋找適合派對或送禮的日本酒？將日本酒的豐富滋味，以及清新舒爽的氣泡兩大特色二合為一，口感輕盈細膩，是乾杯祝酒的完美選擇。近年來日本酒亦在熟成技術上不斷精進，在，能夠品味經過時間陳釀、風味更為濃郁且層次豐富的熟成酒。最後絕對不能錯過的，市面上多了不同創新概念的手工日本酒，加入不同副原料如啤酒花，顛覆傳統地跳出固有框架，讓你見識日本酒的全新可能性。除了品飲體驗，會場更設有精美打卡區，提供多款日本酒主題道具及人形立板，讓你輕鬆拍出最具日式氛圍的美照，與朋友一同記錄這場獨特的日本酒之旅！日本酒不僅是一種飲品，更承載著深厚的文化與匠心技藝。本次「推しの日本酒」特設 23 場免費工作坊，邀請多位日本專家與侍酒師親臨香港，透過面對面交流，讓大眾更了解日本酒的獨特風味與品飲藝術。是次工作坊特邀，示範專業燗酒技法，讓參加者親身體驗不同溫度如何影響最終風味表現。無論是初學者還是清酒愛好者，這場體驗都將顛覆你的味覺想像！更有幸邀請，分享七號酵母釀造奧秘。自江戶時代（1662 年）創立以來，便以精湛的釀造技藝聞名，致力於守護並發展七號酵母的特色。從日本遠道而來，帶來 4 款以七號酵母釀造的清酒，並深入剖析清酒與美食的搭配法則，讓你感受食材與酒香交織的極致享受！以及的特別講座，探索當地特色清酒，更有機會贏取香港米子來回機票！此外，更有多場創新體驗，酒雪綿綿 - 挑選自己喜愛的美酒，親手製作成入口即化的創意綿綿冰，體驗日本酒與冰品結合的驚喜口感！活動亦設有 CRAFT SAKE 試飲講解，讓大家了解日本各地的手工釀造工藝與新派清酒風格。透過這些創新體驗，發掘日本酒的多元魅力，感受日本職人的熱誠與創新精神！（報名時段：即日起至 2025 年 2 月 20 日 11:00am）熱愛日本酒的你，絕對不能錯過【日本酒鑑「嚐」任務卡】！這場日本酒探索之旅，讓你一邊品味各式各樣日本酒的同時，一邊獲得豐富獎賞！簡單四步，即可換取限定禮品，增添品酒體驗的樂趣！